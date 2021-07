Transfers buitenland: Strootman trekt op huurbasis naar Cagliari

10:11 10 uur 11. Strootman trekt naar Cagliari. Kevin Strootman speelt ook komend seizoen in de Serie A. Cagliari huurt de Nederlandse middenvelder tot 30 juni van Olympique Marseille, met optie op nog een seizoen. Voor de 31-jarige Strootman is het de derde club in de Italiaanse eerste klasse. De Nederlandse international (46 caps) speelde van 2013 tot en met 2018 voor AS Roma en werd afgelopen seizoen door Marseille verhuurd aan Genoa, waarmee hij als elfde eindigde in de Serie A. "Ervaring, fysieke kracht en techniek, krachtige en precieze schoten en de wilskracht om te winnen. Het zit allemaal in het arsenaal van Strootman", meldt Cagliari. . Strootman trekt naar Cagliari Kevin Strootman speelt ook komend seizoen in de Serie A. Cagliari huurt de Nederlandse middenvelder tot 30 juni van Olympique Marseille, met optie op nog een seizoen.



10:10 10 uur 10.

03-07-2021 03-07-2021.

18:54 18 uur 54. Ngonge ruilt RKC in voor Groningen. Cyril Ngonge heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij FC Groningen, de nummer 7 uit de Eredivisie van vorig seizoen. De linksbenige creatieve aanvaller komt over van staartploeg RKC Waalwijk. Het jeugdproduct van Club Brugge scoorde afgelopen seizoen in 20 Eredivisiewedstrijden 5 keer en was ook goed voor 2 assists. "Toen FC Groningen aanklopte, hoefde ik geen twee keer na te denken over deze keuze", reageert hij op de clubwebsite.



17:30 17 uur 30. Linksachter Romain Perraud trekt naar Southampton. Southampton heeft de transfer van de Franse linksachter Romain Perraud officieel bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger komt over van Ligue 1-club Brest voor zo'n 12 miljoen euro. Afgelopen seizoen was Perraud de verdediger met de meeste assists in de Franse competitie, namelijk 7. Hierdoor kreeg de Fransman ook een plaatsje in het elftal van het jaar.

17:21 17 uur 21. Leicester haalt nu ook Lille-middenvelder Soumaré. Na het aantrekken van Patson Daka heeft Leicester City opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Met de 22-jarige Boubakary Soumaré halen de Foxes een extra middenvelder in huis. Anticiperend op een vertrek van Youri Tielemans? Soumaré was het afgelopen seizoen goed voor 40 optredens bij de Franse landskampioen en zette zijn handtekening onder een contract van 5 jaar.

15:28 15 uur 28. Victor Moses definitief naar Spartak Moskou. Na negen seizoenen trekt Victor Moses de deuren van Stamford Bridge definitief achter zich dicht. De Nigeriaanse winger verhuist naar het Russische Spartak Moskou, waarvoor hij vorig seizoen al op uitleenbasis speelde. Moses streek in de zomer van 2012 neer bij de Londense club. In het totaal kwam hij er tot 128 optredens, waarin hij goed was voor 18 goals en 13 assists.

13:30 13 uur 30. Schot Gilmour uitgeleend aan Norwich. Billy Gilmour wordt komend seizoen door Chelsea uitgeleend aan Norwich City. De twintigjarige middenvelder was op het EK de uitblinker bij de Schotten tijdens het 0-0 gelijkspel tegen grote rivaal Engeland. Drie dagen na de match testte hij echter positief op het coronavirus. Daardoor moesten ook zijn ploeggenoten bij Chelsea, de Engelsen Mason Mount en Ben Chilwell, een week in quarantaine.

13:26 13 uur 26. Kaboré (ex-speler KV Mechelen) trekt naar Troyes. Issa Kaboré, die al actief was bij KV Mechelen, treedt komend seizoen aan voor Troyes. De 20-jarige rechtervleugelverdediger uit Burkina Faso wordt door Manchester City uitgeleend. Issa Kaboré kwam in 2019 Achter de Kazerne terecht. In de zomer van 2020 nam Manchester City hem over, maar het liet Kaboré afgelopen seizoen nog op huurbasis voor Malinwa spelen. In totaal speelde hij 31 wedstrijden voor KV Mechelen. Troyes kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen in de Ligue 2. Na 3 jaar afwezigheid is de club dus opnieuw van de partij op het hoogste niveau in Frankrijk.

02-07-2021 02-07-2021.

02-07-2021 15:52 15 uur 52. Moisander trekt naar Malmö. Niklas Moisander verlaat Werder Bremen transfervrij voor de Zweedse kampioen Malmö FF. De 35-jarige Finse verdediger ondertekende een contract tot eind 2022.

14:32 14 uur 32. Marseille haalt Braziliaanse middenvelder. Olympique Marseille heeft zich versterkt met middenvelder Gerson. De 24-jarige Braziliaan komt over van Flamengo en ondertekende in het Stade Vélodrome een contract voor vijf seizoenen. Marseille zou om en bij de 25 miljoen euro betalen. Gerson was eerder in Italië al actief voor AS Roma en Fiorentina, maar slaagde er niet helemaal in door te breken. In juli 2019 keerde hij terug naar Brazilië om bij Flamengo het mooie weer te maken. Gerson is voor Marseille de tweede zomeraanwinst na de komst van Konrad de la Fuente (Barcelona).

13:37 13 uur 37. Fiorentina zwaait Ribéry uit. Fiorentina heeft afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman liep af en wordt niet verlengd. "Grazie, Franck", postte Fiorentina op Twitter. De Franse oud-international speelde de voorbije twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten. Hij speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won. Fiorentina stelde gisteren met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt.

