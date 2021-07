Transfers buitenland: Carlos Bacca ruilt Villarreal in voor Granada

11:13 11 uur 13. Carlos Bacca trekt naar Granada. Voormalig Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd. De spits was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij Club Brugge. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor de Bruggelingen was hij goed voor 31 goals en 15 assists. . Carlos Bacca trekt naar Granada Voormalig Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

11:11 11 uur 11.

14-07-2021 14-07-2021.

23:59 23 uur 59. Horvath vindt onderdak bij Nottingham. Ethan Horvath heeft een nieuwe club gevonden. De Amerikaanse doelman gaat bij Nottingham Forest in de Engelse tweede klasse aan de slag. Horvath, 26 en Amerikaans international, kreeg geen nieuw contract bij Club Brugge. Hij speelde in vijf seizoenen tijd meer dan 60 wedstrijden voor blauw-zwart, maar was de laatste jaren vooral tweede keeper. Bij Nottingham moet Horvath de concurrentie aangaan met eerste keeper Brice Samba. . Horvath vindt onderdak bij Nottingham Ethan Horvath heeft een nieuwe club gevonden. De Amerikaanse doelman gaat bij Nottingham Forest in de Engelse tweede klasse aan de slag.

23:47 23 uur 47.

22:06 22 uur 06. Mourinho haalt landgenoot in huis. Rui Patricio verdedigt de komende drie seizoenen het doel van AS Roma. De Portugese doelman wordt door de Italiaanse club van José Mourinho weggeplukt bij Wolves. Patricio is het sluitstuk van Portugal. Roma betaalt iets meer dan 11 miljoen euro aan Wolves voor de 33-jarige international. . Mourinho haalt landgenoot in huis Rui Patricio verdedigt de komende drie seizoenen het doel van AS Roma. De Portugese doelman wordt door de Italiaanse club van José Mourinho weggeplukt bij Wolves.

22:02 22 uur 02.

16:24 16 uur 24. Joao Mario ploegmaat van Jan Vertonghen. De 28-jarige Portugese middenvelder Joao Mario heeft een contract tot medio 2026 ondertekend bij Benfica. De 46-voudig international - hij was er niet bij op het jongste EK - was transfervrij, nadat zijn contract bij Inter in onderling overleg werd ontbonden. Bij het team van Romelu Lukaku was hij al langer speler op overschot en mocht hij vertrekken. . Joao Mario ploegmaat van Jan Vertonghen De 28-jarige Portugese middenvelder Joao Mario heeft een contract tot medio 2026 ondertekend bij Benfica.

16:22 16 uur 22.

13-07-2021 13-07-2021.

21:05 21 uur 05. Bakker verlaat PSG voor Leverkusen. Het Franse topteam Paris Saint-Germain deed al heel wat inkomende (top)transfers, maar ook uitgaand is er nu wat beweging. Zo verlaat de Nederlander Mitchel Bakker het team uit Parijs, om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Bij Bayer Leverkusen zette de 21-jarige Nederlandse linksachter zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen. . Bakker verlaat PSG voor Leverkusen Het Franse topteam Paris Saint-Germain deed al heel wat inkomende (top)transfers, maar ook uitgaand is er nu wat beweging.

21:03 21 uur 03.

20:47 20 uur 47. Ryan verdedigt voortaan het doel van Sociedad. Na vier seizoenen bij Brighton & Hove Albion, met in januari 2021 een uitleenbeurt aan Arsenal erbij, zit het avontuur van doelman Mathew Ryan erop in de Premier League. De 29-jarige Australische international, in het verleden ook actief bij Club Brugge en Racing Genk, trekt naar Spanje. Hij ondertekende vandaag een contract bij Real Sociedad, de nummer 5 van La Liga. Bij Sociedad wordt Ryan ploegmaat van Adnan Januzaj. . Ryan verdedigt voortaan het doel van Sociedad Na vier seizoenen bij Brighton & Hove Albion, met in januari 2021 een uitleenbeurt aan Arsenal erbij, zit het avontuur van doelman Mathew Ryan erop in de Premier League.

20:38 20 uur 38.

19:34 19 uur 34.

19:18 Italiaans kampioen Inter verbreekt het contract met Joao Mario. 19 uur 18. Italiaans kampioen Inter verbreekt het contract met Joao Mario.

19:12 19 uur 12. De Paul wordt ploegmaat van Carrasco. Atletico Madrid heeft zich versterkt met de Argentijn Rodrigo De Paul. De 27-jarige middenvelder komt over van Udinese na vijf seizoenen in de Serie A. "Dit is een grote stap in mijn carrière", zegt de kersverse Copa America-winnaar. "Ik kijk ernaar uit om bij de Spaanse kampioen te spelen. Dat brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee." "Ik kan niet wachten om onder Diego Simeone te trainen. Hij is één van de beste voetbalcoaches ter wereld." Hoeveel Atletico betaalt voor de Argentijn, is niet geweten. Hij zette zijn krabbel onder een vijfjarig contract. . De Paul wordt ploegmaat van Carrasco Atletico Madrid heeft zich versterkt met de Argentijn Rodrigo De Paul. De 27-jarige middenvelder komt over van Udinese na vijf seizoenen in de Serie A.

19:07 19 uur 07.

12-07-2021 12-07-2021.

11:40 11 uur 40. Arsenal haalt jonge verdediger. Jan Vertonghen ziet zijn ploegmaat bij Benfica, Nuno Tavares, naar Arsenal vertrekken. De 21-jarige verdediger speelde de voorbije 2 seizoenen 25 wedstrijden voor Benfica. "Hij is een veelbelovende jonge speler die zich de afgelopen seizoenen zeer goed ontwikkeld heeft bij Benfica. Hij heeft ook zijn kwaliteiten laten zien bij Portugal U21", wist trainer Mikel Arteta te vertellen. . Arsenal haalt jonge verdediger Jan Vertonghen ziet zijn ploegmaat bij Benfica, Nuno Tavares, naar Arsenal vertrekken. De 21-jarige verdediger speelde de voorbije 2 seizoenen 25 wedstrijden voor Benfica.

11:39 11 uur 39.

09:38 09 uur 38. Barcelona laat ook Carles Alena vertrekken. Barcelona heeft middenvelder Carles Alena definitief laten vertrekken naar Getafe, waar hij al sinds januari speelde op huurbasis. Hij tekent er een contract tot 2026. Alena is al de 6e speler die Barça laat gaan om financiële ademruimte te krijgen voor een contractverlenging van Lionel Messi. Eerder werden ook al Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Juan Miranda, Matheus Fernandes en Francisco Trinçao van de hand gedaan. . Barcelona laat ook Carles Alena vertrekken Barcelona heeft middenvelder Carles Alena definitief laten vertrekken naar Getafe, waar hij al sinds januari speelde op huurbasis. Hij tekent er een contract tot 2026.



09:25 09 uur 25.