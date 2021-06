Transfers buitenland: Hoffenheim haalt doelman Sebastian Rudy terug

15:53 15 uur 53. Hoffenheim haalt doelman Sebastian Rudy definitief terug. Sebastian Rudy trekt komend seizoen weer het shirt van Hoffenheim aan. De 31-jarige middenvelder is met 252 Bundesligawedstrijden al recordhouder bij de club en verbond zijn lot vandaag opnieuw aan het team. Rudy speelde eerder voor Hoffenheim van 2010 tot 2017 en de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis voor Schalke 04. De Duitser verlaat de degradant nu en zette zijn krabbel bij Hoffenheim onder een contract tot 2023. "Sebastian en Hoffenheim passen schitterend bij elkaar en het is uitgegroeid tot een succesverhaal dat nu wordt verlengd", zegt sportief directeur Alexander Rosen. "Ik ben blij om definitief terug te zijn en dankbaar voor het vertrouwen gedurende al die jaren", reageerde Rudy, goed voor 29 caps (een goal) bij de nationale ploeg. . Hoffenheim haalt doelman Sebastian Rudy definitief terug Sebastian Rudy trekt komend seizoen weer het shirt van Hoffenheim aan. De 31-jarige middenvelder is met 252 Bundesligawedstrijden al recordhouder bij de club en verbond zijn lot vandaag opnieuw aan het team. Rudy speelde eerder voor Hoffenheim van 2010 tot 2017 en de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis voor Schalke 04. De Duitser verlaat de degradant nu en zette zijn krabbel bij Hoffenheim onder een contract tot 2023. "Sebastian en Hoffenheim passen schitterend bij elkaar en het is uitgegroeid tot een succesverhaal dat nu wordt verlengd", zegt sportief directeur Alexander Rosen. "Ik ben blij om definitief terug te zijn en dankbaar voor het vertrouwen gedurende al die jaren", reageerde Rudy, goed voor 29 caps (een goal) bij de nationale ploeg.

28-06-2021 28-06-2021. 19:34 19 uur 34. PSG legt mini Mbappé vast. PSG heeft Ethan Mbappé, de 15-jarige broer van Kylian, een contract aangeboden tot 2024. Als extra troef om de grote broer langer in Parijs te houden? Kylian Mbappé ligt slechts een jaar meer onder contract in de Franse hoofdstad. Hij geniet de belangstelling van topclubs als Real Madrid. Kan kleine broer Ethan hem alsnog overtuigen om te verlengen bij PSG?

Kylian Mbappé ligt slechts een jaar meer onder contract in de Franse hoofdstad. Hij geniet de belangstelling van topclubs als Real Madrid. Kan kleine broer Ethan hem alsnog overtuigen om te verlengen bij PSG?



25-06-2021 25-06-2021. 19:26 19 uur 26. Boateng toen hij nog bij FC Barcelona speelde.

19:23 19 uur 23. Kevin-Prince Boateng keert terug naar Hertha Berlijn. Na veertien jaar keert middenvelder Kevin-Prince Boateng terug naar Hertha Berlijn, de ploeg waar hij debuteerde op het hoogste niveau. De 34-jarige middenvelder heeft een contract tot 2022 ondertekend in de Duitse hoofdstad. Boateng komt transfervrij over van AC Monza, in de Serie B. De 34-jarige Ghanees speelde in het verleden onder meer ook voor Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham, Milan en FC Barcelona.



Boateng komt transfervrij over van AC Monza, in de Serie B. De 34-jarige Ghanees speelde in het verleden onder meer ook voor Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham, Milan en FC Barcelona.

25-06-2021 25-06-2021. 16:15 16 uur 15. Fiorentina tast diep in zijn buidel voor Gonzalez. Fiorentina heeft de komst van linksbuiten Nico Gonzalez bekendgemaakt. De 23-jarige Argentijn, die momenteel met zijn land op de Copa América in Brazilië aan de slag is, komt over van Stuttgart en ondertekende in Firenze een contract voor vijf seizoenen. Duitse bronnen spreken over een transfersom van 23 miljoen euro, hetgeen een recordbedrag zou zijn voor Fiorentina. Gonzalez speelde sinds de zomer van 2018 voor Stuttgart en kwam sindsdien in 79 officiële duels tot 23 goals en 10 assists. Dit seizoen was hij bij de ploeg van onze landgenoot Orel Mangala goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 15 competitiematchen. Hij miste een groot deel van het seizoen door een spierscheur.

Duitse bronnen spreken over een transfersom van 23 miljoen euro, hetgeen een recordbedrag zou zijn voor Fiorentina.

Gonzalez speelde sinds de zomer van 2018 voor Stuttgart en kwam sindsdien in 79 officiële duels tot 23 goals en 10 assists. Dit seizoen was hij bij de ploeg van onze landgenoot Orel Mangala goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 15 competitiematchen. Hij miste een groot deel van het seizoen door een spierscheur.

23-06-2021 23-06-2021. 19:10 19 uur 10. Çalhanoglu wordt ploegmaat van Lukaku. Hakan Çalhanoglu heeft een contract voor 3 jaar getekend bij Inter. De middenvelder viel deze zomer zonder contract bij stadsgenoot AC Milan en kiest er nu voor om in het San Siro te blijven. De 27-jarige Turk moet volgend seizoen Romelu Lukaku aan de topschutterstitel helpen.

19:08 Extra creativiteit in de rug van Lukaku. 19 uur 08.

22-06-2021 22-06-2021. 20:20 Ashley Young keert terug naar Aston Villa. De 35-jarige Young won afgelopen seizoen de Italiaanse titel met Inter en keert nu terug naar zijn thuisbasis. Hij verdedigde tussen 2007 en 2011 al de kleuren van Villa. Daarna lag hij jarenlang onder contract bij Manchester United. 20 uur 20.

22-06-2021 22-06-2021. 15:41 15 uur 41. AC Milan legt Tomori definitief vast. AC Milan heeft de optie in het contract van Fikayo Tomori gelicht. De 23-jarige Engelse verdediger werd door de Italiaanse club gehuurd van Chelsea sinds januari. Hij speelde 22 keer voor Milan en scoorde daarin 1 keer. De bij Chelsea opgeleide Tomori werd eerder uitgeleend aan Brighton & Hove Albion, Hull City en Derby County.

De bij Chelsea opgeleide Tomori werd eerder uitgeleend aan Brighton & Hove Albion, Hull City en Derby County.

17-06-2021 17-06-2021. 20:33 20 uur 33. Hamsik zwerft uit naar Turkije. Marek Hamsik zet zijn zwerftocht sinds zijn vertrek bij Napoli voort. Na Dalian Yifang in China en IFK Göteborg in Zweden is hij nu in Turkije aanbeland, bij Trabzonspor. De Slovaakse recordinternational zal er de komende 2 jaar 1,5 miljoen euro per jaar opstrijken, met ook nog eens een aardige tekenbonus van 1,4 miljoen euro erbovenop.

20:32 Trabzonspor stelt Hamsik voor als gladiator. 20 uur 32.

08-06-2021 08-06-2021. 19:38 19 uur 38. Arsenal wuift David Luiz, Ceballos, Ødegaard en Ryan uit. Arsenal heeft bevestigd dat het aflopende contract van verdediger David Luiz niet verlengd zal worden. Ook huurspelers Dani Ceballos en Martin Ødegaard (beiden terug naar Real) en Mat Ryan (ex-Club, ex-Genk, terug naar Brighton) verlaten Arsenal. De 34-jarige Luiz leek vorige maand al aan te geven dat zijn verhaal bij Arsenal ten einde was toen hij een afscheidsboodschap postte op Instagram. Luiz, die in augustus 2019 voor 9,3 miljoen euro Chelsea inruilde voor Arsenal, speelde 73 wedstrijden voor de troepen van Mikel Arteta. Ødegaard en Ceballos keren allebei op het einde van hun uitleenbeurt terug naar Real Madrid. Ødegaard, die pas in januari aankwam, maakte indruk in de 20 wedstrijden die hij voor Arsenal speelde. De Noorse international maakte twee treffers en leverde ook twee assists af. Ceballos, die al in juli 2019 arriveerde op uitleenbasis van Madrid, zag zijn uitleenbeurt in september verlengd na een indrukwekkende campagne. Afgelopen seizoen totaliseerde hij 40 wedstrijden, waarvan 25 als basispion. De 2 leken een definitief contract te krijgen, maar nieuwbakken Real-coach Carlo Ancelotti sprak over de 2 bij zijn voorstelling. Tot slot trekt ook Ryan na een half jaartje de deur achter zich dicht. Hij keepte 3 matchen.

De 34-jarige Luiz leek vorige maand al aan te geven dat zijn verhaal bij Arsenal ten einde was toen hij een afscheidsboodschap postte op Instagram. Luiz, die in augustus 2019 voor 9,3 miljoen euro Chelsea inruilde voor Arsenal, speelde 73 wedstrijden voor de troepen van Mikel Arteta.

Ødegaard en Ceballos keren allebei op het einde van hun uitleenbeurt terug naar Real Madrid. Ødegaard, die pas in januari aankwam, maakte indruk in de 20 wedstrijden die hij voor Arsenal speelde. De Noorse international maakte twee treffers en leverde ook twee assists af.

Ceballos, die al in juli 2019 arriveerde op uitleenbasis van Madrid, zag zijn uitleenbeurt in september verlengd na een indrukwekkende campagne. Afgelopen seizoen totaliseerde hij 40 wedstrijden, waarvan 25 als basispion. De 2 leken een definitief contract te krijgen, maar nieuwbakken Real-coach Carlo Ancelotti sprak over de 2 bij zijn voorstelling.



Tot slot trekt ook Ryan na een half jaartje de deur achter zich dicht. Hij keepte 3 matchen.

