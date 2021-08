Transfers buitenland: Chiellini gaat nog 2 jaar langer door bij Juventus

20:43 20 uur 43. Chiellini blijft bij Juventus. Zoals verwacht blijft Giorgio Chiellini in de kleuren van Juventus voetballen. De centrale verdediger die zich vorige maand nog tot Europees kampioen kroonde met Italië verlengde zijn contract tot de zomer van 2023. Chiellini speelt al sinds 2005 voor Juve, hij pakte tot dusver 8 titels en won 5 keer de beker. . Chiellini blijft bij Juventus Zoals verwacht blijft Giorgio Chiellini in de kleuren van Juventus voetballen. De centrale verdediger die zich vorige maand nog tot Europees kampioen kroonde met Italië verlengde zijn contract tot de zomer van 2023. Chiellini speelt al sinds 2005 voor Juve, hij pakte tot dusver 8 titels en won 5 keer de beker.

20:40 20 uur 40.

13:44 13 uur 44. Leya Iseka wordt ploegmaat van Oulare. Aaron Leya Iseka, de jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi, maakt de overstap naar de Engelse Championship. Bij Barnsley wordt hij de ploegmaat van Obbi Oulare, hij tekende een contract voor 4 seizoenen. Leya Iseka komt over uit Frankrijk, waar hij de afgelopen drie seizoenen aan de slag was. Toulouse, uitkomend in de Ligue 2, nam hem destijds over van Zulte Waregem en leende hem vorig jaar uit aan eersteklasser Metz. In 21 competitiematchen lukte de 23-jarige aanvaller daar vier goals. . Leya Iseka wordt ploegmaat van Oulare Aaron Leya Iseka, de jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi, maakt de overstap naar de Engelse Championship. Bij Barnsley wordt hij de ploegmaat van Obbi Oulare, hij tekende een contract voor 4 seizoenen.



Leya Iseka komt over uit Frankrijk, waar hij de afgelopen drie seizoenen aan de slag was. Toulouse, uitkomend in de Ligue 2, nam hem destijds over van Zulte Waregem en leende hem vorig jaar uit aan eersteklasser Metz. In 21 competitiematchen lukte de 23-jarige aanvaller daar vier goals.

13:42 13 uur 42.

13:40 13 uur 40. Onyekuru ruilt Monaco in voor Olympiakos. Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) heeft een contract tot 2025 getekend bij de 46-voudige Griekse landskampioen Olympiakos. De Nigeriaanse aanvaller zat in een doodlopende straatje bij Monaco, waar hij slechts 8 keer mocht spelen, en kiest nu voor een Griekse avontuur. De 24-jarige Onyekuru kende zijn doorbraak in de Oostkantons bij Eupen. . Onyekuru ruilt Monaco in voor Olympiakos Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) heeft een contract tot 2025 getekend bij de 46-voudige Griekse landskampioen Olympiakos. De Nigeriaanse aanvaller zat in een doodlopende straatje bij Monaco, waar hij slechts 8 keer mocht spelen, en kiest nu voor een Griekse avontuur. De 24-jarige Onyekuru kende zijn doorbraak in de Oostkantons bij Eupen.

13:37 13 uur 37.

02-08-2021 02-08-2021.

18:44 18 uur 44. Arnautovic verlaat China voor Bologna. De Oostenrijkse international Marko Arnautovic (91 caps) keert na twee jaar bij het Chinese Sjanghai Port terug naar Europa. De 32-jarige aanvaller ondertekende een contract bij Bologna. Volgens Italiaanse media bedraagt de afkoopsom 3 miljoen euro. In 2019 verliet Arnautovic West Ham United voor een avontuur in China. Sjanghai Port telde toen 25 miljoen euro neer. In 39 wedstrijden was hij er goed voor 20 doelpunten. In 2009-2010 stond Arnautovic al eens in de Serie A onder contract bij Inter Milaan, maar daar kwam hij nauwelijks aan de bak. Verder trad hij aan voor Stoke City, Werder Bremen en Twente. . Arnautovic verlaat China voor Bologna De Oostenrijkse international Marko Arnautovic (91 caps) keert na twee jaar bij het Chinese Sjanghai Port terug naar Europa. De 32-jarige aanvaller ondertekende een contract bij Bologna. Volgens Italiaanse media bedraagt de afkoopsom 3 miljoen euro. In 2019 verliet Arnautovic West Ham United voor een avontuur in China. Sjanghai Port telde toen 25 miljoen euro neer. In 39 wedstrijden was hij er goed voor 20 doelpunten. In 2009-2010 stond Arnautovic al eens in de Serie A onder contract bij Inter Milaan, maar daar kwam hij nauwelijks aan de bak. Verder trad hij aan voor Stoke City, Werder Bremen en Twente.

18:44 18 uur 44.

01-08-2021 01-08-2021.

17:49 17 uur 49. Ben White verlaat Brighton en trekt naar Arsenal. Arsenal heeft zijn ploeg voor volgend seizoen versterkt met de komst van verdediger Ben White. De 23-jarige White komt over van Brighton & Hove Albion. Volgens Britse media betaalt Arsenal 50 miljoen pond (58 miljoen euro) voor de Engelse centrale verdediger. White speelde een sterk seizoen bij Brighton vorig jaar in de Premier League. "Ben is een slimme verdediger, die bovendien op zijn gemak is met de bal aan de voet. Hij past perfect bij ons", aldus Arsenal-coach Mikel Arteta. Ben White behoorde tot de Engelse selectie op het EK-voetbal. Hij speelde in de voorbereiding, maar kwam op het EK niet in actie. Arsenal zit zo al aan drie transfers na de komst van verdediger Nuno Tavares van Benfica en middenvelder Sambi Lokonga van Anderlecht eerder deze maand. . Ben White verlaat Brighton en trekt naar Arsenal Arsenal heeft zijn ploeg voor volgend seizoen versterkt met de komst van verdediger Ben White. De 23-jarige White komt over van Brighton & Hove Albion. Volgens Britse media betaalt Arsenal 50 miljoen pond (58 miljoen euro) voor de Engelse centrale verdediger.

White speelde een sterk seizoen bij Brighton vorig jaar in de Premier League. "Ben is een slimme verdediger, die bovendien op zijn gemak is met de bal aan de voet. Hij past perfect bij ons", aldus Arsenal-coach Mikel Arteta.

Ben White behoorde tot de Engelse selectie op het EK-voetbal. Hij speelde in de voorbereiding, maar kwam op het EK niet in actie. Arsenal zit zo al aan drie transfers na de komst van verdediger Nuno Tavares van Benfica en middenvelder Sambi Lokonga van Anderlecht eerder deze maand.

17:48 17 uur 48.

14:57 14 uur 57. Eljero Elia verlaat FC Utrecht. Eljero Elia (34) en FC Utrecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Dat heeft de club uit de Eredivisie vrijdag bekendgemaakt. De Nederlandse ex-international (30 caps) had nog een contract tot eind volgend seizoen bij FC Utrecht, maar de aanvaller paste niet meer in de plannen van coach René Hake. Elia sloot in de zomer van 2020 aan bij Utrecht. In 23 wedstrijden voor de club scoorde hij twee keer. Eerder speelde de Nederlander voor ADO Den Haag, FC Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Istanboel Basaksehir. . Eljero Elia verlaat FC Utrecht Eljero Elia (34) en FC Utrecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Dat heeft de club uit de Eredivisie vrijdag bekendgemaakt. De Nederlandse ex-international (30 caps) had nog een contract tot eind volgend seizoen bij FC Utrecht, maar de aanvaller paste niet meer in de plannen van coach René Hake.

Elia sloot in de zomer van 2020 aan bij Utrecht. In 23 wedstrijden voor de club scoorde hij twee keer. Eerder speelde de Nederlander voor ADO Den Haag, FC Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Istanboel Basaksehir.

14:57 14 uur 57.

30-07-2021 30-07-2021.

17:18 17 uur 18. PSG leent Areola nog maar eens uit. De Fransman Alphonse Areola wordt door PSG een jaar uitgeleend aan West Ham United. De 28-jarige doelman kwam vorig seizoen uit voor het gedegradeerde Fulham, maar breit nu dus een vervolg aan zijn Premier League-avontuur. West Ham bedong ook een aankoopoptie. . PSG leent Areola nog maar eens uit De Fransman Alphonse Areola wordt door PSG een jaar uitgeleend aan West Ham United. De 28-jarige doelman kwam vorig seizoen uit voor het gedegradeerde Fulham, maar breit nu dus een vervolg aan zijn Premier League-avontuur. West Ham bedong ook een aankoopoptie.

17:17 17 uur 17.

14:42 14 uur 42. Carvajal tot 2025 bij Real Madrid. Real Madrid heeft het contract van rechtsachter Daniel Carvajal opengebroken: hij tekende bij tot 30 juni 2025. De 29-jarige Spanjaard is een jeugdproduct van De Koninklijke. Met uitzondering van één seizoen bij Bayer Leverkusen speelde hij zijn hele carrière in Madrid. Carvajal heeft al 294 wedstrijden met Real in de benen. Afgelopen seizoen bleef hij vanwege blessures op 15 matchen steken. . Carvajal tot 2025 bij Real Madrid Real Madrid heeft het contract van rechtsachter Daniel Carvajal opengebroken: hij tekende bij tot 30 juni 2025.



De 29-jarige Spanjaard is een jeugdproduct van De Koninklijke. Met uitzondering van één seizoen bij Bayer Leverkusen speelde hij zijn hele carrière in Madrid.



Carvajal heeft al 294 wedstrijden met Real in de benen. Afgelopen seizoen bleef hij vanwege blessures op 15 matchen steken.

29-07-2021 29-07-2021.

19:02 19 uur 02.

18:56 18 uur 56. Crystal Palace verwelkomt Andersen en laat Van Aanholt gaan. De Deense EK-ganger Joachim Andersen trekt voor 5 jaar naar Crystal Palace. De 25-jarige verdediger komt over van Lyon. Na afgelopen seizoen te zijn uitgeleend aan Fulham begint Andersen nu dus aan zijn 2e avontuur in de Premier League. De Nederlander Patrick van Aanholt trekt de deur bij Crystal Palace dan weer achter zich dicht. De linksachter trekt naar Turkije, waar hij een contract tekende bij Galatasaray tot 2024. . Crystal Palace verwelkomt Andersen en laat Van Aanholt gaan De Deense EK-ganger Joachim Andersen trekt voor 5 jaar naar Crystal Palace. De 25-jarige verdediger komt over van Lyon.

Na afgelopen seizoen te zijn uitgeleend aan Fulham begint Andersen nu dus aan zijn 2e avontuur in de Premier League.

De Nederlander Patrick van Aanholt trekt de deur bij Crystal Palace dan weer achter zich dicht. De linksachter trekt naar Turkije, waar hij een contract tekende bij Galatasaray tot 2024.

18:53 18 uur 53. Everton-kapitein Coleman verlengt contract. Seamus Coleman heeft zijn contract met een seizoen verlengd bij Everton. De Ierse verdediger blijft hierdoor tot de zomer van 2023 bij The Toffees. Coleman speelde ondertussen al 350 wedstrijden voor de club uit Liverpool. De afgelopen elf seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde en werd hij zelfs kapitein. "Het is een grote eer om langer met elkaar door te gaan. Ik ben altijd hard blijven werken en daar word ik nu voor beloond. Ik ben hier heel blij mee", reageerde Coleman. . Everton-kapitein Coleman verlengt contract Seamus Coleman heeft zijn contract met een seizoen verlengd bij Everton. De Ierse verdediger blijft hierdoor tot de zomer van 2023 bij The Toffees.

Coleman speelde ondertussen al 350 wedstrijden voor de club uit Liverpool. De afgelopen elf seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde en werd hij zelfs kapitein.

"Het is een grote eer om langer met elkaar door te gaan. Ik ben altijd hard blijven werken en daar word ik nu voor beloond. Ik ben hier heel blij mee", reageerde Coleman.





18:53 18 uur 53.