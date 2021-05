LIVE: Met blitse bolides en treurende partners: Rode Duivels arriveren in Tubeke

15:39 15 uur 39. Geen De Bruyne in openingsmatch EK? Witsel mikt op Finland. Roberto Martinez geeft nog wat duiding bij de blessures van De Bruyne en Witsel. "Ik kan nog niet zeggen of we Kevin meteen zullen kunnen gebruiken in de openingsmatch dat Rusland. We moeten voorzichtig zijn met hem. Witsel? Hij zal zeker niet spelen in de oefenmatchen en eerste twee groepsduels. We hopen hem 100% fit te hebben in de derde poulematch." . Geen De Bruyne in openingsmatch EK? Witsel mikt op Finland Roberto Martinez geeft nog wat duiding bij de blessures van De Bruyne en Witsel. "Ik kan nog niet zeggen of we Kevin meteen zullen kunnen gebruiken in de openingsmatch dat Rusland. We moeten voorzichtig zijn met hem. Witsel? Hij zal zeker niet spelen in de oefenmatchen en eerste twee groepsduels. We hopen hem 100% fit te hebben in de derde poulematch."



15:31 15 uur 31. Martinez: "Geen operatie voor De Bruyne". Roberto Martinez opent zijn eerste babbel met de pers met goed nieuws: "Kevin zal geen operatie moeten ondergaan na zijn blessure in de Champions League-finale."

15:21 Batshuayi draait de parking op in exclusieve wagen. 15 uur 21. Batshuayi draait de parking op in exclusieve wagen Een Lamborghini Urus, omgedoopt door een gespecialiseerde tuner: de wagen van Michy Batshuayi

15:20 In zomermodus: Jan Vertonghen maakt zijn opwachting in short en met flashy zonnebril. 15 uur 20. In zomermodus: Jan Vertonghen maakt zijn opwachting in short en met flashy zonnebril

15:14 15 uur 14. Hazard: "Ik zal er staan wanneer het EK begint". Eén van de grote vraagtekens voor het EK: met welk vormpeil staat Eden Hazard straks aan de start? "Ik heb nog wat last van mijn dijbeen", vertelt de aanvaller op het persmoment. "Maar nu krijg ik nog een weekje rust. Misschien zal ik ook nog enkele dagen alleen trainen. Natuurlijk ben ik nog niet 100% op fysiek vlak, maar mentaal zit het wel goed. Ik zal er staan wanneer het EK begint."

14:58 14 uur 58. Om 15 uur spreken bondscoach Roberto Martinez en Eden Hazard pers toe. Het eerste van vele perspraatjes: om 15 uur spreekt bondscoach Roberto Martinez voor het eerst de pers toe vanuit de "bubbel". Het is uitkijken naar een update over de toestand van Kevin De Bruyne. Ook Eden Hazard komt de pers te woord staan.

14:56 Daar is Lukaku: de Italiaans kampioen is ook gearriveerd in Tubeke. 14 uur 56. Daar is Lukaku: de Italiaans kampioen is ook gearriveerd in Tubeke

14:44 Dries Mertens neemt afscheid van zijn vrouw Kat Kerkhofs met een innige knuffel. 14 uur 44. Dries Mertens neemt afscheid van zijn vrouw Kat Kerkhofs met een innige knuffel De laatste knuffel voor lange tijd

14:39 Dries Mertens arriveert, met vrouw Kat Kerkhofs, in Tubeke. 14 uur 39. Dries Mertens arriveert, met vrouw Kat Kerkhofs, in Tubeke

13:42 Toby Alderweireld is de eerste Duivel die in Tubeke arriveert. In een flitsende Lamborghini. 13 uur 42. Toby Alderweireld is de eerste Duivel die in Tubeke arriveert. In een flitsende Lamborghini De indrukwekkende bolide van Alderweireld: een matzwarte Lamborghini

13:41 13 uur 41. Alderweireld zwaait naar de verzamelde pers

09:36 09 uur 36. Het belangrijkste vandaag is het creëren van de bubbel waarin de Duivels de komende 1,5 maand zullen verblijven. Dat moet om vrij te kunnen reizen tussen al de landen zonder de quarantainemaatregelen te moeten respecteren. Peter Vandenbempt. Het belangrijkste vandaag is het creëren van de bubbel waarin de Duivels de komende 1,5 maand zullen verblijven. Dat moet om vrij te kunnen reizen tussen al de landen zonder de quarantainemaatregelen te moeten respecteren. Peter Vandenbempt

09:35 09 uur 35. De stafleden zijn gisteren al toegekomen. Die zijn gisteren getest en moesten dan op hun kamer blijven tot de resultaten bekend waren. Daarna kunnen die niet meer uit de bubbel. En hetzelfde gaan de Rode Duivels doen. Ze worden getest, moeten op hun kamer blijven en als de testen negatief zijn, kunnen ze eraan beginnen. Peter Vandenbempt. De stafleden zijn gisteren al toegekomen. Die zijn gisteren getest en moesten dan op hun kamer blijven tot de resultaten bekend waren. Daarna kunnen die niet meer uit de bubbel. En hetzelfde gaan de Rode Duivels doen. Ze worden getest, moeten op hun kamer blijven en als de testen negatief zijn, kunnen ze eraan beginnen. Peter Vandenbempt

09:33 09 uur 33. Het zal allemaal een beetje in coronastijl zijn. In principe was er vandaag een fysieke persconferentie voorzien met Eden Hazard en de bondscoach. Maar dat is nu zoom. En ook de 1e training, die een soort echte start is van de EK-voorbereiding, vindt plaats achter gesloten deuren. Dat is de nieuwe realiteit waar we voorlopig moeten mee leren leven. Peter Vandenbempt. Het zal allemaal een beetje in coronastijl zijn. In principe was er vandaag een fysieke persconferentie voorzien met Eden Hazard en de bondscoach. Maar dat is nu zoom. En ook de 1e training, die een soort echte start is van de EK-voorbereiding, vindt plaats achter gesloten deuren. Dat is de nieuwe realiteit waar we voorlopig moeten mee leren leven. Peter Vandenbempt

09:28 09 uur 28. Dagprogramma. Om 14u worden de Duivels in Tubeke verwacht. Voor de bondscoach en Eden Hazard volgt er dan meteen een persmoment. Normaal zou alles vandaag fysiek gepland zijn, maar omdat nog niet alle nodige covidtesten zijn gebeurd, blijft het toch nog even virtueel. Die testen staan vandaag op het programma voor wie dat nog nodig heeft. Om 15u is er een zoommeeting met Eden Hazard, om 15.20u volgt een zoom met de bondscoach. Een eerste training staat om 18.15u op het programma in kleine groepjes. De aanpak is ook individueel, want sommige jongens hebben veel gespeeld, anderen weinig, anderen hebben vakantie gehad.



De aanpak is ook individueel, want sommige jongens hebben veel gespeeld, anderen weinig, anderen hebben vakantie gehad.