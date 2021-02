De Red Flames hebben een verdienstelijke wedstrijd tegen topland Duitsland afgesloten met een 2-0-nederlaag. Vooral in de eerste helft konden de Flames af en toe tegenprikken. Zo werd een doelpunt van Biesmans in de eerste periode onterecht afgekeurd voor buitenspel.

19 uur 27. Waar de Belgen in de eerste periode wel konden tegenprikken, is dat in de tweede helft niet het geval. Duitse doelvrouw Frohms heeft zich nog niet moeten moe maken na de rust, de Belgen lijken zich te beperken tot verdedigen, met wellicht de wedstrijd tegen Nederland nog in het achterhoofd. .