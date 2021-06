FC Barcelona haalt jeugdproduct Garcia weer weg bij City

13:14 13 uur 14. Verdediger Eric Garcia keert na vier jaar terug naar Barcelona. De Spaanse verdediger Eric Garcia keert na een avontuur in Engeland terug naar FC Barcelona. De 20-jarige verdediger is een kind van de club, hij doorliep namelijk de jeugdreeksen bij Barça. In 2017 maakte de jonge Spanjaard de overstap naar Manchester City. Hij speelde er uiteindelijk 35 keer voor de eerste ploeg. Eric Garcia maakt ook deel uit van de Spaanse selectie voor het EK deze zomer. In Camp Nou tekent hij voor vijf seizoenen met een afkoopsom van maar liefst 400 miljoen euro. Voor Barcelona is het al de tweede versterking met het oog op volgend seizoen. Net als Garcia gingen ze eerder ook al Sergio Aguëro weghalen bij Manchester City. . Verdediger Eric Garcia keert na vier jaar terug naar Barcelona De Spaanse verdediger Eric Garcia keert na een avontuur in Engeland terug naar FC Barcelona. De 20-jarige verdediger is een kind van de club, hij doorliep namelijk de jeugdreeksen bij Barça. In 2017 maakte de jonge Spanjaard de overstap naar Manchester City. Hij speelde er uiteindelijk 35 keer voor de eerste ploeg. Eric Garcia maakt ook deel uit van de Spaanse selectie voor het EK deze zomer. In Camp Nou tekent hij voor vijf seizoenen met een afkoopsom van maar liefst 400 miljoen euro. Voor Barcelona is het al de tweede versterking met het oog op volgend seizoen. Net als Garcia gingen ze eerder ook al Sergio Aguëro weghalen bij Manchester City.



01-06-2021 01-06-2021.

17:32 17 uur 32. Dortmund heeft met Kobel zijn eerste zomertransfer beet. Dortmund heeft een nieuwe keeper beet. Het neemt de Zwitser Gregor Kobel over van Stuttgart. Dortmund start het komende seizoen met nieuwe coach Marco Rose. De Borussen willen zich gevoelig versterken. Rose stelt nu met Kobel zijn eerste zomertransfer voor. De 23-jarige Kobel moet in Dortmund de concurrentie aangaan met zijn landgenoten Roman Bürki en Marwin Hitz. In tegenstelling tot zijn nieuwe collega's maakt Kobel wel deel uit van de Zwitserse voorselectie voor het komende EK.

31-05-2021 31-05-2021.

19:14 19 uur 14. Yorbe Vertessen verlengt bij PSV. Yorbe Vertessen heeft zijn krabbel onder een nieuw contract gezet bij PSV. De 20-jarige Belgische aanvaller, die al sinds zijn jeugd in Nederland voetbalt, heeft tot 2025 verlengd bij de club uit Eindhoven. De Belgische jeugdinternational kwam halfweg het seizoen bij de eerste ploeg in PSV. In 17 wedstrijden scoorde hij 2 doelpunten en gaf hij 3 assists. "De voorbije seizoenen zijn niet altijd gemakkelijk geweest", zegt Vertessen, "maar ik ben blijven vechten en heb uiteindelijk mijn plaats gevonden in de groep. De voorbije matchen kon ik ook mijn steentje bijdragen met goals en assists." "Mijn doel is om op dat elan verder te gaan. Ik ben PSV erg dankbaar dat ze vertrouwen hebben en me deze kans geven om me verder te ontwikkelen", besluit hij.

16:02 16 uur 02. Leya Iseka moet weer bij Toulouse aan de slag. Aaron Leya Iseka heeft geen toekomst meer bij de Franse eersteklasser FC Metz. De club besliste om de aankoopoptie in de huurdeal met de broer van Michy Batshuayi niet te lichten.



Leya Iseka keert bijgevolg terug naar tweedeklasser Toulouse, waar ook Sebastien Dewaest en Brecht Dejaegere onder contract staan.



Toulouse maakt wel nog kans om te promoveren naar de Ligue 1, maar gemakkelijk wordt dat niet. De heenmatch in de barrages werd gisteren met 1-2 verloren tegen Nantes, de nummer 16 uit de Franse hoogste klasse. Zondagavond volgt de terugwedstrijd.

28-05-2021 28-05-2021.

16:23 16 uur 23. Maignan naar AC Milan. Milan heeft voor volgend seizoen een nieuwe doelman gestrikt: Mike Maignan. De keeper komt over van de Franse landskampioen Rijsel, waar hij al sinds de zomer van 2015 actief was. Hij ondertekende in Milaan een contract tot eind juni 2026.

De Fransman maakt deel uit van de 26-koppige selectie van zijn land voor het aankomende EK. Bij Rijsel was hij goed voor 180 optredens in zes seizoenen.

Met de komst van Maignan anticipeert Milan op het nakende vertrek van Gianluigi Donnarumma. Zijn contract loopt af en hij kan dus transfervrij andere oorden opzoeken.

27-05-2021 27-05-2021.

21:50 21 uur 50. Gervinho ruilt Parma voor Trabzonspor. De Ivoriaan Gervinho zal niet mee met Parma naar de Serie B zakken. De voormalige Beveren-spits kiest voor een avontuur in Turkije, bij Trabzonspor.



Na zijn periode bij Beveren (2005-2007) maakte Gervinho zijn doelpunten voor Le Mans, Rijsel, Arsenal, AS Roma en Hebei Fortune. In 2018 kwam hij bij Parma terecht.



Eerder op de dag kondigde Trabzonspor ook al de komst van de 31-jarige rechtsachter Bruno Peres aan. De Braziliaan wordt overgenomen van AS Roma. Trabzonsport sloot dit seizoen als 4e af en mag daardoor aantreden in de voorrondes van de Conference League volgend seizoen.

26-05-2021 26-05-2021.

10:07 10 uur 07. "Ben fier hier te blijven". "Ik ben fier bij Al-Sadd te blijven", verklaart de 41-jarige Xavi op de sociale media van de club waar hij sinds 2019 het roer in handen heeft. Met Al-Sadd veroverde hij al 6 trofeeën.



De Spaanse pers opperde dat Xavi zou terugkeren naar Barça, als opvolger van Ronald Koeman, die sinds het begin van dit seizoen de Catalaanse club coacht.



"Dat is niet correct", aldus Xavi. "Ik heb een contract van twee seizoenen bij Al-Sadd en ik zal dat respecteren."



10:06 10 uur 06. Xavi keert (nog?) niet terug naar Barcelona. Xavi heeft zijn contract bij de Qatarese club Al-Sadd met twee seizoenen verlengd. De coach maakt zo een einde aan het gespeculeer over een nakende terugkeer naar FC Barcelona.

13-05-2021 13-05-2021.

