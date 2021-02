De zege in onze slotmatch tegen Zwitserland was een test, maar dit is nog een belangrijkere test met het oog op het EK. We willen bij de beste 8 landen van Europa horen.

09 uur 34. De zege in onze slotmatch tegen Zwitserland was een test, maar dit is nog een belangrijkere test met het oog op het EK. We willen bij de beste 8 landen van Europa horen. Tessa Wullaert.

09 uur 33. Dit duel is interessant om te zien welke stappen we nog moeten nemen. In het verleden probeerden we in dit soort matchen de schade te beperken, nu willen we proberen te winnen. Ives Serneels (bondscoach).