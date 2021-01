40% van de Sporza-surfers tipt op Lior Refaelov als Gouden Schoen

16:39

16 uur 39. Topfavoriet Refaelov: "Gouden Schoen was een hoofddoel". Lior Refaelov wordt van overal naar voren geschoven als dé te kloppen man vanavond en dat zorgt toch voor wat nervositeit bij de Israëliër van Antwerp. "Hoe dichter we komen, hoe hoger mijn hartslag gaat." "Het is helemaal niet te vergelijken met de spanning voor een match, want dan ben ik doorgaans rustig. Nu probeer ik mijn cool ook te bewaren, maar het is lastig." "Vanochtend hebben we ook voor het eerst de nieuwe trainer (Frank Vercauteren) ontmoet en daarna hadden we al meteen 2 trainingen. Ik zal dan nog eens moe zijn ook vanavond. Maar ik zou blij zijn als ik won. Toen ik hier in België arriveerde was de Gouden Schoen winnen een van mijn hoofddoelen. Het is toch de belangrijkste individuele trofee. Ik denk dat het close wordt." .