Transfers buitenland: Van Aanholt naar Galatasaray, Torino huurt Pjaca

Crystal Palace verwelkomt Andersen en laat Van Aanholt gaan. De Deense EK-ganger Joachim Andersen trekt voor 5 jaar naar Crystal Palace. De 25-jarige verdediger komt over van Lyon. Na afgelopen seizoen te zijn uitgeleend aan Fulham begint Andersen nu dus aan zijn 2e avontuur in de Premier League. De Nederlander Patrick van Aanholt trekt de deur bij Crystal Palace dan weer achter zich dicht. De linksachter trekt naar Turkije, waar hij een contract tekende bij Galatasaray tot 2024.

Everton-kapitein Coleman verlengt contract. Seamus Coleman heeft zijn contract met een seizoen verlengd bij Everton. De Ierse verdediger blijft hierdoor tot de zomer van 2023 bij The Toffees. Coleman speelde ondertussen al 350 wedstrijden voor de club uit Liverpool. De afgelopen elf seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde en werd hij zelfs kapitein. "Het is een grote eer om langer met elkaar door te gaan. Ik ben altijd hard blijven werken en daar word ik nu voor beloond. Ik ben hier heel blij mee", reageerde Coleman.

Chelsea haalt Fulham-keeper Bettinelli. Marcus Bettinelli (29) verlaat het gedegradeerde Fulham en trekt voor 2 jaar naar Chelsea. De Engelse doelman was einde contract en speelde in totaal 120 wedstrijden voor de Londense club. "Het is altijd een speciale club geweest. Ik ken de streek heel goed, het is altijd een droom geweest om hier te spelen en het moment is eindelijk daar. Ik ben enorm enthousiast en wil het team zo goed als ik kan helpen", reageerde Bettinelli bij zijn voorstelling.

Pjaca (ex-Anderlecht) naar Torino. De Kroatische middenvelder Marko Pjaca wordt door Juventus voor een seizoen uitgeleend aan stadsgenoot Torino. De Serie A-club bedong ook een aankoopoptie. In de 2e helft van het seizoen 2019-2020 kwam Pjaca uit voor Anderlecht. De Kroaat speelde vier matchen en deed de netten een keer trillen.



21:06 21 uur 06. Premier League Tweede klepper voor Manchester United: Varane van Real Madrid

Borussia Dortmund rondt komst Donyell Malen af. PSV hoort de kassa rinkelen, want Borussia Dortmund heeft om en bij de 30 miljoen euro veil voor Donyell Malen. De Nederlandse aanvaller heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij de club van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard. In de afgelopen drie seizoenen was Malen goed voor 40 competitiedoelpunten in de Eredivisie. PSV plukte de Nederlander zelf weg uit de jeugdopleiding van Arsenal. "Donyell is een speler met een groot aanvallend potentieel, die doelgevaar uitstraalt. Hij heeft creativiteit en tempoverhogingen in zich", gaf sportief directeur Michael Zorc een woordje uitleg bij de nieuwste aanwinst.



De Franse international Mamadou Sakho heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Montpellier. Hij komt over van Crystal Palace, waar hij einde contract was.

Voormalig toptalent Jovetic trekt gratis naar Berlijn. Hertha Berlijn, de club van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, heeft zich dinsdag versterkt met aanvaller Stevan Jovetic. De 31-jarige Montenegrijn was transfervrij sinds zijn contract bij Monaco eind juni afliep. Hij ondertekende in de Duitse hoofdstad een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen. Jovetic was bij Monaco vorig seizoen goed voor zeven goals en één assist in 33 officiële duels. Hij was sinds eind augustus 2017 aan de slag in het prinsdom. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Partizan Belgrado, Fiorentina, Manchester City, Inter Milaan en Sevilla. Het wordt zijn eerste avontuur in de Bundesliga.

Wie doet nu de beste zaak? Tottenham heeft zich versterkt met buitenspeler Bryan Gil. De twintigjarige Spanjaard komt over van Sevilla, dat hem het voorbije seizoen verhuurde aan Eibar, en ondertekende in Londen een overeenkomst tot medio 2026. De Spurs zouden aan Sevilla zo'n 24 miljoen euro betalen voor Gil. Daarbovenop stuurt Tottenham ook Erik Lamela richting Zuid-Spanje. Gil kwam het voorbije seizoen bij Eibar tot vier goals en drie assists in 29 competitiewedstrijden. Hij kon de degradatie van de Baskische club niet vermijden, maar maakte persoonlijk wel indruk. Bondscoach Luis Enrique riep hem een eerste keer op de Spaanse nationale ploeg en momenteel is hij met de olympische ploeg aanwezig in Tokio. Voordien speelde hij deze zomer ook al het EK U21 met Spanje. Erik Lamela bewandelt intussen de omgekeerde weg. Hij verlaat Tottenham na acht seizoenen. Daarin kwam hij tot 37 goals en 47 assists in 257 matchen. De laatste jaren werd hij echter steeds minder bepalend. Vorig seizoen kwam hij tot vier goals en één assist in 35 optredens.

Ook Felix Nmecha trekt naar Wolfsburg. Enkele dagen na de bekendmaking van de transfer van Lukas Nmecha naar Wolfsburg, maakt zijn broer Felix dezelfde beweging. Ook hij ruilt Manchester City in voor de nummer 4 uit de Bundesliga van afgelopen seizoen. In tegenstelling tot de voormalige aanvaller van Anderlecht, waarvoor 8 miljoen neergeteld werd, maakt Felix transfervrij de overstap en ondertekende hij een driejarig contract. Hij was vorig seizoen bij de beloften van City goed voor 10 goals in 20 wedstrijden.



Tottenham plukt doelman Gollini weg bij Atalanta. De Italiaanse doelman Pierluigi Gollini (26) gaat voor een jaar op uitleenbasis bij Tottenham keepen. De Engelse club bedong ook een aankoopoptie. Gollini zorgde de voorbije 4 seizoenen mee voor de opmars van Atalanta, dat vorig seizoen 3e eindigde in de Serie A. Gollini zat in de jeugd bij Manchester United en keepte na zijn profdebuut bij Hellas Verona ook een seizoen voor Aston Villa.Vanaf 2017 zit hij bij Atalanta, dat hem nu uitleent. Ook Joe Hart, ex-nummer 1 van Engeland, staat onder contract bij Tottenham. Gollini keepte 108 keer voor Atalanta, waaronder 10 Champions League-duels in 2019-2020 en 2020-2021. Vorig seizoen kwam hij 32 keer in actie, toen Atalanta 3e werd en de finale van de Coppa verloor. Bij Tottenham gaat hij de concurrentie aan met Hugo Lloris, de Franse wereldkampioen, die al sinds 2012 in Londen onder de lat staat.

