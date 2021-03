Coupe de France: Denayer scoort en stoot door met Lyon, ook PSG wint makkelijk

23:52 23 uur 52. PSG stoot eenvoudig door, Denayer scoort voor Lyon. PSG heeft zonder veel moeite de weg opengebeukt naar de achtste finales. Vier dagen voor de komst van FC Barcelona in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League wonnen de Parijzenaars met 0-3 bij Brest, dat ook in de Ligue 1 uitkomt. Kylian Mbappé (2x) en Pablo Sarabia zorgden voor de goals in Bretagne. Angel di Maria maakte zijn rentree na een maand afwezigheid door een blessure aan het bovenbeen. Olympique Lyon boekte een ruime 5-2 overwinning tegen tweedeklasser Sochaux. Jason Denayer kwam als invaller na 68 minuten tussen de lijnen. Tien minuten later scoorde hij met het hoofd de 4-2, zijn tweede goal van het seizoen voor Lyon. . PSG stoot eenvoudig door, Denayer scoort voor Lyon PSG heeft zonder veel moeite de weg opengebeukt naar de achtste finales. Vier dagen voor de komst van FC Barcelona in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League wonnen de Parijzenaars met 0-3 bij Brest, dat ook in de Ligue 1 uitkomt.

Kylian Mbappé (2x) en Pablo Sarabia zorgden voor de goals in Bretagne. Angel di Maria maakte zijn rentree na een maand afwezigheid door een blessure aan het bovenbeen.

Olympique Lyon boekte een ruime 5-2 overwinning tegen tweedeklasser Sochaux. Jason Denayer kwam als invaller na 68 minuten tussen de lijnen. Tien minuten later scoorde hij met het hoofd de 4-2, zijn tweede goal van het seizoen voor Lyon.

Rennes sneuvelt bij Angers. Rennes is uitgeschakeld in de Coupe de France. De club van Rode Duivel Jérémy Doku verloor met 2-1 op het veld van Angers, dat al na 13 minuten op rozen zat dankzij twee vroege goals van Fulgini. De bezoekers hadden wel wat kansen op de aansluitingstreffer, maar onder meer Doku kon niet scoren. Dat lukte in het begin van de 2e helft wel, toen Guirassy raak trof, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor Rennes.

De bezoekers hadden wel wat kansen op de aansluitingstreffer, maar onder meer Doku kon niet scoren. Dat lukte in het begin van de 2e helft wel, toen Guirassy raak trof, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor Rennes.

23:06 De superster kreeg een portie overtredingen te slikken. 23 uur 06. De superster kreeg een portie overtredingen te slikken

23:06 Neymar werd geviseerd. 23 uur 06. Neymar werd geviseerd

Bescheiden zege voor PSG, zorgen om Neymar? Tweedeklasser Caen is eervol gesneuveld tegen PSG in de Coupe de France. De Franse grootmacht won met het kleinste verschil: een doelpunt van Kean kort na de pauze. Bij PSG zullen ze vooral met een bang hartje afwachten wat het lichaam van Neymar zegt. De vedette stapte na een uur verontwaardigd van het veld na een serie overtredingen. De Braziliaan leek niet echt te manken, maar maakte eigenhandig een einde aan zijn wedstrijd. Geraakt hij tijdig fit voor het Europese onderonsje met zijn ex-club Barcelona volgende week in de Champions League?

Bij PSG zullen ze vooral met een bang hartje afwachten wat het lichaam van Neymar zegt. De vedette stapte na een uur verontwaardigd van het veld na een serie overtredingen.

De Braziliaan leek niet echt te manken, maar maakte eigenhandig een einde aan zijn wedstrijd. Geraakt hij tijdig fit voor het Europese onderonsje met zijn ex-club Barcelona volgende week in de Champions League?

23:00 23 uur .

19:33 Leya Iseka zette Metz op weg naar winst tegen tweedeklasser Amiens. 19 uur 33. Leya Iseka zette Metz op weg naar winst tegen tweedeklasser Amiens

16:58 In de competitie staat Nantes pas 18e. Coach Raymond Domenech zou na 7 matchen ook al moeten ophoepelen. De Fransman was er vandaag overigens niet bij door een corona-alarm. . 16 uur 58. In de competitie staat Nantes pas 18e. Coach Raymond Domenech zou na 7 matchen ook al moeten ophoepelen. De Fransman was er vandaag overigens niet bij door een corona-alarm.

16:56 16 uur 56. Deze namiddag zijn al enkele wedstrijden ingeblikt. Monaco, Montpellier en Marseille deden wat van hen verwacht werd, Bordeaux liet zich verrassen door Toulouse. En Nantes blijft in de hoek waar de klappen vallen. De club, die stevige banden onderhoudt met Mogi Bayat, ging in eigen huis flink onderuit tegen Lens. . Deze namiddag zijn al enkele wedstrijden ingeblikt. Monaco, Montpellier en Marseille deden wat van hen verwacht werd, Bordeaux liet zich verrassen door Toulouse. En Nantes blijft in de hoek waar de klappen vallen. De club, die stevige banden onderhoudt met Mogi Bayat, ging in eigen huis flink onderuit tegen Lens.

Belgen spelen hoofdrol in Reims-Valenciennes. Stade de Reims is als 1e eersteklasser gesneuveld in de Franse beker. Tegen tweedeklasser Valenciennes speelden de Belgen een hoofdrol met 2 assists en 2 goals. Reims keek na 81 minuten tegen een 1-4-achterstand aan door onder andere 2 goals van Baptiste Guillaume, een voormalige Belgische jeugdinternational. In de slotminuten wilde Reims het tij nog keren. Foket leverde een assist aan Dia bij de 2-4. Diezelfde Dia maakte er nog 3-4 van. In de 1e helft had een andere Reims-Belg, Thibault De Smet, ook al een assist achter zijn naam staan. Maar de Belgische assists volstonden dus niet voor de champagnestad.

Reims keek na 81 minuten tegen een 1-4-achterstand aan door onder andere 2 goals van Baptiste Guillaume, een voormalige Belgische jeugdinternational.

In de slotminuten wilde Reims het tij nog keren. Foket leverde een assist aan Dia bij de 2-4. Diezelfde Dia maakte er nog 3-4 van. In de 1e helft had een andere Reims-Belg, Thibault De Smet, ook al een assist achter zijn naam staan. Maar de Belgische assists volstonden dus niet voor de champagnestad.