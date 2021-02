14:22

14 uur 22. Sterkhouder van Beerschot naar AA Gent. Tarik Tissoudali trekt naar AA Gent. De Marokkaanse Nederlander was de voorbije maanden een uitblinker bij Beerschot, maar zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Beerschot kiest nog eieren voor zijn geld en laat de middenvelder naar de Ghelamco Arena gaan. "Tarik heeft Beerschot ingelicht naar AA Gent te willen gaan en zijn aflopende contract niet te willen verlengen. In samenspraak met de staf werd er gekozen om in te gaan op het aanbod van AA Gent om Tissoudali nu reeds te laten vertrekken", zegt Beerschot over de speler die in 2018 werd aangetrokken. "Beerschot zal vandaag geen transfers meer doen en is tevreden dat het de huidige succesvolle groep bij elkaar kon houden en sterkhouder Holzhauser kon verlengen", klinkt het nog. .