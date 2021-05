Rode Duivels trainen in Tubeke: "Voor 1,5 maand afscheid genomen van familie?"

Een van de gevolgen van zo'n bubbel is dat de Rode Duivels afscheid hebben genomen van hun familie. Voor anderhalve maand tot de finale? Het is toch een verschil met het WK in Rusland, de soepele manier waar Roberto Martinez daar mee omging, waar de familiemomenten een belangrijk element waren waardoor de Duivels er zo goed in hun vel zaten.

19 uur 43. Een van de gevolgen van zo'n bubbel is dat de Rode Duivels afscheid hebben genomen van hun familie. Voor anderhalve maand tot de finale? Het is toch een verschil met het WK in Rusland, de soepele manier waar Roberto Martinez daar mee omging, waar de familiemomenten een belangrijk element waren waardoor de Duivels er zo goed in hun vel zaten. . Peter Vandenbempt.

15 uur 39. Geen De Bruyne in openingsmatch EK? Witsel mikt op Finland. Roberto Martinez geeft nog wat duiding bij de blessures van De Bruyne en Witsel. "Ik kan nog niet zeggen of we Kevin meteen zullen kunnen gebruiken in de openingsmatch dat Rusland. We moeten voorzichtig zijn met hem. Witsel? Hij zal zeker niet spelen in de oefenmatchen en eerste twee groepsduels. We hopen hem 100% fit te hebben in de derde poulematch." .