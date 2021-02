Dit was Deadline Day: Anderlecht speelt Bakkali, Vlap en Dimata kwijt

00:22 Charleroi huurt centrale verdediger Kipré van West Bromwich Albion. 00 uur 22. Charleroi huurt centrale verdediger Kipré van West Bromwich Albion Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356381819114033155

02-02-2021 02-02-2021.

23:50 23 uur 50. Fulham verhuurt verdediger aan Antwerp. Antwerp heeft op de valreep nog een speler uit de Premier League aangetrokken. De Fransman Maxime Le Marchand maakt het seizoen op uitleenbasis af op de Bosuil. De 31-jarige centrale verdediger komt over van Fulham, waar hij 25 keer meespeelde in de Premier League. Antwerp maakte ook bekend dat het verdediger Junior Pius uitleent aan STVV. De Nigeriaan scoorde dit seizoen 2 keer in 6 competitiematchen voor Antwerp. . Fulham verhuurt verdediger aan Antwerp Antwerp heeft op de valreep nog een speler uit de Premier League aangetrokken. De Fransman Maxime Le Marchand maakt het seizoen op uitleenbasis af op de Bosuil.

De 31-jarige centrale verdediger komt over van Fulham, waar hij 25 keer meespeelde in de Premier League.

Antwerp maakte ook bekend dat het verdediger Junior Pius uitleent aan STVV. De Nigeriaan scoorde dit seizoen 2 keer in 6 competitiematchen voor Antwerp.

23:47 23 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356374196138471424

23:46 STVV huurt Pius van Antwerp. 23 uur 46. STVV huurt Pius van Antwerp Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356373277288132609

23:07 23 uur 07. Bakkali tot einde van seizoen bij Beerschot. Na Michel Vlap en Landry Dimata is Anderlecht ook Zakaria Bakkali kwijtgespeeld voor de rest van het seizoen. De 25-jarige winger Bakkali wordt aan Beerschot verhuurd met een aankoopoptie. De ondertussen 25-jarige Bakkali krijgt op het Kiel nog maar eens een kans om zijn carrière weer op het juiste spoor te krijgen. In 2,5 seizoenen bij Anderlecht kon hij nooit de twijfels van zich afspelen. "Coach Will Still en z'n staf zullen er alvast alles aan doen om Bakkali te laten renderen", meldt Beerschot. "Zakaria heeft talent en kwaliteiten. Daar twijfelen we niet aan. Het is aan hem en aan ons om hier een succes van te maken." . Bakkali tot einde van seizoen bij Beerschot Na Michel Vlap en Landry Dimata is Anderlecht ook Zakaria Bakkali kwijtgespeeld voor de rest van het seizoen. De 25-jarige winger Bakkali wordt aan Beerschot verhuurd met een aankoopoptie.

De ondertussen 25-jarige Bakkali krijgt op het Kiel nog maar eens een kans om zijn carrière weer op het juiste spoor te krijgen. In 2,5 seizoenen bij Anderlecht kon hij nooit de twijfels van zich afspelen.

"Coach Will Still en z'n staf zullen er alvast alles aan doen om Bakkali te laten renderen", meldt Beerschot. "Zakaria heeft talent en kwaliteiten. Daar twijfelen we niet aan. Het is aan hem en aan ons om hier een succes van te maken."

23:04 23 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356362577568296963

22:01 KV Kortrijk huurt Gaëtan Hendrickx van Charleroi. 22 uur 01. KV Kortrijk huurt Gaëtan Hendrickx van Charleroi Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356346699116146695

21:20 21 uur 20. Charleroi haalt Benavente terug op uitleenbasis. Cristian Benavente speelt de rest van het seizoen in de kleuren van Charleroi. De Peruaan werd door Pyramids uitgeleend aan Antwerp, maar daar kwam hij in de competitie maar 9 keer in actie. Pyramids verhuurt Benavente nu aan Charleroi, waar hij al van 2016 tot en met 2018 zijn strepen verdiende. Charleroi heeft ook een aankoopoptie bedongen. . Charleroi haalt Benavente terug op uitleenbasis Cristian Benavente speelt de rest van het seizoen in de kleuren van Charleroi. De Peruaan werd door Pyramids uitgeleend aan Antwerp, maar daar kwam hij in de competitie maar 9 keer in actie.

Pyramids verhuurt Benavente nu aan Charleroi, waar hij al van 2016 tot en met 2018 zijn strepen verdiende. Charleroi heeft ook een aankoopoptie bedongen.

21:19 21 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356335317775749121