Coupe de France: Neymar stapt na reeks tackles van het veld

23 uur . Bescheiden zege voor PSG, zorgen om Neymar? Tweedeklasser Caen is eervol gesneuveld tegen PSG in de Coupe de France. De Franse grootmacht won met het kleinste verschil: een doelpunt van Kean kort na de pauze. Bij PSG zullen ze vooral met een bang hartje afwachten wat het lichaam van Neymar zegt. De vedette stapte na een uur verontwaardigd van het veld na een serie overtredingen. De Braziliaan leek niet echt te manken, maar maakte eigenhandig een einde aan zijn wedstrijd. Geraakt hij tijdig fit voor het Europese onderonsje met zijn ex-club Barcelona volgende week in de Champions League? .

In de competitie staat Nantes pas 18e. Coach Raymond Domenech zou na 7 matchen ook al moeten ophoepelen. De Fransman was er vandaag overigens niet bij door een corona-alarm. . 16 uur 58.

16 uur 56. Deze namiddag zijn al enkele wedstrijden ingeblikt. Monaco, Montpellier en Marseille deden wat van hen verwacht werd, Bordeaux liet zich verrassen door Toulouse. En Nantes blijft in de hoek waar de klappen vallen. De club, die stevige banden onderhoudt met Mogi Bayat, ging in eigen huis flink onderuit tegen Lens. .

20 uur 45. Belgen spelen hoofdrol in Reims-Valenciennes. Stade de Reims is als 1e eersteklasser gesneuveld in de Franse beker. Tegen tweedeklasser Valenciennes speelden de Belgen een hoofdrol met 2 assists en 2 goals. Reims keek na 81 minuten tegen een 1-4-achterstand aan door onder andere 2 goals van Baptiste Guillaume, een voormalige Belgische jeugdinternational. In de slotminuten wilde Reims het tij nog keren. Foket leverde een assist aan Dia bij de 2-4. Diezelfde Dia maakte er nog 3-4 van. In de 1e helft had een andere Reims-Belg, Thibault De Smet, ook al een assist achter zijn naam staan. Maar de Belgische assists volstonden dus niet voor de champagnestad. .