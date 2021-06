Transfers JPL/1B: Aboubakary Koita ruilt Waasland-Beveren voor STVV

13:39 13 uur 39. Koita ruilt Waasland-Beveren voor STVV. Ook Aboubakary Koita trekt de deur op de Freethiel achter zich dicht. De 22-jarige vleugelspeler maakt de overstap naar STVV. Vorig seizoen was hij één van de revelaties bij Waasland-Beveren, met 7 doelpunten en 1 assist. "We zijn verheugd om dit Belgische talent binnen te halen", laat STVV weten op zijn clubsite. . Koita ruilt Waasland-Beveren voor STVV Ook Aboubakary Koita trekt de deur op de Freethiel achter zich dicht. De 22-jarige vleugelspeler maakt de overstap naar STVV. Vorig seizoen was hij één van de revelaties bij Waasland-Beveren, met 7 doelpunten en 1 assist.

"We zijn verheugd om dit Belgische talent binnen te halen", laat STVV weten op zijn clubsite.

13:09 13 uur 09. Amine Khammas degradeert niet mee met Waasland-Beveren. Amine Khammas verlaat degradant Waasland-Beveren en gaat dus niet mee naar de 1B Pro League. De 22-jarige Belgisch-Marokkaanse verdediger verhuist naar de Cypriotische eersteklasser Apollon Limassol. Khammas kwam veertien keer in actie voor Waasland-Beveren en was goed voor twee assists.



Khammas kwam veertien keer in actie voor Waasland-Beveren en was goed voor twee assists.

19:06 19 uur 06. Antwerp haalt Bataille weg bij Oostende. Jelle Bataille heeft de overstap gemaakt van Oostende naar Antwerp. De transfer van de 22-jarige rechtsachter werd na Björn Engels vandaag bekendgemaakt door "The Great Old". Hij tekende een contract tot 2024. Opvallend: Bataille maakte op 2 april 2018 op de Bosuil zijn debuut in de Belgische eerste klasse.



18:24 18 uur 24. 19-jarige verdediger verlengt contract bij RSCA U21. De 19-jarige Loïc Masscho heeft zijn contract bij de U21 van Anderlecht verlengd. Dat deelde de club vandaag mee. "Hij is een vaste waarde binnen RSCA U21, de nationale jeugdploegen, en zeer gewaardeerd om zijn loopvermogen en winnaarsmentaliteit", klinkt het bij Anderlecht.

18:16 18 uur 16. Waasland-Beveren haalt 29-jarige Faeröerder. 1B-club Waasland-Beveren heeft zich versterkt met de 29-jarige Faeröerder Jóan Símun Edmundsson. De aanvallende middenvelder is Faeröers international en speelde onder meer al voor Newcastle United en Arminia Bielefeld. "Ik hoop echt belangrijk te zijn en de vooropgestelde doelen van de club te bereiken", vertelde Edmundsson op de clubwebsite.

15:15 15 uur 15. Ashimeru definitief naar Anderlecht. Majeed Ashimeru zal ook volgend seizoen nog in het shirt van Anderlecht te bewonderen zijn. De Ghanese middenvelder tekende een contract tot 2025 bij paars-wit. "Ondanks een moeilijke integratie omwille van de coronapandemie heeft Majeed laten zien dat hij ons iets kan bijbrengen", vertelde sportief directeur Peter Verbeke. "Hij heeft een prima passing en koppelt dat aan snelheid en infiltratievermogen. Hij kan ons middenveld iets extra bijbrengen in de komende seizoenen."

13:43 13 uur 43. Jonge Griekse verdediger voor Beerschot. Beerschot heeft zich versterkt met de centrale verdediger Apostolos Konstantopoulos. De 18-jarige Griek komt over van Panetolikos (Gri) en ondertekent een contract tot medio 2024 met een optie voor een extra seizoen. "Ik ben heel trots dat we Apostolos hebben kunnen aantrekken", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Er was immers heel wat interesse voor de talentvolle jeugdinternational. Enkele Griekse topclubs hadden hun oog laten vallen op "Tolis"." "Apostolos heeft eigenlijk alles: veel voetballende kwaliteiten, hij is sterk en snel. Daarbovenop heeft hij ook nog eens heel wat flair en charisma. We kunnen zo'n jongens overtuigen om naar Beerschot te komen met het traject dat we hen voorleggen."



"Ik ben heel trots dat we Apostolos hebben kunnen aantrekken", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Er was immers heel wat interesse voor de talentvolle jeugdinternational. Enkele Griekse topclubs hadden hun oog laten vallen op "Tolis"."

"Apostolos heeft eigenlijk alles: veel voetballende kwaliteiten, hij is sterk en snel. Daarbovenop heeft hij ook nog eens heel wat flair en charisma. We kunnen zo'n jongens overtuigen om naar Beerschot te komen met het traject dat we hen voorleggen."

13:35 13 uur 35. Tim Kleindienst vertrekt definitief bij AA Gent. De Duitse aanvaller Tim Kleindienst keert na een succesvolle uitleenbeurt aan FC Heidenheim niet meer terug naar AA Gent. De Duitse tweedeklasser besloot om hem definitief over te nemen. Heidenheim leende Kleindienst sinds januari van AA Gent en daar deed hij het geweldig. In 15 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten. Gent had Kleindienst overigens enkele maanden voordien zelf nog weggehaald bij datzelfde Heidenheim voor meer dan 3 miljoen euro.

10:55 10 uur 55. Eerste inkomende transfer voor Waasland-Beveren . Waasland-Beveren heeft zijn eerste inkomende transfer voor de start van het nieuwe seizoen in 1B aangekondigd. Rechtsachter Jacob Buus Jacobsen ondertekende een contract van twee seizoenen op de Freethiel, met optie op een derde. De 24-jarige Deen verlaat degradant AC Horsens. Hij kiest met een verhuis naar het Waasland voor zijn eerste buitenlands avontuur. Eerder voetbalde de vleugelverdediger voor Odense en Fredericia. "Ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Ik keek heel erg uit naar deze kans en ik kan niet wachten om te starten", aldus de Deen.



