Assists van Foket en De Smet volstaan niet voor Reims om door te bekeren

20:45

20 uur 45. Belgen spelen hoofdrol in Reims-Valenciennes. Stade de Reims is als 1e eersteklasser gesneuveld in de Franse beker. Tegen tweedeklasser Valenciennes speelden de Belgen een hoofdrol met 2 assists en 2 goals. Reims keek na 81 minuten tegen een 1-4-achterstand aan door onder andere 2 goals van Baptiste Guillaume, een voormalige Belgische jeugdinternational. In de slotminuten wilde Reims het tij nog keren. Foket leverde een assist aan Dia bij de 2-4. Diezelfde Dia maakte er nog 3-4 van. In de 1e helft had een andere Reims-Belg, Thibault De Smet, ook al een assist achter zijn naam staan. Maar de Belgische assists volstonden dus niet voor de champagnestad. .