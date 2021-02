Transfer Deadline Day: Antwerp vist achter het net voor Vukotic

20:36 Antwerp slaagde er niet in om Vukotic los te weken bij Waasland-Beveren. 20 uur 36. Antwerp slaagde er niet in om Vukotic los te weken bij Waasland-Beveren Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356325288943169547

19:04 Genk laat Sierra en Bahadir andere oorden opzoeken. 19 uur 04. Genk laat Sierra en Bahadir andere oorden opzoeken Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356305104060772352

19:04 Antwerp leent Louis Verstraete tot het einde van het seizoen uit aan Waasland-Beveren (met aankoopoptie). 19 uur 04. Antwerp leent Louis Verstraete tot het einde van het seizoen uit aan Waasland-Beveren (met aankoopoptie) Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356302205326925824

17:53 Charleroi shopt bij Racing Genk. De Belgische jeugdinternational, een rechtsachter, tekende voor 1,5 jaar. . 17 uur 53. Charleroi shopt bij Racing Genk. De Belgische jeugdinternational, een rechtsachter, tekende voor 1,5 jaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356283863308390401

17:02 17 uur 02. Deli doet het seizoen uit bij zijn ex-club. Simon Deli zat de jongste weken op een zijspoor bij Club Brugge. De 29-jarige Ivoriaanse verdediger was vorig seizoen een sterkhouder in de Brugse defensie, maar de voorbije maanden verloor hij zijn basisplaats. Deli doet het seizoen uit bij zijn ex-club Slavia Praag, dat in de zomer van 2019 2,5 miljoen euro ontving van Club Brugge. Bij de huurovereenkomst zit geen aankoopoptie. . Deli doet het seizoen uit bij zijn ex-club Simon Deli zat de jongste weken op een zijspoor bij Club Brugge. De 29-jarige Ivoriaanse verdediger was vorig seizoen een sterkhouder in de Brugse defensie, maar de voorbije maanden verloor hij zijn basisplaats.

Deli doet het seizoen uit bij zijn ex-club Slavia Praag, dat in de zomer van 2019 2,5 miljoen euro ontving van Club Brugge. Bij de huurovereenkomst zit geen aankoopoptie.

17:01 17 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356271253947080709

15:32 15 uur 32. Vlap trekt naar de Duitse hoogste klasse. Vincent Kompany benadrukte gisteren nog eens dat hij Michel Vlap geen speelminuten kan garanderen, de Nederlander heeft de boodschap begrepen en wisselt Anderlecht tijdelijk in voor Arminia Bielefeld. Vlap trok in de zomer van 2019 naar Anderlecht. De Nederlander kon zijn prijskaartje van 7 miljoen euro nooit echt vertalen op het veld en lag niet in de bovenste schuif van Kompany. Anderlecht meldt dat Vlap "meer aan spelen wilde toekomen en zelf aandrong op een tijdelijk oplossing." Die vindt hij met een huurcontract (zonder aankoopoptie) bij Bielefeld. "De intensiteit van de Bundesliga kan een goede stap in Michel z'n ontwikkeling betekenen. We verwachten hem volgend seizoen sterker te verwelkomen", klinkt het bij paars-wit. . Vlap trekt naar de Duitse hoogste klasse Vincent Kompany benadrukte gisteren nog eens dat hij Michel Vlap geen speelminuten kan garanderen, de Nederlander heeft de boodschap begrepen en wisselt Anderlecht tijdelijk in voor Arminia Bielefeld.

Vlap trok in de zomer van 2019 naar Anderlecht. De Nederlander kon zijn prijskaartje van 7 miljoen euro nooit echt vertalen op het veld en lag niet in de bovenste schuif van Kompany.

Anderlecht meldt dat Vlap "meer aan spelen wilde toekomen en zelf aandrong op een tijdelijk oplossing." Die vindt hij met een huurcontract (zonder aankoopoptie) bij Bielefeld.

"De intensiteit van de Bundesliga kan een goede stap in Michel z'n ontwikkeling betekenen. We verwachten hem volgend seizoen sterker te verwelkomen", klinkt het bij paars-wit.

15:30 15 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356248440150188035

14:30 14 uur 30. Tissoudali kan de creatieve kracht zijn die AA Gent nodig heeft. Hopelijk is hij de missing link die ons vele balbezit mee kan omzetten naar efficiëntie. Tim Matthys (sports manager AA Gent). Tissoudali kan de creatieve kracht zijn die AA Gent nodig heeft. Hopelijk is hij de missing link die ons vele balbezit mee kan omzetten naar efficiëntie. Tim Matthys (sports manager AA Gent)

14:22 14 uur 22. Sterkhouder van Beerschot naar AA Gent. Tarik Tissoudali trekt naar AA Gent. De Marokkaanse Nederlander was de voorbije maanden een uitblinker bij Beerschot, maar zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Beerschot kiest nog eieren voor zijn geld en laat de middenvelder naar de Ghelamco Arena gaan. "Tarik heeft Beerschot ingelicht naar AA Gent te willen gaan en zijn aflopende contract niet te willen verlengen. In samenspraak met de staf werd er gekozen om in te gaan op het aanbod van AA Gent om Tissoudali nu reeds te laten vertrekken", zegt Beerschot over de speler die in 2018 werd aangetrokken. "Beerschot zal vandaag geen transfers meer doen en is tevreden dat het de huidige succesvolle groep bij elkaar kon houden en sterkhouder Holzhauser kon verlengen", klinkt het nog. . Sterkhouder van Beerschot naar AA Gent Tarik Tissoudali trekt naar AA Gent. De Marokkaanse Nederlander was de voorbije maanden een uitblinker bij Beerschot, maar zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Beerschot kiest nog eieren voor zijn geld en laat de middenvelder naar de Ghelamco Arena gaan.

"Tarik heeft Beerschot ingelicht naar AA Gent te willen gaan en zijn aflopende contract niet te willen verlengen. In samenspraak met de staf werd er gekozen om in te gaan op het aanbod van AA Gent om Tissoudali nu reeds te laten vertrekken", zegt Beerschot over de speler die in 2018 werd aangetrokken.

"Beerschot zal vandaag geen transfers meer doen en is tevreden dat het de huidige succesvolle groep bij elkaar kon houden en sterkhouder Holzhauser kon verlengen", klinkt het nog.

14:21 14 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356231119268667394

11:52 Eupen heeft het vertrek van Ortwin De Wolf opgevangen met de komst van Robin Himmelman. De 31-jarige Duitser deed een pak ervaring op bij de Duitse tweedeklasser St. Pauli. 11 uur 52. Eupen heeft het vertrek van Ortwin De Wolf opgevangen met de komst van Robin Himmelman. De 31-jarige Duitser deed een pak ervaring op bij de Duitse tweedeklasser St. Pauli. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356192991988371460

11:48 11 uur 48. Ortwin De Wolf versterkt Antwerp. Antwerp heeft eindelijk een extra doelman beet om de blessure van Jean Butez op te vangen. Ortwin De Wolf (23) wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Eupen en moet de concurrentie met Beiranvand aanscherpen. "Gesprekken over de verdere toekomst lopen nog", klinkt het bij Antwerp. . Ortwin De Wolf versterkt Antwerp Antwerp heeft eindelijk een extra doelman beet om de blessure van Jean Butez op te vangen. Ortwin De Wolf (23) wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Eupen en moet de concurrentie met Beiranvand aanscherpen. "Gesprekken over de verdere toekomst lopen nog", klinkt het bij Antwerp.

11:47 11 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356191490955997185

11:25 11 uur 25. KV Mechelen leent Togui uit aan ES Tunis. William Togui (24) wordt de rest van het seizoen uitgeleend aan ES Tunis, de leider in de Tunesische eerste klasse. De aanvaller van KV Mechelen moet zich "opnieuw in de kijker spelen". Togui was goed voor 16 goals bij KV Mechelen. . KV Mechelen leent Togui uit aan ES Tunis William Togui (24) wordt de rest van het seizoen uitgeleend aan ES Tunis, de leider in de Tunesische eerste klasse. De aanvaller van KV Mechelen moet zich "opnieuw in de kijker spelen". Togui was goed voor 16 goals bij KV Mechelen.

11:23 11 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356182292851515397

10:19 Waasland-Beveren leent Matthias Verreth tot het einde van het seizoen uit aan Kolding IF. De Belgische middenvelder (22) gaat in Denemarken op zoek naar meer speelminuten. . 10 uur 19. Waasland-Beveren leent Matthias Verreth tot het einde van het seizoen uit aan Kolding IF. De Belgische middenvelder (22) gaat in Denemarken op zoek naar meer speelminuten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356168992738717699

09:27 Genk laat Cédric Nuozzi zijn eerste profcontract tekenen. De 15-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Standard. Hij tekent voor 3 jaar. 09 uur 27. Genk laat Cédric Nuozzi zijn eerste profcontract tekenen. De 15-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Standard. Hij tekent voor 3 jaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356159892260859906

09:12 Pol Garcia kiest voor een avontuur in Mexico, bij Juarez. De Spaanse verdediger, met een verleden bij Barcelona en Juventus, was er de laatste twee matchen al niet meer bij bij STVV. Het gaat om een definitieve overstap. Juarez zou zo'n 700.000 euro betalen. 09 uur 12. Pol Garcia kiest voor een avontuur in Mexico, bij Juarez. De Spaanse verdediger, met een verleden bij Barcelona en Juventus, was er de laatste twee matchen al niet meer bij bij STVV. Het gaat om een definitieve overstap. Juarez zou zo'n 700.000 euro betalen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356152306337722371

06:38 06 uur 38. Actie verwacht bij AA Gent. Ook AA Gent wil zich nog roeren op Deadline Day. Tarik Tissoudali, de dribbelkont van Beerschot, zou in de belangstelling staan van de Gentse club. Roman Jaremtsjoek zat gisteren dan weer niet in de selectie van Hein Vanhaezebrouck. Wat verschuift er nog in de Ghelamco Arena? . Actie verwacht bij AA Gent Ook AA Gent wil zich nog roeren op Deadline Day. Tarik Tissoudali, de dribbelkont van Beerschot, zou in de belangstelling staan van de Gentse club. Roman Jaremtsjoek zat gisteren dan weer niet in de selectie van Hein Vanhaezebrouck. Wat verschuift er nog in de Ghelamco Arena?