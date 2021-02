Red Flames zien 6 sterretjes in oefenduel der Lage Landen

Red Flames houden goed stand voor de rust...

... maar verdrinken in de tweede helft

Na de pauze leken de Red Flames geen vuist meer te kunnen maken tegen de Nederlandse overmacht. Roord liet een wenkende kans eerst nog onbegrijpelijk liggen, maar luttele minuten later kon ze een rebound wel in doel verlengen.

Een onverwachte tegentreffer van Minnaert deed even hoop oplaaien, maar de Nederlandse vrouwen duldden geen tegenstand. Een kopbal van Van der Gragt en een prachtig afstandsschot van Lieke Martens zetten de waardeverhoudingen in de verf.

"Vroeger probeerden we de schade te beperken, nu proberen we te winnen", zei bondscoach Ives Serneels vooraf, maar er is toch nog meer werk om bij de top aan te sluiten. Dat maakten Van de Donk - heerlijk achter het steunbeen - en Jansen in het slot pijnlijk duidelijk.

De Red Flames moeten deze 1-6-nederlaag snel doorslikken en zondag tegen Duitsland tonen dat ze toch met ambitie mogen toewerken naar het EK.