LIVE: D-day voor 1A en 1B: "Zal zware strijd worden voor verwaarloosde 1B"

De relatie tussen 1A- en 1B-clubs wringt, dat is meer dan duidelijk: "De grote jongens dreigen de kleine jongens uit de Pro League te zetten. Persoonlijk denk ik dat dat een goede zaak zou zijn. Ik denk dat de Pro League een belangenvereniging zou moeten zijn van alle professionele clubs. We merken dat dit in de praktijk niet werkt."





"De belangen van de grote clubs zijn niet te rijmen met die van de kleine clubs. Er is totaal geen vereniging meer. Misschien moeten we eens nadenken om 1B weer onafhankelijk te maken en uit de Pro League te stappen. Die dreigementen, dat werkt totaal niet."





10 maanden geleden was er de felle strijd tussen 1A en 1B over eerste klasse met 16 of 18 teams. "Waar we 10 maanden geleden dachten dat we de bodem bereikt hadden, denk ik dat we vandaag voor een historische dag staan. Het zou zomaar eens kunnen dat die bodem nog veel dieper zal worden."





"Dit is een coup die wordt voorbereid. We zullen zien wie het straks haalt of niet. Het zou zeer jammer zijn."





Dit toont nog maar eens de verdeeldheid binnen de Pro League: "Dit duidt op een veel dieper liggend probleem binnen de organisatie, dat weten we. De discussie zou beter daarover gaan. Een jaar geleden is er een studie besteld waar alles inzit. Die studie loopt, maar toch zijn we alweer dingen aan het beslissen zonder uitkomst van de studie."