Transfer Deadline Day: STVV ziet sterkhouder Garcia naar Mexico vertrekken

Genk laat Cédric Nuozzi zijn eerste profcontract tekenen. De 15-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Standard. Hij tekent voor 3 jaar. 09 uur 27.

Pol Garcia kiest voor een avontuur in Mexico, bij Juarez. De Spaanse verdediger, met een verleden bij Barcelona en Juventus, was er de laatste twee matchen al niet meer bij bij STVV. Het gaat om een definitieve overstap. Juarez zou zo'n 700.000 euro betalen. 09 uur 12.

06 uur 38. Actie verwacht bij AA Gent. Ook AA Gent wil zich nog roeren op Deadline Day. Tarik Tissoudali, de dribbelkont van Beerschot, zou in de belangstelling staan van de Gentse club. Roman Jaremtsjoek zat gisteren dan weer niet in de selectie van Hein Vanhaezebrouck. Wat verschuift er nog in de Ghelamco Arena? .