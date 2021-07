Transfers JPL/1B: AA Gent hoort kassa rinkelen voor Dorsch

18:09 18 uur 09. AA Gent hoort kassa rinkelen voor Dorsch. AA Gent ziet middenvelder Niklas Dorsch overstappen naar Augsburg. De 23-jarige Duitser kwam nog maar een jaar geleden naar Gent voor 3,5 miljoen, maar levert nu al het dubbele op. Dorsch was geen basispion in het elftal van Hein Vanhaezebrouck, maar kon zich in de Duitse beloftenploeg in de kijker spelen op het EK. Augsburg zou naar verluidt 7 miljoen op tafel leggen. AA Gent was al voorbereid op het vertrek van Dorsch. Met Julien De Sart en Andrew Hjulsager heeft het al twee nieuwe middenvelders in de ploeg. . AA Gent hoort kassa rinkelen voor Dorsch AA Gent ziet middenvelder Niklas Dorsch overstappen naar Augsburg. De 23-jarige Duitser kwam nog maar een jaar geleden naar Gent voor 3,5 miljoen, maar levert nu al het dubbele op.



Dorsch was geen basispion in het elftal van Hein Vanhaezebrouck, maar kon zich in de Duitse beloftenploeg in de kijker spelen op het EK. Augsburg zou naar verluidt 7 miljoen op tafel leggen.



AA Gent was al voorbereid op het vertrek van Dorsch. Met Julien De Sart en Andrew Hjulsager heeft het al twee nieuwe middenvelders in de ploeg.

18:04 18 uur 04.

17:55 17 uur 55. KV Kortrijk vindt nieuwe spits bij beloften Wolfsburg. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 21-jarige Jesaja Herrmann. De Duits-Ghanese spits komt over van het beloftenteam van Wolfsburg. Herrmann ging testen bij Zulte Waregem, maar tekent uiteindelijk bij Kortrijk. "Jesaja is explosief, snel en krachtig", zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. "Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend."



“Jesaja is explosief, snel en krachtig”, zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. “Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend.”

17:51 17 uur 51.

13:52 13 uur 52. RWDM haalt kersvers Kaapverdisch international. 1B-club RWDM heeft zijn rangen versterkt met de aanvaller Alexis Gonçalves Pereira. De Kaapverdiër komt transfervrij over van de Franse derdeklasser Châteauroux en tekende een contract voor 1 seizoen bij de club. "Ik kan met beide voeten op doel trappen en ik zoek graag de diepte in de rug van de tegenstander", vertelde Pereira in een eerste reactie.

"Ik kan met beide voeten op doel trappen en ik zoek graag de diepte in de rug van de tegenstander", vertelde Pereira in een eerste reactie.

08-07-2021 08-07-2021.

23:20 23 uur 20. Hongla verlaat Antwerp voor Serie A. Martin Hongla heeft een mondeling akkoord met Hellas Verona. De middenvelder is al naar Italië afgereisd om de medische testen af te leggen. Hongla was een sterkhouder bij Antwerp en speelde 58 wedstrijden voor The Great Old.

23:18 23 uur 18.

14:14 14 uur 14. Mercier verlengt bij OH Leuven. Bij OH Leuven zitten ze niet stil. Eerder op de dag maakten de Leuvenaars de komst van de 23-jarige Scotty Sadzoute bekend en nu komen ze met een contractverlenging op de proppen. Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen."

Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen."

14:13 14 uur 13.

14:10 14 uur 10. Marcq ruilt Zulte Waregem in voor Union. Damien Marcq zet zijn carrière voort bij Union. De promovendus had een contract voor 1 seizoen met optie op nog een seizoen. Voor zijn passage bij Zulte Waregem verdedigde Marcq ook de kleuren van Charleroi en Gent.

14:09 14 uur 09.

11:36 11 uur 36. OH Leuven rijft linksachter van Rijsel binnen. OH Leuven heeft zich versterkt met Scotty Sadzoute. De 23-jarige linksachter tekende een contract van 3 seizoenen en komt over van Rijsel. Al werd de 23-jarige Fransman de voorbije 2 seizoenen wel uitgeleend aan Pau FC, momenteel actief in de Franse tweede klasse. "Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern", vertelt technisch directeur Wim De Corte.

"Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern", vertelt technisch directeur Wim De Corte.

11:36 11 uur 36.

07-07-2021 07-07-2021.

22:50 22 uur 50. Antwerp verwelkomt jonge vleugelverdediger. Antwerp versterkt zich met de Franse vleugelverdediger Yassine Ben Hamed. De 18-jarige tekent een contract bij stamnummer 1 voor 4 seizoenen. Ben Hamed komt over van LOSC Lille, waar hij in het beloftenteam minuten maakte. Antwerp verwelkomt de jonge verdediger op stage in Nederland.

Ben Hamed komt over van LOSC Lille, waar hij in het beloftenteam minuten maakte. Antwerp verwelkomt de jonge verdediger op stage in Nederland.

22:46 22 uur 46.

18:54 18 uur 54. AA Gent is dure vogel Andrijasevic kwijt. In 2017 werd Franko Andrijasevic met hoge verwachtingen en een nog hoger prijskaartje van 4,25 miljoen euro binnengehaald bij AA Gent, maar de Kroatische middenvelder kon niet doorbreken in de Ghelamco Arena. Andrijasevic werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Waasland-Beveren en ex-club Rijeka, waar hij wel 14 keer kon scoren. Het trok de aandacht van de Chinese tweedeklasser Zhejiang, dat de Kroaat overneemt van AA Gent. Hoeveel de Chinezen op tafel leggen, is niet bekend.



Andrijasevic werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Waasland-Beveren en ex-club Rijeka, waar hij wel 14 keer kon scoren. Het trok de aandacht van de Chinese tweedeklasser Zhejiang, dat de Kroaat overneemt van AA Gent. Hoeveel de Chinezen op tafel leggen, is niet bekend.

18:51 18 uur 51.

17:15 17 uur 15. De Bock blijft bij Zulte Waregem. "Ik ben gekomen om te blijven", zegt Laurens De Bock in een filmpje. De verdediger tekent een nieuw contract voor een jaar, nadat Zulte Waregem hem vorig jaar leende van de Engelse eersteklasser Leeds. "Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan." Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!"

"Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan."

Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!"