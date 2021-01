Transfernieuws: Zulte Waregem verlengt contract doelman Bostyn tot 2025

11:00 11 uur . Zulte Waregem legt doelman Bostyn vast tot 2025. Doelman Louis Bostyn (27) heeft zijn contract bij Zulte Waregem verlengd tot 2025. Dit seizoen kreeg Bostyn al 14 basisplaatsen en hield hij vier keer de nul. "De sterke prestaties van Bostyn worden nu ook beloond met een contractverlenging bij Essevee", laat de club weten. . Zulte Waregem legt doelman Bostyn vast tot 2025 Doelman Louis Bostyn (27) heeft zijn contract bij Zulte Waregem verlengd tot 2025. Dit seizoen kreeg Bostyn al 14 basisplaatsen en hield hij vier keer de nul.

10:59 10 uur 59. Gisteren tegen OHL zat het Bostyn niet mee.

14:27 14 uur 27. AS Monaco leent weer mannetje uit aan Cercle. AS Monaco zal de Servische verdediger Strahinja Pavlovic uitlenen aan Cercle Brugge. "Pavlovic heeft nood aan speeltijd en zal tot het einde van het seizoen uitgeleend worden aan Cercle Brugge", zei AS Monaco-coach Kovac op de persconferentie voor het duel met Marseille zaterdagavond. AS Monaco telde een jaar geleden 12 miljoen euro neer voor de 19-jarige verdediger, die nog tot afgelopen zomer mocht aantreden voor Partizan Belgrado. Bij de Monegasken stond hij dit seizoen nog maar een minuut op het veld.

AS Monaco telde een jaar geleden 12 miljoen euro neer voor de 19-jarige verdediger, die nog tot afgelopen zomer mocht aantreden voor Partizan Belgrado. Bij de Monegasken stond hij dit seizoen nog maar een minuut op het veld.

Cercle Brugge is een satellietclub van AS Monaco. Pavlovic volgt het voorbeeld van aanvaller Anthony Musaba en de verdedigers Harisson Marcelin en Giulian Biancone.

Kovac wou verder niet ingaan op de mogelijke komst van Club Brugge-winger Krépin Diatta. "Dat zijn maar geruchten", zei de Kroaat.



09:48 09 uur 48. Anderlecht laat Colassin (19) ervaring opdoen bij Zulte Waregem. Antoine Colassin, de 19-jarige spits van Anderlecht, maakt de rest van het seizoen vol bij Zulte Waregem. Het jeugdproduct van de Belgische recordkampioen maakte exact een jaar geleden zijn debuut voor het A-team en verlengde in de zomer zijn contract tot 2025. Colassin en de sportieve staf kiezen ervoor om hem meer speelminuten te geven aan de Gaverbeek. De jonge spits tekende een huurcontract tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.



Colassin en de sportieve staf kiezen ervoor om hem meer speelminuten te geven aan de Gaverbeek. De jonge spits tekende een huurcontract tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.



Sportdirecteur Peter Verbeke licht de deal toe: "Net zoals bij Hannes (Delcroix, uitgeleend aan RKC) vorig jaar het geval was, is het belangrijk dat ook Antoine zoveel mogelijk minuten maakt op het hoogste niveau."



"De ervaring zal hem helpen om volgend jaar de concurrentie aan te gaan voor een basisplaats en belangrijk te zijn voor Anderlecht."

13:44 13 uur 44. Doelman Pirard doet het seizoen uit bij Union. Waasland-Beveren, voorlaatste in de Jupiler Pro League, leent doelman Lucas Pirard tot het einde van het seizoen uit aan Union, leider in de 1B Pro League. Dat hebben beide clubs woensdag bekendgemaakt. De 25-jarige Pirard streek in de zomer van 2019 neer op de Freethiel. Hij speelde tot nog toe 15 wedstrijden voor Waasland-Beveren. Eerder droeg Pirard het shirt van Standard, Lommel en STVV.

De 25-jarige Pirard streek in de zomer van 2019 neer op de Freethiel. Hij speelde tot nog toe 15 wedstrijden voor Waasland-Beveren. Eerder droeg Pirard het shirt van Standard, Lommel en STVV.



