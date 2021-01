Transfers: Ex-Antwerp-doelman Lathouwers tekent bij Waasland-Beveren

15:44

15 uur 44. Ex-Antwerp-doelman wordt concurrent voor Jackers. Waasland-Beveren heeft een nieuwe keeper gehaald in Nederland. De 21-jarige doelman Bill Lathouwers stapt over van de Nederlandse tweedeklasser MVV. Onze landgenoot ruilde vorige zomer pas Antwerp voor MVV. Hij speelde de eerste negen competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maar, mede door 19 tegendoelpunten, verloor hij zijn plaats in het team. Lathouwers speelde op amateur-basis bij MVV. "MVV wenst Bill alle succes in het verdere verloop van zijn voetballoopbaan toe", klinkt het. Bij Waasland-Beveren, de rode lantaarn in de Jupiler Pro League, wordt hij een concurrent van Nordin Jackers. .