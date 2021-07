Transfers buitenland: De Paul versiert toptransfer, Ryan naar Sociedad

21:05 21 uur 05. Bakker verlaat PSG voor Leverkusen. Het Franse topteam Paris Saint-Germain deed al heel wat inkomende (top)transfers, maar ook uitgaand is er nu wat beweging. Zo verlaat de Nederlander Mitchel Bakker het team uit Parijs, om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Bij Bayer Leverkusen zette de 21-jarige Nederlandse linksachter zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen. . Bakker verlaat PSG voor Leverkusen Het Franse topteam Paris Saint-Germain deed al heel wat inkomende (top)transfers, maar ook uitgaand is er nu wat beweging.

20:47 20 uur 47. Ryan verdedigt voortaan het doel van Sociedad. Na vier seizoenen bij Brighton & Hove Albion, met in januari 2021 een uitleenbeurt aan Arsenal erbij, zit het avontuur van doelman Mathew Ryan erop in de Premier League. De 29-jarige Australische international, in het verleden ook actief bij Club Brugge en Racing Genk, trekt naar Spanje. Hij ondertekende vandaag een contract bij Real Sociedad, de nummer 5 van La Liga. Bij Sociedad wordt Ryan ploegmaat van Adnan Januzaj. . Ryan verdedigt voortaan het doel van Sociedad Na vier seizoenen bij Brighton & Hove Albion, met in januari 2021 een uitleenbeurt aan Arsenal erbij, zit het avontuur van doelman Mathew Ryan erop in de Premier League.

19:12 19 uur 12. De Paul wordt ploegmaat van Carrasco. Atletico Madrid heeft zich versterkt met de Argentijn Rodrigo De Paul. De 27-jarige middenvelder komt over van Udinese na vijf seizoenen in de Serie A. "Dit is een grote stap in mijn carrière", zegt de kersverse Copa America-winnaar. "Ik kijk ernaar uit om bij de Spaanse kampioen te spelen. Dat brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee." "Ik kan niet wachten om onder Diego Simeone te trainen. Hij is één van de beste voetbalcoaches ter wereld." Hoeveel Atletico betaalt voor de Argentijn, is niet geweten. Hij zette zijn krabbel onder een vijfjarig contract. . De Paul wordt ploegmaat van Carrasco Atletico Madrid heeft zich versterkt met de Argentijn Rodrigo De Paul. De 27-jarige middenvelder komt over van Udinese na vijf seizoenen in de Serie A.

11:40 11 uur 40. Arsenal haalt jonge verdediger. Jan Vertonghen ziet zijn ploegmaat bij Benfica, Nuno Tavares, naar Arsenal vertrekken. De 21-jarige verdediger speelde de voorbije 2 seizoenen 25 wedstrijden voor Benfica. "Hij is een veelbelovende jonge speler die zich de afgelopen seizoenen zeer goed ontwikkeld heeft bij Benfica. Hij heeft ook zijn kwaliteiten laten zien bij Portugal U21", wist trainer Mikel Arteta te vertellen. . Arsenal haalt jonge verdediger Jan Vertonghen ziet zijn ploegmaat bij Benfica, Nuno Tavares, naar Arsenal vertrekken. De 21-jarige verdediger speelde de voorbije 2 seizoenen 25 wedstrijden voor Benfica.

09:38 09 uur 38. Barcelona laat ook Carles Alena vertrekken. Barcelona heeft middenvelder Carles Alena definitief laten vertrekken naar Getafe, waar hij al sinds januari speelde op huurbasis. Hij tekent er een contract tot 2026. Alena is al de 6e speler die Barça laat gaan om financiële ademruimte te krijgen voor een contractverlenging van Lionel Messi. Eerder werden ook al Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Juan Miranda, Matheus Fernandes en Francisco Trinçao van de hand gedaan. . Barcelona laat ook Carles Alena vertrekken Barcelona heeft middenvelder Carles Alena definitief laten vertrekken naar Getafe, waar hij al sinds januari speelde op huurbasis. Hij tekent er een contract tot 2026.



23:07 23 uur 07. Spezia Calcio stelt Thiago Motta voor als nieuwe trainer. De in Brazilië geboren Italiaan Thiago Motta (38) is de nieuwe coach van Serie A-club Spezia Calcio. De voormalige middenvelder van onder meer Barcelona, Inter Milaan en Paris-Saint Germain krijgt zo een tweede kans als coach. Eind 2019 werd hij bij voetbalclub Genoa al na twee maanden aan de kant geschoven. "Ik ben echt blij hier te zijn en ik ben fier op het vertrouwen dat de club in mij heeft", zegt Motta. Hij volgt er Vincenzo Italiano op, die naar Fiorentina vertrok. Spezia eindigde in zijn eerste seizoen in de Serie A op een 15e plaats. . Spezia Calcio stelt Thiago Motta voor als nieuwe trainer De in Brazilië geboren Italiaan Thiago Motta (38) is de nieuwe coach van Serie A-club Spezia Calcio. De voormalige middenvelder van onder meer Barcelona, Inter Milaan en Paris-Saint Germain krijgt zo een tweede kans als coach. Eind 2019 werd hij bij voetbalclub Genoa al na twee maanden aan de kant geschoven.

19:21 19 uur 21. Spaanse doelman Pau Lopez op weg naar Marseille. Olympique Marseille en AS Roma hebben een principeakkoord bereikt omtrent de uitleenbeurt voor komend seizoen met aankoopoptie van Pau Lopez. De 26-jarige Spaanse doelman speelde eerder al voor Espanyol, Tottenham en Betis. Sinds 2019 was hij actief bij Roma. In Marseille zal hij de concurrentie aangaan met oudgediende Steve Mandanda, die sinds 2007 in het doel staat bij de Franse club op een verblijf van één seizoen bij Crystal Palace na. . Spaanse doelman Pau Lopez op weg naar Marseille Olympique Marseille en AS Roma hebben een principeakkoord bereikt omtrent de uitleenbeurt voor komend seizoen met aankoopoptie van Pau Lopez.

18:27 18 uur 27. AC Milan neemt Sandro Tonali definitief over van Brescia. De 21-jarige Tonali heeft bij AC Milan een contract getekend voor vijf seizoenen. Tonali speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Milan, maar de club neemt hem nu definitief over van Brescia. Volgens de Italiaanse pers gaat het om een som van ongeveer 20 miljoen euro. Een koopje voor Milan, want aanvankelijk werd er 35 miljoen afgesproken. De Italiaanse middenvelder kwam vorig seizoen al aan 37 wedstrijden bij AC Milan. Hij werd ook al 4 keer opgeroepen voor de nationale ploeg en wordt gezien als een van de grootste talenten op zijn positie. . AC Milan neemt Sandro Tonali definitief over van Brescia De 21-jarige Tonali heeft bij AC Milan een contract getekend voor vijf seizoenen. Tonali speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Milan, maar de club neemt hem nu definitief over van Brescia. Volgens de Italiaanse pers gaat het om een som van ongeveer 20 miljoen euro. Een koopje voor Milan, want aanvankelijk werd er 35 miljoen afgesproken.

20:33 20 uur 33. Kolarov blijft langer ploegmaat van Lukaku. Aleksandar Kolarov heeft een jaartje bijgetekend bij Inter. De ex-speler van onder meer Manchester City en AS Roma pakte dit jaar de titel onder trainer Conte. Dat smaakt naar meer. 35 levensjaren heeft de linksachter al op de teller. Toch wil hij nog een jaar langer Romelu Lukaku assists bezorgen. . Kolarov blijft langer ploegmaat van Lukaku Aleksandar Kolarov heeft een jaartje bijgetekend bij Inter. De ex-speler van onder meer Manchester City en AS Roma pakte dit jaar de titel onder trainer Conte. Dat smaakt naar meer.

