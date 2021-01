LIVE: Gouden Schoen alvast niet naar Club Brugge, maar wie wint wel?

21:54 21 uur 54. De Ketelaere op 5, Mignolet op 4. We weten al zeker dat de Gouden Schoen voor het eerst in 5 jaar niet naar Club Brugge gaat, want Charles De Ketelaere en Simon Mignolet vallen als eerste van de top 5 af. De Ketelaere, al bekroond tot Belofte van het Jaar, eindigt op 5 met 72 punten, Mignolet strandt op 4 met 72 punten. . De Ketelaere op 5, Mignolet op 4 We weten al zeker dat de Gouden Schoen voor het eerst in 5 jaar niet naar Club Brugge gaat, want Charles De Ketelaere en Simon Mignolet vallen als eerste van de top 5 af.

19:50 19 uur 50. Uitslag poll. 1. Lior Refaelov - 40% 2. Simon Mignolet - 25% 3. Charles De Ketelaere - 14% 4. Paul Onuachu - 11% 5. Raphael Holzhauser - 10% Aantal stemmers: 25.763 . Uitslag poll 1. Lior Refaelov - 40%

2. Simon Mignolet - 25%

3. Charles De Ketelaere - 14%

4. Paul Onuachu - 11%

5. Raphael Holzhauser - 10%



Aantal stemmers: 25.763

16:39 16 uur 39. Topfavoriet Refaelov: "Gouden Schoen was een hoofddoel". Lior Refaelov wordt van overal naar voren geschoven als dé te kloppen man vanavond en dat zorgt toch voor wat nervositeit bij de Israëliër van Antwerp. "Hoe dichter we komen, hoe hoger mijn hartslag gaat." "Het is helemaal niet te vergelijken met de spanning voor een match, want dan ben ik doorgaans rustig. Nu probeer ik mijn cool ook te bewaren, maar het is lastig." "Vanochtend hebben we ook voor het eerst de nieuwe trainer (Frank Vercauteren) ontmoet en daarna hadden we al meteen 2 trainingen. Ik zal dan nog eens moe zijn ook vanavond. Maar ik zou blij zijn als ik won. Toen ik hier in België arriveerde was de Gouden Schoen winnen een van mijn hoofddoelen. Het is toch de belangrijkste individuele trofee. Ik denk dat het close wordt." . Topfavoriet Refaelov: "Gouden Schoen was een hoofddoel" Lior Refaelov wordt van overal naar voren geschoven als dé te kloppen man vanavond en dat zorgt toch voor wat nervositeit bij de Israëliër van Antwerp. "Hoe dichter we komen, hoe hoger mijn hartslag gaat."

16:38 16 uur 38. Refaelov: "Ben toch wel nerveus voor vanavond, voor een match ben ik kalmer". Refaelov: "Ben toch wel nerveus voor vanavond, voor een match ben ik kalmer"

13:53 13 uur 53. Lior Refaelov is de topfavoriet voor de Gouden Schoen. Lior Refaelov is de topfavoriet voor de Gouden Schoen

09:01 09 uur 01. Gert Verheyen: "Lior Refaelov is mijn favoriet". Als Club Brugge de Gouden Schoen straks niet wint, wie dan wel? Raphael Holzhauser (Beerschot), Paul Onuachu (Genk) of Lior Refaelov (Antwerp)? Gert Verheyen gaat voor de laatste. "Ik vind het knap hoe hij karakter getoond heeft na zijn vertrek bij Club Brugge", legt de voetbalanalist uit. "Hij is bepalend voor Antwerp en maakt het verschil op grote momenten zoals in de bekerfinale of in die Europa League-match tegen Tottenham." "Refaelov blijft ook een mooie voetballer", gaat Verheyen voort. "Voor zo'n speler trek je naar het stadion. Daar geniet je van, ook als commentator. Het is erg fijn om Refaelov te zien voetballen." . Gert Verheyen: "Lior Refaelov is mijn favoriet" Als Club Brugge de Gouden Schoen straks niet wint, wie dan wel? Raphael Holzhauser (Beerschot), Paul Onuachu (Genk) of Lior Refaelov (Antwerp)? Gert Verheyen gaat voor de laatste.

09:00 09 uur . Ik vind het knap hoe Refaelov karakter getoond heeft na zijn vertrek bij Club Brugge. Gert Verheyen. Ik vind het knap hoe Refaelov karakter getoond heeft na zijn vertrek bij Club Brugge. Gert Verheyen

09:00 09 uur . Gert Verheyen: "Voor Lior Refaelov trek je naar het stadion. Ook als commentator."

08:53 08 uur 53. "Club heeft al prijzen gepakt, dat speelt mee". Volgens ex-international Gert Verheyen gaat zijn voormalige werkgever Club Brugge straks niet met de hoofdprijs lopen. "Simon Mignolet (beste doelman) en Charles De Ketelaere (beste belofte) zijn al in de bloemetjes gezet. Het zou niet mogen, maar dat speelt wel mee in het stemgedrag", weet hij. "En voor De Ketelaere vind ik het nog te vroeg. Hij gaat wel een grote carrière tegemoet." . "Club heeft al prijzen gepakt, dat speelt mee" Volgens ex-international Gert Verheyen gaat zijn voormalige werkgever Club Brugge straks niet met de hoofdprijs lopen.

08:52 08 uur 52. Charles De Ketelaere gaat een grote carrière tegemoet. Maar om nu al de Gouden Schoen te winnen? Neen, dat vind ik te vroeg. Gert Verheyen. Charles De Ketelaere gaat een grote carrière tegemoet. Maar om nu al de Gouden Schoen te winnen? Neen, dat vind ik te vroeg. Gert Verheyen

08:46 08 uur 46. De 5 overgebleven kandidaten. speler club Charles De Ketelaere Club Brugge Raphael Holzhauser (Oos) Beerschot Simon Mignolet Club Brugge Paul Onuachu (Nig) Racing Genk Lior Refaelov (Isr) Antwerp . De 5 overgebleven kandidaten

speler club Charles De Ketelaere Club Brugge Raphael Holzhauser (Oos) Beerschot Simon Mignolet Club Brugge Paul Onuachu (Nig) Racing Genk Lior Refaelov (Isr) Antwerp



12:18 12 uur 18. Hans Vanaken strandt op plaats 8 in verkiezing. Geen derde Gouden Schoen op een rij voor Hans Vanaken. De spelverdeler van Club Brugge is met 33 punten op de 8e plaats gestrand in de verkiezing. Dat weten we omdat medeorganisator Het Laatste Nieuws elke dag al een deel van de uitslag bekendmaakt. Vanaken won in 2018 en 2019. Ook Clinton Mata (7e met 43 punten) en Theo Bongonda (6e met 62 punten) zullen woensdag niet pronken met de Gouden Schoen. De top vijf wordt pas woensdag bekendgemaakt. . Hans Vanaken strandt op plaats 8 in verkiezing Geen derde Gouden Schoen op een rij voor Hans Vanaken. De spelverdeler van Club Brugge is met 33 punten op de 8e plaats gestrand in de verkiezing. Dat weten we omdat medeorganisator Het Laatste Nieuws elke dag al een deel van de uitslag bekendmaakt. Vanaken won in 2018 en 2019.



12:36 12 uur 36. Gouden Schoen voor vrouwen. Bij de vrouwen zijn ze toe aan de 5e editie van de Gouden Schoen. Drie van de vier vorige exemplaren staan in de prijzenkast van Tessa Wullaert. Voor de verkiezing van de Gouden Schoen bij de vrouwen waren er 118 stemgerechtigden. Zij konden kiezen uit tien genomineerden: Julie Biesmans, Janice Cayman, Tine De Caigny, Laura Deloose, Laura De Neve, Elena Dhont, Kassandra Missipo, Davina Philtjens, Justine Vanhaevermaet en Tessa Wullaert. . Gouden Schoen voor vrouwen Bij de vrouwen zijn ze toe aan de 5e editie van de Gouden Schoen. Drie van de vier vorige exemplaren staan in de prijzenkast van Tessa Wullaert.

12:31 12 uur 31. Gewijzigde regels om te stemmen. 196 stemgerechtigden mochten de voorbije weken hun top 3 doorgeven. Daarbij zijn er normaal gezien twee stemrondes, maar omdat er in de 1e helft van 2020 nauwelijks gevoetbald werd, is de 1e stemronde dit jaar uitzonderlijk afgevoerd. Dat betekent dat er gestemd werd over een volledig kalenderjaar, waarbij de nadruk uiteraard vooral op de periode vanaf 1 juli komt te liggen. . Gewijzigde regels om te stemmen 196 stemgerechtigden mochten de voorbije weken hun top 3 doorgeven. Daarbij zijn er normaal gezien twee stemrondes, maar omdat er in de 1e helft van 2020 nauwelijks gevoetbald werd, is de 1e stemronde dit jaar uitzonderlijk afgevoerd.

12:30 12 uur 30. Geen gala. De uitreiking van de Gouden Schoen, georganiseerd door Het Laatste Nieuws, gaat traditioneel gepaard met een groot gala. Door de coronamaatregelen is er dit jaar evenwel geen gala. Toch belooft het opnieuw een spannende strijd te worden. . Geen gala De uitreiking van de Gouden Schoen, georganiseerd door Het Laatste Nieuws, gaat traditioneel gepaard met een groot gala. Door de coronamaatregelen is er dit jaar evenwel geen gala. Toch belooft het opnieuw een spannende strijd te worden.