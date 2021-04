LIVEBLOG Super League: Alle Engelse clubs haken af: "We hebben een fout gemaakt"

00:04 00 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384628970201788416

Bij Chelsea is er nog geen officieel nieuws, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Wellicht zijn ze daar nog de protocollen na de competitiematch tegen Brighton (0-0) aan het voltooien. Van de 12 initiatiefnemers blijven er dus nog 6 over: Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter en Milan. Al lijkt het slechts een kwestie van uren voor ook zij met het schaamrood op de wangen het fiasco moeten bevestigen.

Van de 12 initiatiefnemers blijven er dus nog 6 over: Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter en Milan. Al lijkt het slechts een kwestie van uren voor ook zij met het schaamrood op de wangen het fiasco moeten bevestigen.

23:57 23 uur 57. In Engeland trekken ze collectief het boetekleed aan. En plots gaat het snel: enkele uren na Manchester City hebben nu ook de andere Engelse deelnemers zich losgerukt van de Super League. Even voor middernacht onze tijd stuurden Manchester United, Tottenham, Liverpool en Arsenal gelijktijdig een mededeling de wereld in. "We hebben een fout gemaakt en we bieden onze verontschuldigingen aan", schrijft Arsenal. "We hebben zorgvuldig geluisterd naar de reacties van onze fans, de regering en onze aandeelhouders", vult Manchester United aan.

"We hebben een fout gemaakt en we bieden onze verontschuldigingen aan", schrijft Arsenal. "We hebben zorgvuldig geluisterd naar de reacties van onze fans, de regering en onze aandeelhouders", vult Manchester United aan.

23:50 In Engeland verwacht men dat ook de overblijvers het voorbeeld van City volgen. 23 uur 50.

23:03 23 uur 03. Je moet moedig zijn om een fout toe te geven. Maar ik heb nooit getwijfeld dat het gezond verstand zou zegevieren. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin. Je moet moedig zijn om een fout toe te geven. Maar ik heb nooit getwijfeld dat het gezond verstand zou zegevieren. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin

23:02 De Engelse voetbalbond is tevreden met de ontwikkelingen van vanavond. 23 uur 02.

22:57 Het hoongelach is groot bij de gepasseerde clubs. 22 uur 57.

22:35 22 uur 35. Ik verwelkom Manchester City met plezier weer in de Europese voetbalfamilie. Dit is een zeer verstandige beslissing. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken in de toekomst. . UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin. Ik verwelkom Manchester City met plezier weer in de Europese voetbalfamilie. Dit is een zeer verstandige beslissing. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken in de toekomst. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin

22:32 22 uur 32. Manchester City geeft de aftrap, Woodward vertrekt bij Manchester United. De teerling is geworpen: Manchester City heeft aangekondigd dat het de procedure in gang heeft gezet om de Super League te verlaten. Die competitie wordt dus een doodgeboren kind. Bij de stadsgenoot was er vanavond ook nieuws: vicevoorzitter Ed Woodward vertrekt bij Manchester United, weliswaar aan het einde van 2021. Hij lag al helemaal niet in de bovenste schuif van de fans. Opvallend: in het communiqué wordt er op Old Trafford met geen woord gerept over de Super League.

Bij de stadsgenoot was er vanavond ook nieuws: vicevoorzitter Ed Woodward vertrekt bij Manchester United, weliswaar aan het einde van 2021. Hij lag al helemaal niet in de bovenste schuif van de fans. Opvallend: in het communiqué wordt er op Old Trafford met geen woord gerept over de Super League.

22:30 Toen waren ze nog met 11... 22 uur 30.

22:28 Manchester City trekt zich als eerste club officieel terug. 22 uur 28.

22:26 United maakt het vertrek van Woodward officieel, maar in het statement wordt niet gesproken over de Super League. 22 uur 26.

22:13 22 uur 13.

22:07 De kapitein van Liverpool is duidelijk: ook de spelers van zijn club willen de Super League niet. Zijn tweet werd vervolgens gedeeld door al zijn ploegmaats. 22 uur 07.



Zijn tweet werd vervolgens gedeeld door al zijn ploegmaats.

21:57 21 uur 57. Als het klopt dat Chelsea en Manchester City uit de Super League stappen, is dat de juiste beslissing. Ik hoop dat de andere clubs hun voorbeeld zullen volgen. Britse premier Boris Johnson. Als het klopt dat Chelsea en Manchester City uit de Super League stappen, is dat de juiste beslissing. Ik hoop dat de andere clubs hun voorbeeld zullen volgen Britse premier Boris Johnson