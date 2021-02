Transfer Deadline Day: De Wolf gaat concurrentie aan met Beiranvand bij Antwerp

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356192991988371460

Antwerp heeft eindelijk een extra doelman beet om de blessure van Jean Butez op te vangen. Ortwin De Wolf (23) wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Eupen en moet de concurrentie met Beiranvand aanscherpen. "Gesprekken over de verdere toekomst lopen nog", klinkt het bij Antwerp.

11 uur 25. KV Mechelen leent Togui uit aan ES Tunis. William Togui (24) wordt de rest van het seizoen uitgeleend aan ES Tunis, de leider in de Tunesische eerste klasse. De aanvaller van KV Mechelen moet zich "opnieuw in de kijker spelen". Togui was goed voor 16 goals bij KV Mechelen. .