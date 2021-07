Transfers buitenland: Fiorentina neemt afscheid van Ribéry, Marseille haalt Braziliaan

14:32 14 uur 32. Marseille haalt Braziliaanse middenvelder. Olympique Marseille heeft zich versterkt met middenvelder Gerson. De 24-jarige Braziliaan komt over van Flamengo en ondertekende in het Stade Vélodrome een contract voor vijf seizoenen. Marseille zou om en bij de 25 miljoen euro betalen. Gerson was eerder in Italië al actief voor AS Roma en Fiorentina, maar slaagde er niet helemaal in door te breken. In juli 2019 keerde hij terug naar Brazilië om bij Flamengo het mooie weer te maken. Gerson is voor Marseille de tweede zomeraanwinst na de komst van Konrad de la Fuente (Barcelona). . Marseille haalt Braziliaanse middenvelder Olympique Marseille heeft zich versterkt met middenvelder Gerson. De 24-jarige Braziliaan komt over van Flamengo en ondertekende in het Stade Vélodrome een contract voor vijf seizoenen. Marseille zou om en bij de 25 miljoen euro betalen.

Gerson was eerder in Italië al actief voor AS Roma en Fiorentina, maar slaagde er niet helemaal in door te breken. In juli 2019 keerde hij terug naar Brazilië om bij Flamengo het mooie weer te maken.

Gerson is voor Marseille de tweede zomeraanwinst na de komst van Konrad de la Fuente (Barcelona).

14:31 14 uur 31.

13:37 13 uur 37. Fiorentina zwaait Ribéry uit. Fiorentina heeft afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman liep af en wordt niet verlengd. "Grazie, Franck", postte Fiorentina op Twitter. De Franse oud-international speelde de voorbije twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten. Hij speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won. Fiorentina stelde gisteren met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt. . Fiorentina zwaait Ribéry uit Fiorentina heeft afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman liep af en wordt niet verlengd. "Grazie, Franck", postte Fiorentina op Twitter.

De Franse oud-international speelde de voorbije twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten. Hij speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won.

Fiorentina stelde gisteren met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt.



13:36 13 uur 36.

01-07-2021 01-07-2021.

20:05 20 uur 05. Fiorentina niet happig om contract Ribery te verlengen. Fiorentina lijkt niet niet bereid om het aflopend contract van Franck Ribery te verlengen. De 38-jarige Fransman kwam 2 jaar geleden transfervrij over van Bayern München, maar kende ook veel blessureleed bij de Italiaanse club. Nu lijkt de flankspeler dus op zoek te moeten gaan naar een nieuwe werkgever. . Fiorentina niet happig om contract Ribery te verlengen Fiorentina lijkt niet niet bereid om het aflopend contract van Franck Ribery te verlengen. De 38-jarige Fransman kwam 2 jaar geleden transfervrij over van Bayern München, maar kende ook veel blessureleed bij de Italiaanse club. Nu lijkt de flankspeler dus op zoek te moeten gaan naar een nieuwe werkgever.

12:48 12 uur 48. Patson Daka trekt naar Leicester City. Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne hebben een nieuwe ploegmaat. Patson Daka maakt de overstap van RB Salzburg naar Leicester City. De 22-jarige spits tekent een contract voor 5 jaar bij de Premier League-club. Daka heeft er een zeer succesvolle periode bij Salzburg opzitten. Hij werd afgelopen seizoen topschutter in Oostenrijk met 27 goals in 28 matchen. Hij behaalde bij Salzburg vier landstitels op een rij. . Patson Daka trekt naar Leicester City Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne hebben een nieuwe ploegmaat. Patson Daka maakt de overstap van RB Salzburg naar Leicester City. De 22-jarige spits tekent een contract voor 5 jaar bij de Premier League-club.

Daka heeft er een zeer succesvolle periode bij Salzburg opzitten. Hij werd afgelopen seizoen topschutter in Oostenrijk met 27 goals in 28 matchen. Hij behaalde bij Salzburg vier landstitels op een rij.

12:47 12 uur 47.

30-06-2021 30-06-2021.

19:03 19 uur 03. Marseille vist 19-jarig talent op. Konrad de la Fuente heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract van 4 jaar bij Olympique Marseille. De jonge Amerikaan komt over van FC Barcelona. Konrad kwam dit seizoen uit voor het B-elftal van de Catalanen. Hij zou deze zomer naar de eerste ploeg gaan, maar opteert om op zoek te gaan naar speelminuten in Frankrijk. De Amerikaanse international is al de 3e jonge speler die Barcelona verlaat deze zomer. De club is op zoek naar middelen om een gigantische schuld af te lossen. . Marseille vist 19-jarig talent op Konrad de la Fuente heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract van 4 jaar bij Olympique Marseille. De jonge Amerikaan komt over van FC Barcelona.

Konrad kwam dit seizoen uit voor het B-elftal van de Catalanen. Hij zou deze zomer naar de eerste ploeg gaan, maar opteert om op zoek te gaan naar speelminuten in Frankrijk.

De Amerikaanse international is al de 3e jonge speler die Barcelona verlaat deze zomer. De club is op zoek naar middelen om een gigantische schuld af te lossen.

18:55 18 uur 55.

16:56 16 uur 56. Barcelona stuurt flop de laan uit. Het contract van Matheus Fernandes is vandaag ontbonden door FC Barcelona. De 22-jarige Braziliaan mag na zijn eerste seizoen bij de Catalanen alweer zijn koffers pakken. Onder trainer Ronald Koeman speelde de middenvelder slechts 17 minuten dit seizoen. De Nederlander was bikkelhard voor de jonge speler en noemde hem niet op het niveau van Barcelona. Fernandes mag nu op zoek naar een nieuwe club. Voorzitter Joan Laporta is bezig aan een lenteschoonmaak bij de club. Fernandes is na Todibo de 2e aankoop van het vorige bestuur die mag beschikken. . Barcelona stuurt flop de laan uit Het contract van Matheus Fernandes is vandaag ontbonden door FC Barcelona. De 22-jarige Braziliaan mag na zijn eerste seizoen bij de Catalanen alweer zijn koffers pakken.

Onder trainer Ronald Koeman speelde de middenvelder slechts 17 minuten dit seizoen. De Nederlander was bikkelhard voor de jonge speler en noemde hem niet op het niveau van Barcelona.

Fernandes mag nu op zoek naar een nieuwe club. Voorzitter Joan Laporta is bezig aan een lenteschoonmaak bij de club. Fernandes is na Todibo de 2e aankoop van het vorige bestuur die mag beschikken.

16:56 16 uur 56.

29-06-2021 29-06-2021.

15:53 15 uur 53. Hoffenheim haalt Sebastian Rudy definitief terug. Sebastian Rudy trekt komend seizoen weer het shirt van Hoffenheim aan. De 31-jarige middenvelder is met 252 Bundesligawedstrijden al recordhouder bij de club en verbond zijn lot vandaag opnieuw aan het team. Rudy speelde eerder voor Hoffenheim van 2010 tot 2017 en de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis voor Schalke 04. De Duitser verlaat de degradant nu en zette zijn krabbel bij Hoffenheim onder een contract tot 2023. "Sebastian en Hoffenheim passen schitterend bij elkaar en het is uitgegroeid tot een succesverhaal dat nu wordt verlengd", zegt sportief directeur Alexander Rosen. "Ik ben blij om definitief terug te zijn en dankbaar voor het vertrouwen gedurende al die jaren", reageerde Rudy, goed voor 29 caps (een goal) bij de nationale ploeg. . Hoffenheim haalt Sebastian Rudy definitief terug Sebastian Rudy trekt komend seizoen weer het shirt van Hoffenheim aan. De 31-jarige middenvelder is met 252 Bundesligawedstrijden al recordhouder bij de club en verbond zijn lot vandaag opnieuw aan het team. Rudy speelde eerder voor Hoffenheim van 2010 tot 2017 en de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis voor Schalke 04. De Duitser verlaat de degradant nu en zette zijn krabbel bij Hoffenheim onder een contract tot 2023. "Sebastian en Hoffenheim passen schitterend bij elkaar en het is uitgegroeid tot een succesverhaal dat nu wordt verlengd", zegt sportief directeur Alexander Rosen. "Ik ben blij om definitief terug te zijn en dankbaar voor het vertrouwen gedurende al die jaren", reageerde Rudy, goed voor 29 caps (een goal) bij de nationale ploeg.

15:52 15 uur 52.

28-06-2021 28-06-2021.

19:34 19 uur 34. PSG legt mini Mbappé vast. PSG heeft Ethan Mbappé, de 15-jarige broer van Kylian, een contract aangeboden tot 2024. Als extra troef om de grote broer langer in Parijs te houden? Kylian Mbappé ligt slechts een jaar meer onder contract in de Franse hoofdstad. Hij geniet de belangstelling van topclubs als Real Madrid. Kan kleine broer Ethan hem alsnog overtuigen om te verlengen bij PSG? . PSG legt mini Mbappé vast PSG heeft Ethan Mbappé, de 15-jarige broer van Kylian, een contract aangeboden tot 2024. Als extra troef om de grote broer langer in Parijs te houden?

Kylian Mbappé ligt slechts een jaar meer onder contract in de Franse hoofdstad. Hij geniet de belangstelling van topclubs als Real Madrid. Kan kleine broer Ethan hem alsnog overtuigen om te verlengen bij PSG?



19:33 19 uur 33.

25-06-2021 25-06-2021.

19:26 19 uur 26. Boateng toen hij nog bij FC Barcelona speelde.

19:23 19 uur 23. Kevin-Prince Boateng keert terug naar Hertha Berlijn. Na veertien jaar keert middenvelder Kevin-Prince Boateng terug naar Hertha Berlijn, de ploeg waar hij debuteerde op het hoogste niveau. De 34-jarige middenvelder heeft een contract tot 2022 ondertekend in de Duitse hoofdstad. Boateng komt transfervrij over van AC Monza, in de Serie B. De 34-jarige Ghanees speelde in het verleden onder meer ook voor Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham, Milan en FC Barcelona. . Kevin-Prince Boateng keert terug naar Hertha Berlijn Na veertien jaar keert middenvelder Kevin-Prince Boateng terug naar Hertha Berlijn, de ploeg waar hij debuteerde op het hoogste niveau. De 34-jarige middenvelder heeft een contract tot 2022 ondertekend in de Duitse hoofdstad.



Boateng komt transfervrij over van AC Monza, in de Serie B. De 34-jarige Ghanees speelde in het verleden onder meer ook voor Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham, Milan en FC Barcelona.

19:23 19 uur 23.

16:15 16 uur 15. Fiorentina tast diep in zijn buidel voor Gonzalez. Fiorentina heeft de komst van linksbuiten Nico Gonzalez bekendgemaakt. De 23-jarige Argentijn, die momenteel met zijn land op de Copa América in Brazilië aan de slag is, komt over van Stuttgart en ondertekende in Firenze een contract voor vijf seizoenen. Duitse bronnen spreken over een transfersom van 23 miljoen euro, hetgeen een recordbedrag zou zijn voor Fiorentina. Gonzalez speelde sinds de zomer van 2018 voor Stuttgart en kwam sindsdien in 79 officiële duels tot 23 goals en 10 assists. Dit seizoen was hij bij de ploeg van onze landgenoot Orel Mangala goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 15 competitiematchen. Hij miste een groot deel van het seizoen door een spierscheur. . Fiorentina tast diep in zijn buidel voor Gonzalez Fiorentina heeft de komst van linksbuiten Nico Gonzalez bekendgemaakt. De 23-jarige Argentijn, die momenteel met zijn land op de Copa América in Brazilië aan de slag is, komt over van Stuttgart en ondertekende in Firenze een contract voor vijf seizoenen.

Duitse bronnen spreken over een transfersom van 23 miljoen euro, hetgeen een recordbedrag zou zijn voor Fiorentina.

Gonzalez speelde sinds de zomer van 2018 voor Stuttgart en kwam sindsdien in 79 officiële duels tot 23 goals en 10 assists. Dit seizoen was hij bij de ploeg van onze landgenoot Orel Mangala goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 15 competitiematchen. Hij miste een groot deel van het seizoen door een spierscheur.

16:12 16 uur 12.