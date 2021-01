Transfernieuws: Van den Buijs naar Nederland, Eupen huurt Boljevic

15:29 15 uur 29. Eupen huurt Boljevic van Standard. Standard stuurt aanvaller Aleksandar Boljevic tot het einde van het seizoen naar Eupen. De 25-jarige Montenegrijn kwam in Luik amper van de bank en hoopt op meer speelminuten in de Oostkantons. "We zijn heel tevreden met de overgang van Aleksandar Boljevic", reageert Jordi Condom, sportief directeur bij Eupen. "Met zijn ervaring van meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League en 21 interlands kan hij ons helpen om een mooi einde aan het seizoen te maken." . Eupen huurt Boljevic van Standard Standard stuurt aanvaller Aleksandar Boljevic tot het einde van het seizoen naar Eupen. De 25-jarige Montenegrijn kwam in Luik amper van de bank en hoopt op meer speelminuten in de Oostkantons.

"We zijn heel tevreden met de overgang van Aleksandar Boljevic", reageert Jordi Condom, sportief directeur bij Eupen. "Met zijn ervaring van meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League en 21 interlands kan hij ons helpen om een mooi einde aan het seizoen te maken."

Van den Buijs speelde eerder al voor Heracles en FC Eindhoven. Bij Beerschot was hij de ene week basisspeler, de andere week invaller.

11:57 11 uur 57. Dario Van den Buijs (l) verlaat Beerschot.

29-01-2021 29-01-2021.

Voor Avenatti wordt Antwerp zijn 3e club in België. Voor zijn periode bij Standard verdedigde hij ook al de kleuren van Kortrijk, maar zijn doelpuntenproductie bij KVK (15 goals in 29 wedstrijden) was in Luik niet van hetzelfde niveau. In 40 matchen voor Standard trof hij 5 keer raak.

28-01-2021 28-01-2021.