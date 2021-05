Gervinho (ex-Beveren) beproeft zijn geluk bij Trabzonspor

De Ivoriaan Gervinho zal niet mee met Parma naar de Serie B zakken. De voormalige Beveren-spits kiest voor een avontuur in Turkije, bij Trabzonspor. Na zijn periode bij Beveren (2005-2007) maakte Gervinho zijn doelpunten voor Le Mans, Rijsel, Arsenal, AS Roma en Hebei Fortune. In 2018 kwam hij bij Parma terecht. Eerder op de dag kondigde Trabzonspor ook al de komst van de 31-jarige rechtsachter Bruno Peres aan. De Braziliaan wordt overgenomen van AS Roma. Trabzonsport sloot dit seizoen als 4e af en mag daardoor aantreden in de voorrondes van de Conference League volgend seizoen.

11 uur 26. Iniesta blijft wat langer in Japan. Andres Iniesta heeft zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe tot begin 2023 verlengd. De vandaag 37 jaar geworden aanvallende middenvelder is aan zijn vierde seizoen bezig in Japan, nadat hij in de zomer van 2018 was overgekomen van FC Barcelona. In zijn 16 jaar bij de Catalanen won Iniesta 32 prijzen, in Japan staat zijn teller op 2. Bij Kobe is Iniesta ploegmaat van Thomas Vermaelen. .