17:55 17 uur 55. Ondertussen staan beide ploegen opgelijnd voor de volksliederen in het Tivolistadion in Aken. We beginnen eraan binnen enkele minuten! . Ondertussen staan beide ploegen opgelijnd voor de volksliederen in het Tivolistadion in Aken. We beginnen eraan binnen enkele minuten!

Flames zonder geblesseerde Philtjens. Bij de Red Flames zien we bijna dezelfde 11 namen als afgelopen donderdag tegen Nederland. Op linksachter is Davina Philtjens er niet meer bij, zij viel geblesseerd uit tegen Oranje. Davinia Vanmechelen verdwijnt dan weer naar de bank. Onzia en Tison zijn de vervangers.

IJzersterke Duitsers. Na vicewereldkampioen Nederland kijken de Flames met Duitsland vanavond opnieuw een tegenstander van wereldniveau in de ogen. De Duitsers zijn de nummer 2 van de wereld en bleven in hun kwalificatiecampagne voor het EK ongeslagen in hun poule met een 24 op 24. Sterspeelster bij de Duitsers is Dzsenifer Marozsan, recordinternational van de huidige selectie en middenveldster bij de Franse topploeg Lyon, waarmee ze de laatste 4 edities van de Champions League won.

We moeten op fysiek en mentaal vlak stappen zetten om iets korter te komen bij de topploegen. Bondscoach Ives Serneels na de nederlaag tegen Nederland.

Flames op zoek naar eerherstel. "We willen zien waar we staan tegen tegenover de toplanden", sprak Red Flame Marie Minnaert in aanloop naar het oefentweeluik tegen toplanden Nederland en Duitsland. De eerste van die twee oefenpartijen afgelopen donderdag draaide echter uit op een ontnuchtering voor de nationale voetbalvrouwen: 1-6. Tegen Duitsland krijgen de Flames vandaag kans op eerherstel, al wordt dat tegen de nummer 2 van de wereld geen sinecure. Volg de partij om 18u op deze pagina met tekstupdates.

