Transfers: Hannes Van der Bruggen ruilt KV Kortrijk voor Cercle Brugge

18:38 18 uur 38. Van der Bruggen ruilt KV Kortrijk voor Cercle Brugge. Na vier seizoenen in het Guldensporenstadion trekt aanvoerder Hannes Van der Bruggen de deur bij KV Kortrijk achter zich dicht. Zijn contract werd niet verlengd en dus zocht de club nu al naar een oplossing om toch nog wat geld voor de 27-jarige middenvelder te krijgen. Van der Bruggen blijft in West-Vlaanderen voetballen en stapt over naar Cercle Brugge, waar hij een contract ondertekende tot 2024. Van der Bruggen kwam in 2017 over van AA Gent en was een vaste waarde in het team van Yves Vanderhaeghe, dat eerder ook al Mboyo naar STVV zag vertrekken. . Van der Bruggen ruilt KV Kortrijk voor Cercle Brugge Na vier seizoenen in het Guldensporenstadion trekt aanvoerder Hannes Van der Bruggen de deur bij KV Kortrijk achter zich dicht.

19-01-2021 19-01-2021.

21:27 Dimitri Lavalée keert al terug naar de Belgische competitie. Het jeugdproduct van Standard vertrok in januari vorig jaar ietwat verrassend naar Bundesliga-club Mainz, maar wordt nu uitgeleend aan STVV. 21 uur 27. Dimitri Lavalée keert al terug naar de Belgische competitie. Het jeugdproduct van Standard vertrok in januari vorig jaar ietwat verrassend naar Bundesliga-club Mainz, maar wordt nu uitgeleend aan STVV. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351264426100482048

15:44 15 uur 44. Ex-Antwerp-doelman wordt concurrent voor Jackers. Waasland-Beveren heeft een nieuwe keeper gehaald in Nederland. De 21-jarige doelman Bill Lathouwers stapt over van de Nederlandse tweedeklasser MVV. Onze landgenoot ruilde vorige zomer pas Antwerp voor MVV. Hij speelde de eerste negen competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maar, mede door 19 tegendoelpunten, verloor hij zijn plaats in het team. Lathouwers speelde op amateur-basis bij MVV. "MVV wenst Bill alle succes in het verdere verloop van zijn voetballoopbaan toe", klinkt het. Bij Waasland-Beveren, de rode lantaarn in de Jupiler Pro League, wordt hij een concurrent van Nordin Jackers. . Ex-Antwerp-doelman wordt concurrent voor Jackers Waasland-Beveren heeft een nieuwe keeper gehaald in Nederland. De 21-jarige doelman Bill Lathouwers stapt over van de Nederlandse tweedeklasser MVV.

15:41 15 uur 41. Cercle stalt Ueda bij Nîmes. De Japanner Naomichi Ueda doet het seizoen niet uit bij Cercle Brugge. Hij wordt verhuurd aan Nîmes, staartploeg in de Ligue 1. De Franse club heeft ook een aankoopoptie. De 28-jarige Ueda kwam in 2018 naar Brugge en speelde er 55 matchen. Ook dit seizoen deed de verdediger nog 8 keer mee. . Cercle stalt Ueda bij Nîmes De Japanner Naomichi Ueda doet het seizoen niet uit bij Cercle Brugge. Hij wordt verhuurd aan Nîmes, staartploeg in de Ligue 1. De Franse club heeft ook een aankoopoptie.

18-01-2021 18-01-2021.

10:31 10 uur 31. Lepoint gaat van Kortrijk naar Moeskroen. Moeskroen heeft na Harbaoui een nieuwe ex-speler opnieuw naar de club gelokt. Middenvelder Christophe Lepoint komt over van Kortrijk en ondertekende op Le Canonnier een contract voor anderhalf seizoen. De 36-jarige Lepoint speelde in het seizoen 2008-2009 al voor de club. Hij speelde toen 31 wedstrijden voor de Henegouwers, waarna AA Gent hem er wegplukte. Vervolgens zou Lepoint ook nog voor Waasland-Beveren, Charlton, Zulte Waregem en Kortrijk voetballen. Dit seizoen kwam hij nog maar 7 keer in actie. "Net als onze andere winteraanwinst, zal Christophe Lepoint zijn ervaring, grinta en kennis van het kampioenschap bijbrengen aan de groep van Moeskroen", meldt de club. . Lepoint gaat van Kortrijk naar Moeskroen Moeskroen heeft na Harbaoui een nieuwe ex-speler opnieuw naar de club gelokt. Middenvelder Christophe Lepoint komt over van Kortrijk en ondertekende op Le Canonnier een contract voor anderhalf seizoen.

17-01-2021 17-01-2021.