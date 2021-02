VIDEO: Openda trapt Vitesse in 91e minuut naar halve finales KNVB-beker

22:04 22 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359246545900683269

22:03 22 uur 03. Openda verlost Vitesse in 91e minuut. Met Vitesse kennen we de eerste halvefinalist in de Nederlandse beker. Tweedeklasser Excelsior liet zich van zijn taaiste kant zien, al werd Vitesse niet meteen geholpen door de VAR. De bezoekers, die na enkele mindere weken wat zijn teruggevallen in de Eredivisie, kenden ook een portie pech met onder meer een bal van Openda tegen de paal. In de 91e minuut rinkelde de kassa wel: Club-huurling Openda was de matchwinnaar en trapte zijn team naar de halve finales.

23:30 23 uur 30. De topclubs halen soms wel eens hun neus op voor de beker, maar in Nederland is dat dit jaar helemaal niet zo. PSV wist zich gisteren al te plaatsen voor de kwartfinales en vanavond volgden Feyenoord en Ajax dat voorbeeld. Ajax deed dat in de topper tegen AZ. Ajax-coach Ten Hag gokte nochtans door 8 spelers van zijn basisteam rust te gunnen. Labyad greep zijn kans. Hij werd matchwinnaar met het enige doelpunt.

20:49 20 uur 49. Openda met Vitesse naar de kwartfinales. Loïs Openda heeft Vitesse mee naar de kwartfinales van de KNVB Beker getrapt. De huurling van Club Brugge opende de score in de eerste helft tegen ADO Den Haag, zijn zevende doelpunt van het seizoen. Vitesse kwam na de rust 2-0 voor na een assist van diezelfde Openda, maar liet ADO toch weer in de wedstrijd komen. Verlengingen hingen in de lucht, maar uiteindelijk bleef de zege toch in Arnhem.

23:31 23 uur 31. Tadic bevrijdt Ajax na thriller. Ajax is aan de uitschakeling ontsnapt tegen Utrecht. Na een knotsgekke wedstrijd wonnen de Amsterdammers met 5-4. Dusan Tadic gaf vlak voor tijd het genadeschot met een wereldgoal. Kijk hieronder naar de beelden. Ook PSV zit in de volgende ronde na een 1-2-zege bij De Graafschap.

