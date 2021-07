Transfers buitenland: Griekse Belg Klonaridis trekt naar Atromitos

13:59 13 uur 59. Griekse Belg Klonaridis transfervrij van APOEL (Cyp) naar Atromitos (Gri). Viktor Klonaridis speelt de komende 2 seizoenen voor de Griekse eersteklasser Atromitos. De 28-jarige aanvaller, zoon van een Griekse vader en een Belgische moeder, was het voorbije seizoen in Cyprus aan de slag bij recordkampioen APOEL Nicosia. Klonaridis had in de Cypriotische hoofdstad maar een contract voor 1 seizoen en kon dus transfervrij vertrekken. APOEL kende een tegenvallend seizoen en werd pas 8e. Klonaridis kwam in 35 duels tot 6 goals en 7 assists. Atromitos werd vorig seizoen ook achtste in de Griekse Super League. Het is voor de aanvaller een terugkeer naar de Griekse competitie. Eerder speelde hij in Griekenland ook al voor topclubs AEK Athene en Panathinaikos. Hij was ook in Frankrijk actief bij Rijsel en Lens. In ons land speelde hij enkel in het voorjaar van 2013 een half seizoen bij Moeskroen. Hij was wel Belgisch jeugdinternational. . Griekse Belg Klonaridis transfervrij van APOEL (Cyp) naar Atromitos (Gri) Viktor Klonaridis speelt de komende 2 seizoenen voor de Griekse eersteklasser Atromitos. De 28-jarige aanvaller, zoon van een Griekse vader en een Belgische moeder, was het voorbije seizoen in Cyprus aan de slag bij recordkampioen APOEL Nicosia.

Klonaridis had in de Cypriotische hoofdstad maar een contract voor 1 seizoen en kon dus transfervrij vertrekken. APOEL kende een tegenvallend seizoen en werd pas 8e. Klonaridis kwam in 35 duels tot 6 goals en 7 assists.

Atromitos werd vorig seizoen ook achtste in de Griekse Super League. Het is voor de aanvaller een terugkeer naar de Griekse competitie. Eerder speelde hij in Griekenland ook al voor topclubs AEK Athene en Panathinaikos. Hij was ook in Frankrijk actief bij Rijsel en Lens.

In ons land speelde hij enkel in het voorjaar van 2013 een half seizoen bij Moeskroen. Hij was wel Belgisch jeugdinternational.

21:39 21 uur 39. Nmecha naar Wolfsburg . Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) heeft zijn transfer naar de Bundesliga beet. De Duitse jeugdinternational tekende een contract tot 2025 bij Wolfsburg. Eerder op de dag versterkte de Duitse club zich ook al met Sebastiaan Bornauw. Het is dus niet Anderlecht maar Wolfsburg dat erin geslaagd is om Nmecha definitief los te weken bij Manchester City. Na zijn uitstekende EK onder 21 bleek de jonge aanvaller niet langer haalbaar voor de Belgische recordkampioen. . Nmecha naar Wolfsburg Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) heeft zijn transfer naar de Bundesliga beet. De Duitse jeugdinternational tekende een contract tot 2025 bij Wolfsburg. Eerder op de dag versterkte de Duitse club zich ook al met Sebastiaan Bornauw. Het is dus niet Anderlecht maar Wolfsburg dat erin geslaagd is om Nmecha definitief los te weken bij Manchester City. Na zijn uitstekende EK onder 21 bleek de jonge aanvaller niet langer haalbaar voor de Belgische recordkampioen.



20:25 20 uur 25. Lille gaat langer door met aanvoerder. De 37-jarige Portugees José Fonte blijft op post bij de Franse topclub Lille. Hij verlengde zijn contract met 1 seizoen, dat liet de club weten via de officiële kanalen. Fonte kwam in 2018 in Rijsel terecht en speelde sindsdien 114 wedstrijden voor de club. Hij zat het voorbije EK ook in de Portugese selectie, maar speelde geen minuut. . Lille gaat langer door met aanvoerder De 37-jarige Portugees José Fonte blijft op post bij de Franse topclub Lille. Hij verlengde zijn contract met 1 seizoen, dat liet de club weten via de officiële kanalen. Fonte kwam in 2018 in Rijsel terecht en speelde sindsdien 114 wedstrijden voor de club. Hij zat het voorbije EK ook in de Portugese selectie, maar speelde geen minuut.

12:48 12 uur 48. Bornauw op weg naar Wolfsburg. Volgens het Duitse Bild zou Sebastiaan Bornauw een van de komende dagen de overstap maken naar Wolfsburg. De 22-jarige verdediger van FC Keulen ontbrak vandaag op training en zou zo'n 17 miljoen euro moeten kosten. In 2 seizoenen kwam Bornauw 57 keer in actie voor Keulen. Daarin was de Belg goed voor 7 goals en 1 assist. Ook voor Anderlecht zou de transfer goed nieuws zijn. Paars-wit zou naar verluidt nog recht hebben op een doorverkooppercentage van 25%. . Bornauw op weg naar Wolfsburg Volgens het Duitse Bild zou Sebastiaan Bornauw een van de komende dagen de overstap maken naar Wolfsburg. De 22-jarige verdediger van FC Keulen ontbrak vandaag op training en zou zo'n 17 miljoen euro moeten kosten. In 2 seizoenen kwam Bornauw 57 keer in actie voor Keulen. Daarin was de Belg goed voor 7 goals en 1 assist. Ook voor Anderlecht zou de transfer goed nieuws zijn. Paars-wit zou naar verluidt nog recht hebben op een doorverkooppercentage van 25%.

20:17 20 uur 17. Giroud landt in Milaan. Met veel persaandacht is Olivier Giroud geland in Milaan. Morgen legt de Franse spits zijn medische testen af en wordt hij voorgesteld bij AC Milan. . Giroud landt in Milaan Met veel persaandacht is Olivier Giroud geland in Milaan. Morgen legt de Franse spits zijn medische testen af en wordt hij voorgesteld bij AC Milan.

00:12 00 uur 12. Nice kaapt Stengs weg bij AZ. Nice heeft de strijd gewonnen om de handtekening van Calvin Stengs. Stengs geldt in Nederland als een groot talent. In december 2016 debuteerde hij er in het eerste elftal van AZ. Sindsdien speelde hij 113 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 24 goals en evenveel assists. Ook verzamelde hij op zijn 22e al 7 caps. Met de transfer zou een bedrag tussen de 12-15 miljoen euro gemoeid zijn. . Nice kaapt Stengs weg bij AZ Nice heeft de strijd gewonnen om de handtekening van Calvin Stengs. Stengs geldt in Nederland als een groot talent. In december 2016 debuteerde hij er in het eerste elftal van AZ. Sindsdien speelde hij 113 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 24 goals en evenveel assists. Ook verzamelde hij op zijn 22e al 7 caps.

Met de transfer zou een bedrag tussen de 12-15 miljoen euro gemoeid zijn.

23:43 23 uur 43. Maldini: "Giroud zal donderdag in Milaan arriveren". Paolo Maldini, de technisch directeur van AC Milan, heeft bevestigd dat Olivier Giroud bijna de nieuwe spits is van Milan. "Hij zal donderdag aankomen in Milaan", zei Maldini op de voorstelling van het speelschema voor het nieuwe seizoen in de Serie A. Giroud zou een contract voor twee seizoenen tekenen. "Hij is een groot kampioen. Met de Franse nationale ploeg en hij heeft ook grote verwezenlijkingen met Chelsea." "Hij is een betrouwbare speler en dat is wat we zoeken. We zijn een jong team en hebben ervaring nodig." . Maldini: "Giroud zal donderdag in Milaan arriveren" Paolo Maldini, de technisch directeur van AC Milan, heeft bevestigd dat Olivier Giroud bijna de nieuwe spits is van Milan. "Hij zal donderdag aankomen in Milaan", zei Maldini op de voorstelling van het speelschema voor het nieuwe seizoen in de Serie A. Giroud zou een contract voor twee seizoenen tekenen. "Hij is een groot kampioen. Met de Franse nationale ploeg en hij heeft ook grote verwezenlijkingen met Chelsea."

"Hij is een betrouwbare speler en dat is wat we zoeken. We zijn een jong team en hebben ervaring nodig."

16:50 16 uur 50. EK-ster Donnarumma bijna rond met PSG. De flirt tussen Gianluigi Donnarumma en PSG wordt steeds concreter. Enkele fans hebben de Italiaanse doelman vandaag gespot aan de kantoren van de club. Hij zou daar zijn contract getekend hebben. De Italiaanse doelman, onlangs nog de ster van het EK, is een vrije speler. Zijn contract bij AC Milan liep af op 30 juni. . EK-ster Donnarumma bijna rond met PSG De flirt tussen Gianluigi Donnarumma en PSG wordt steeds concreter. Enkele fans hebben de Italiaanse doelman vandaag gespot aan de kantoren van de club. Hij zou daar zijn contract getekend hebben.

De Italiaanse doelman, onlangs nog de ster van het EK, is een vrije speler. Zijn contract bij AC Milan liep af op 30 juni.

16:49 Donnarumma is alleszins al gespot bij PSG. 16 uur 49. Donnarumma is alleszins al gespot bij PSG.

11:13 11 uur 13. Carlos Bacca trekt naar Granada. Voormalig Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd. De spits was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij Club Brugge. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor de Bruggelingen was hij goed voor 31 goals en 15 assists. . Carlos Bacca trekt naar Granada Voormalig Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

De spits was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij Club Brugge. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor de Bruggelingen was hij goed voor 31 goals en 15 assists.

