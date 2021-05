Coupe de France: PSG heeft dubbelklapper van Mbappé en penalty's nodig voor finale

Rijsel is er niet in geslaagd om na Rennes de 2e ploeg in de laatste 7 jaar te zijn die PSG kan verslaan in de Coupe de France. In het klassement staat Rijsel boven PSG, maar op het veld leek het klasseverschil veel groter in het voordeel van de Parijzenaars.





Bij de rust stond het al 2-0, na goals van Icardi en Mbappé (net nadat hij Icardi was komen vervangen). Na de rust kwam bij Rijsel ook Jonathan David in de ploeg en kreeg de competitieleider ook een uitgelezen kans om weer spanning in de bekerclash te brengen. Maar Navas redde de penalty van Yazici, waarna Mbappé er in de extra tijd nog 3-0 van maakte.