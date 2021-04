LIVEBLOG Super League: Agnelli begraaft project: "Het kan niet doorgaan"

10:53 10 uur 53. Agnelli: "De Super League kan zo niet doorgaan". Na het afhaken van de zes Engelse clubs beseft nu ook bezieler Andrea Agnelli, de sterke man van Juventus, dat de Super League een doodgeboren kind is. "Of dit project nog kan doorgaan? Dat denk ik niet", zegt de Italiaan aan persagentschap Reuters. . Agnelli: "De Super League kan zo niet doorgaan" Na het afhaken van de zes Engelse clubs beseft nu ook bezieler Andrea Agnelli, de sterke man van Juventus, dat de Super League een doodgeboren kind is. "Of dit project nog kan doorgaan? Dat denk ik niet", zegt de Italiaan aan persagentschap Reuters.

09:42 Ook Arsenal biedt zijn excuses aan:. 09 uur 42. Ook Arsenal biedt zijn excuses aan:

09:34 09 uur 34. Liverpool-eigenaar slaat mea culpa. In een videoboodschap slaat Liverpool-eigenaar John Henry mea culpa. "Het spijt me. Alleen ikzelf ben verantwoordelijk voor de onnodige negativieit die dit met zich meegebracht heeft. Dit zal ik niet vergeten. Het bewijst dat de fans macht hebben en zullen blijven hebben."

09:34 09 uur 34.

08:56 08 uur 56. Nu is het tijd om de eenheid te herstellen en samen vooruit te gaan. Deze clubs hebben het Europese voetbal nog veel te bieden. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin over het afhaken van de Engelse clubs.

08:00 08 uur . Boris Johnson: "Moeten onze nationale sport blijven koesteren". Dat de Engelse voetbalclubs 48 uur na de aankondiging van de Super League al gecapituleerd hebben, wordt toegejuicht door de Britse premier Boris Johnson. "Dit is de juiste beslissing voor voetbalfans, clubs en gemeenschappen in het land", klinkt het in een mededeling. "We moeten onze nationale sport blijven koesteren."

07:00 De cover van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is duidelijk:. 07 uur . De cover van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is duidelijk:

06:25 06 uur 25. Wat rest er nog van de Super League? Na het forfait van de 6 Engelse clubs blijft de Super League nog met 6 clubs over: 3 Italiaanse (Juventus, Inter en Milan) en 3 Spaanse (Atletico, Barcelona en Real Madrid). Officieel is het nog niet, maar vanuit de Italiaanse pers sijpelen wel berichten door dat ook Inter en Milan de intentie hebben om afstand te nemen van het project. In Turijn blijft het voorlopig muisstil, wellicht niet toevallig omdat sterke man Andrea Agnelli samen met Real Madrid-voorzitter Florentino Perez de grote bezieler lijkt van de Super League. Ook de 3 Spaanse clubs hebben nog niet officieel gereageerd. Volgens de Spaanse media zou Atletico vandaag met een statement naar buiten komen. Bij Barcelona wil voorzitter Joan Laporta overleggen met de socio's. Op een reactie van Real Madrid en zijn preses Florentino Perez, die voorzitter zou worden van de Super League, is het nog wachten.

06:01 Zelfspot bij Arsenal-verdediger Rob Holding, die de Champions League-hymne tokkelt op zijn piano. 06 uur 01. Zelfspot bij Arsenal-verdediger Rob Holding, die de Champions League-hymne tokkelt op zijn piano.

05:34 De Franse sportkrant L'Equipe maakt op haar manier een statement tegen de Super League. Vierdeklasser Rumilly siert de voorpagina na de bekerstunt tegen Toulouse. "Dát is voetbal", kopt de krant. 05 uur 34. De Franse sportkrant L'Equipe maakt op haar manier een statement tegen de Super League. Vierdeklasser Rumilly siert de voorpagina na de bekerstunt tegen Toulouse. "Dát is voetbal", kopt de krant.

04:11 Barcelona heeft nog niet gecommuniceerd, maar het standpunt van verdediger Gerard Piqué is alvast duidelijk:. 04 uur 11. Barcelona heeft nog niet gecommuniceerd, maar het standpunt van verdediger Gerard Piqué is alvast duidelijk:

03:58 "Voetbal is voor iedereen, niet voor enkelen": AS Roma is tegen de Super League en haalt herinneringen op aan zijn Champions League-stunt tegen Barcelona, dat wel in de Super League zit. 03 uur 58. "Voetbal is voor iedereen, niet voor enkelen": AS Roma is tegen de Super League en haalt herinneringen op aan zijn Champions League-stunt tegen Barcelona, dat wel in de Super League zit.

03:32 03 uur 32. Volgens de doorgaans goed ingelichte voetbaljournalist Fabrizio Romano staan ook Inter en Milan op het punt om zich terug te trekken uit de Super League, al is dat nog niet officieel bevestigd. Volgens Romano is het nog wachten op een standpunt van Juventus en van de 3 Spaanse clubs.

03:31 03 uur 31.

02:17 02 uur 17. Super League: "Stappen onderzoeken om project te hervormen". De Super League heeft gereageerd op het afhaken van de zes Engelse clubs. "Ondanks het vertrek van de Engelse clubs, die deze beslissing onder grote druk genomen hebben, zijn we ervan overtuigd dat ons voorstel volledig in lijn is met de Europese wetgeving", klinkt het in een mededeling. "In de huidige omstandigheden zullen we onderzoeken wat de gepaste stappen zijn om ons project het hervormen. Het is altijd ons doel geweest om fans de best mogelijke voetbalervaring te bieden en ervoor te zorgen dat er een solidariteitsbijdrage is aan de hele voetbalgemeenschap."

"In de huidige omstandigheden zullen we onderzoeken wat de gepaste stappen zijn om ons project het hervormen. Het is altijd ons doel geweest om fans de best mogelijke voetbalervaring te bieden en ervoor te zorgen dat er een solidariteitsbijdrage is aan de hele voetbalgemeenschap."

02:16 02 uur 16. We zijn overtuigd dat de huidige status quo in het Europese voetbal moet veranderen. We willen een nieuwe Europese competitie omdat het huidige systeem niet werkt. Officiële mededeling Super League.

02:15 02 uur 15.

02:09 02 uur 09. Chelsea bevestigt exit. Bij Chelsea heeft het wat langer geduurd, maar uiteindelijk heeft ook de Londense club officieel bevestigd dat ze zich terugtrekt uit de Super League. "Na rijp beraad is de conclusie dat onze deelname aan dit project niet de beste beslissing is voor de club, de supporters en de voetbalgemeenschap", luidt het in een korte mededeling.

02:08 02 uur 08.