13 uur 11. Sociedad-Barcelona in Cordoba, Real Madrid-Bilbao in Malaga. De Supercup in Spanje wordt sinds vorig seizoen met 4 teams beslecht. Net als vorig jaar was Saudi-Arabië normaal het strijdtoneel, maar door corona wordt de minicompetitie in Spanje afgewerkt. De 4 deelnemers zijn kampioen Real Madrid en runner-up Barcelona en de Copa del Rey-finalisten Sociedad en Bilbao van 2020. Woensdag nemen Sociedad en Barcelona het tegen elkaar op in Cordoba, donderdag Real Madrid en Bilbao in Malaga. De winnaars treffen elkaar zondag in de finale in Sevilla. .