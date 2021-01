Geen 3 op een rij: Hans Vanaken eindigt 8e in referendum van Gouden Schoen

12:18 12 uur 18. Hans Vanaken strandt op plaats 8 in verkiezing. Geen derde Gouden Schoen op een rij voor Hans Vanaken. De spelverdeler van Club Brugge is met 33 punten op de 8e plaats gestrand in de verkiezing. Dat weten we omdat medeorganisator Het Laatste Nieuws elke dag al een deel van de uitslag bekendmaakt. Vanaken won in 2018 en 2019. Ook Clinton Mata (7e met 43 punten) en Theo Bongonda (6e met 62 punten) zullen woensdag niet pronken met de Gouden Schoen. De top vijf wordt pas woensdag bekendgemaakt. . Hans Vanaken strandt op plaats 8 in verkiezing Geen derde Gouden Schoen op een rij voor Hans Vanaken. De spelverdeler van Club Brugge is met 33 punten op de 8e plaats gestrand in de verkiezing. Dat weten we omdat medeorganisator Het Laatste Nieuws elke dag al een deel van de uitslag bekendmaakt. Vanaken won in 2018 en 2019.



Gouden Schoen Charles De Ketelaere (19) nu ook voetbalbelofte van het jaar

De Tribune Beluister onze podcast over de Gouden Schoen met Joos en Vandenbempt

Gouden Schoen Simon Mignolet krijgt 2e jaar op rij trofee voor Doelman van het Jaar

Bij de vrouwen zijn ze toe aan de 5e editie van de Gouden Schoen. Drie van de vier vorige exemplaren staan in de prijzenkast van Tessa Wullaert. Voor de verkiezing van de Gouden Schoen bij de vrouwen waren er 118 stemgerechtigden. Zij konden kiezen uit tien genomineerden: Julie Biesmans, Janice Cayman, Tine De Caigny, Laura Deloose, Laura De Neve, Elena Dhont, Kassandra Missipo, Davina Philtjens, Justine Vanhaevermaet en Tessa Wullaert.

196 stemgerechtigden mochten de voorbije weken hun top 3 doorgeven. Daarbij zijn er normaal gezien twee stemrondes, maar omdat er in de 1e helft van 2020 nauwelijks gevoetbald werd, is de 1e stemronde dit jaar uitzonderlijk afgevoerd. Dat betekent dat er gestemd werd over een volledig kalenderjaar, waarbij de nadruk uiteraard vooral op de periode vanaf 1 juli komt te liggen.

De uitreiking van de Gouden Schoen, georganiseerd door Het Laatste Nieuws, gaat traditioneel gepaard met een groot gala. Door de coronamaatregelen is er dit jaar evenwel geen gala. Toch belooft het opnieuw een spannende strijd te worden.