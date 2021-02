In de competitie kreeg Justien Odeurs nog maar 5 doelpunten binnen. Oranje evenaart dat in één wedstrijd. Danielle van de Donk werkt de bal knap achter haar steunbeen binnen.

21 uur 45. Het wordt nog pijnlijker: 1-5. In de competitie kreeg Justien Odeurs nog maar 5 doelpunten binnen. Oranje evenaart dat in één wedstrijd. Danielle van de Donk werkt de bal knap achter haar steunbeen binnen. .

21 uur 26. Minnaert scoort aansluitingstreffer. De eerste tegenprik in de tweede helft is raak voor de Red Flames. Cayman brengt de bal uitstekend voor, Minnaert legt aan de tweede paal in doel. 1-2, we hebben weer een wedstrijd. .