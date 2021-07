Transfers buitenland: Podolski (36) trekt naar geboorteland Polen

11:59 11 uur 59. Lukas Podolski (36) zet loopbaan in geboorteland Polen voort. Lukas Podolski breit nog een verlengstuk aan zijn carrière. De 36-jarige in Polen geboren Duitse aanvaller tekende voor 1 jaar bij de Poolse eersteklasser Gornik Zabrze. Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor, waar zijn contract afliep. Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München, 3 jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, waar hij tot 2012 bleef. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor. In maart 2017 hield Podolski het met 130 caps op de teller (49 doelpunten) voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de Wereldbeker met de Mannschaft, al was hij tijdens het toernooi in Brazilië geen basisspeler. . Lukas Podolski (36) zet loopbaan in geboorteland Polen voort Lukas Podolski breit nog een verlengstuk aan zijn carrière. De 36-jarige in Polen geboren Duitse aanvaller tekende voor 1 jaar bij de Poolse eersteklasser Gornik Zabrze.

Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor, waar zijn contract afliep.

Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München, 3 jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, waar hij tot 2012 bleef.

Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor.

In maart 2017 hield Podolski het met 130 caps op de teller (49 doelpunten) voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de Wereldbeker met de Mannschaft, al was hij tijdens het toernooi in Brazilië geen basisspeler.

11:58 11 uur 58.

06-07-2021 06-07-2021.

17:35 17 uur 35. AS Roma leent Cengiz Ünder uit aan Marseille. Cengiz Ünder wordt door AS Roma voor één jaar uitgeleend aan Marseille met een optie tot aankoop. De Turkse international (32 caps, 9 goals), die met zijn ploeg een nachtmerrie beleefde op het EK (drie nederlagen in drie wedstrijden), speelt sinds 2017 bij Roma, maar hij was vorig seizoen al uitgeleend aan Leicester, waar hij niet slaagde en maar een basisplaats kreeg. Na de komst van de jonge Amerikaanse vleugelspeler Konrad de la Fuente en de Braziliaanse middenvelder Gerson is dit voor Marseille de derde aanwinst deze transferperiode. De jonge Argentijnse verdediger Leonardo Balerdi wordt definitief overgenomen van Dortmund. . AS Roma leent Cengiz Ünder uit aan Marseille Cengiz Ünder wordt door AS Roma voor één jaar uitgeleend aan Marseille met een optie tot aankoop. De Turkse international (32 caps, 9 goals), die met zijn ploeg een nachtmerrie beleefde op het EK (drie nederlagen in drie wedstrijden), speelt sinds 2017 bij Roma, maar hij was vorig seizoen al uitgeleend aan Leicester, waar hij niet slaagde en maar een basisplaats kreeg. Na de komst van de jonge Amerikaanse vleugelspeler Konrad de la Fuente en de Braziliaanse middenvelder Gerson is dit voor Marseille de derde aanwinst deze transferperiode. De jonge Argentijnse verdediger Leonardo Balerdi wordt definitief overgenomen van Dortmund.

17:35 17 uur 35.

11:50 11 uur 50. Roberto D'Aversa is opvolger van Claudio Ranieri bij Sampdoria. Sampdoria heeft Roberto D'Aversa aangesteld als nieuwe coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2023. De 45-jarige D'Aversa is de opvolger van Claudio Ranieri; die eind mei meldde dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen. D'Aversa stond van december 2016 tot de zomer van 2020 aan het roer bij Parma, dat hij in 2018 terugbracht naar het hoogste niveau. Het voorbije halfjaar coachte hij Parma opnieuw, maar hij kon de degradatie naar de Serie B niet meer afwenden. Sampdoria eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. . Roberto D'Aversa is opvolger van Claudio Ranieri bij Sampdoria Sampdoria heeft Roberto D'Aversa aangesteld als nieuwe coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2023. De 45-jarige D'Aversa is de opvolger van Claudio Ranieri; die eind mei meldde dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen.

D'Aversa stond van december 2016 tot de zomer van 2020 aan het roer bij Parma, dat hij in 2018 terugbracht naar het hoogste niveau. Het voorbije halfjaar coachte hij Parma opnieuw, maar hij kon de degradatie naar de Serie B niet meer afwenden.

Sampdoria eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A.

11:50 11 uur 50.

11:14 11 uur 14. Koeman heeft Trincao niet nodig komend seizoen. Barcelona leent Trincao komend seizoen uit aan de Wolverhampton Wanderers. De jonge Portugees kwam vorige zomer over van Braga, maar kon nooit zijn stempel drukken in het team van Ronald Koeman. Hij scoorde 3 doelpunten en gaf 2 assists bij de Catalaanse grootmacht. De ploeg van Leander Dendoncker, die een boon heeft voor Portugese spelers, heeft ook een aankoopoptie in juni 2022. Barcelona laat met Trincao al de 4e jonge speler vertrekken deze zomer, na Fernandes, Todibo en Konrad. . Koeman heeft Trincao niet nodig komend seizoen Barcelona leent Trincao komend seizoen uit aan de Wolverhampton Wanderers. De jonge Portugees kwam vorige zomer over van Braga, maar kon nooit zijn stempel drukken in het team van Ronald Koeman. Hij scoorde 3 doelpunten en gaf 2 assists bij de Catalaanse grootmacht.

De ploeg van Leander Dendoncker, die een boon heeft voor Portugese spelers, heeft ook een aankoopoptie in juni 2022. Barcelona laat met Trincao al de 4e jonge speler vertrekken deze zomer, na Fernandes, Todibo en Konrad.





11:14 11 uur 14.

04-07-2021 04-07-2021.

10:11 10 uur 11. Strootman trekt naar Cagliari. Kevin Strootman speelt ook komend seizoen in de Serie A. Cagliari huurt de Nederlandse middenvelder tot 30 juni van Olympique Marseille, met optie op nog een seizoen. Voor de 31-jarige Strootman is het de derde club in de Italiaanse eerste klasse. De Nederlandse international (46 caps) speelde van 2013 tot en met 2018 voor AS Roma en werd afgelopen seizoen door Marseille verhuurd aan Genoa, waarmee hij als elfde eindigde in de Serie A. "Ervaring, fysieke kracht en techniek, krachtige en precieze schoten en de wilskracht om te winnen. Het zit allemaal in het arsenaal van Strootman", meldt Cagliari. . Strootman trekt naar Cagliari Kevin Strootman speelt ook komend seizoen in de Serie A. Cagliari huurt de Nederlandse middenvelder tot 30 juni van Olympique Marseille, met optie op nog een seizoen.



Voor de 31-jarige Strootman is het de derde club in de Italiaanse eerste klasse. De Nederlandse international (46 caps) speelde van 2013 tot en met 2018 voor AS Roma en werd afgelopen seizoen door Marseille verhuurd aan Genoa, waarmee hij als elfde eindigde in de Serie A.





"Ervaring, fysieke kracht en techniek, krachtige en precieze schoten en de wilskracht om te winnen. Het zit allemaal in het arsenaal van Strootman", meldt Cagliari.

10:10 10 uur 10.

03-07-2021 03-07-2021.

18:54 18 uur 54. Ngonge ruilt RKC in voor Groningen. Cyril Ngonge heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij FC Groningen, de nummer 7 uit de Eredivisie van vorig seizoen. De linksbenige creatieve aanvaller komt over van staartploeg RKC Waalwijk. Het jeugdproduct van Club Brugge scoorde afgelopen seizoen in 20 Eredivisiewedstrijden 5 keer en was ook goed voor 2 assists. “Toen FC Groningen aanklopte, hoefde ik geen twee keer na te denken over deze keuze", reageert hij op de clubwebsite. . Ngonge ruilt RKC in voor Groningen Cyril Ngonge heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij FC Groningen, de nummer 7 uit de Eredivisie van vorig seizoen. De linksbenige creatieve aanvaller komt over van staartploeg RKC Waalwijk. Het jeugdproduct van Club Brugge scoorde afgelopen seizoen in 20 Eredivisiewedstrijden 5 keer en was ook goed voor 2 assists. “Toen FC Groningen aanklopte, hoefde ik geen twee keer na te denken over deze keuze", reageert hij op de clubwebsite.



18:53 18 uur 53.

17:30 17 uur 30. Linksachter Romain Perraud trekt naar Southampton. Southampton heeft de transfer van de Franse linksachter Romain Perraud officieel bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger komt over van Ligue 1-club Brest voor zo'n 12 miljoen euro. Afgelopen seizoen was Perraud de verdediger met de meeste assists in de Franse competitie, namelijk 7. Hierdoor kreeg de Fransman ook een plaatsje in het elftal van het jaar. . Linksachter Romain Perraud trekt naar Southampton Southampton heeft de transfer van de Franse linksachter Romain Perraud officieel bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger komt over van Ligue 1-club Brest voor zo'n 12 miljoen euro. Afgelopen seizoen was Perraud de verdediger met de meeste assists in de Franse competitie, namelijk 7. Hierdoor kreeg de Fransman ook een plaatsje in het elftal van het jaar.

17:29 17 uur 29.

17:21 17 uur 21. Leicester haalt nu ook Lille-middenvelder Soumaré. Na het aantrekken van Patson Daka heeft Leicester City opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Met de 22-jarige Boubakary Soumaré halen de Foxes een extra middenvelder in huis. Anticiperend op een vertrek van Youri Tielemans? Soumaré was het afgelopen seizoen goed voor 40 optredens bij de Franse landskampioen en zette zijn handtekening onder een contract van 5 jaar. . Leicester haalt nu ook Lille-middenvelder Soumaré Na het aantrekken van Patson Daka heeft Leicester City opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Met de 22-jarige Boubakary Soumaré halen de Foxes een extra middenvelder in huis. Anticiperend op een vertrek van Youri Tielemans? Soumaré was het afgelopen seizoen goed voor 40 optredens bij de Franse landskampioen en zette zijn handtekening onder een contract van 5 jaar.

17:21 17 uur 21.

15:28 15 uur 28. Victor Moses definitief naar Spartak Moskou. Na negen seizoenen trekt Victor Moses de deuren van Stamford Bridge definitief achter zich dicht. De Nigeriaanse winger verhuist naar het Russische Spartak Moskou, waarvoor hij vorig seizoen al op uitleenbasis speelde. Moses streek in de zomer van 2012 neer bij de Londense club. In het totaal kwam hij er tot 128 optredens, waarin hij goed was voor 18 goals en 13 assists. . Victor Moses definitief naar Spartak Moskou Na negen seizoenen trekt Victor Moses de deuren van Stamford Bridge definitief achter zich dicht. De Nigeriaanse winger verhuist naar het Russische Spartak Moskou, waarvoor hij vorig seizoen al op uitleenbasis speelde.

Moses streek in de zomer van 2012 neer bij de Londense club. In het totaal kwam hij er tot 128 optredens, waarin hij goed was voor 18 goals en 13 assists.

15:27 15 uur 27.

13:30 13 uur 30. Schot Gilmour uitgeleend aan Norwich. Billy Gilmour wordt komend seizoen door Chelsea uitgeleend aan Norwich City. De twintigjarige middenvelder was op het EK de uitblinker bij de Schotten tijdens het 0-0 gelijkspel tegen grote rivaal Engeland. Drie dagen na de match testte hij echter positief op het coronavirus. Daardoor moesten ook zijn ploeggenoten bij Chelsea, de Engelsen Mason Mount en Ben Chilwell, een week in quarantaine. . Schot Gilmour uitgeleend aan Norwich Billy Gilmour wordt komend seizoen door Chelsea uitgeleend aan Norwich City. De twintigjarige middenvelder was op het EK de uitblinker bij de Schotten tijdens het 0-0 gelijkspel tegen grote rivaal Engeland.

Drie dagen na de match testte hij echter positief op het coronavirus. Daardoor moesten ook zijn ploeggenoten bij Chelsea, de Engelsen Mason Mount en Ben Chilwell, een week in quarantaine.