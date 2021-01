Transfernieuws: Teddy Chevalier begint aan 3e termijn bij KV Kortrijk

21:15 21 uur 15. 3e periode van Chevalier bij KV Kortrijk. KV Kortrijk haalt Teddy Chevalier (33) weer aan boord. De ervaren Fransman staat voor een 3e termijn bij de West-Vlamingen. Hij tekende voor anderhalf seizoen. "Chevalier speelde maar liefst 170 wedstrijden in het rood-witte shirt waarin hij 53 keer tot scoren kwam en 36 beslissende passes gaf. De vinnige aanvaller brak verschillende records bij KVK." "Teddy is topschutter aller tijden van de club, maar ook recordhouder van het meeste aantal doelpunten in één seizoen (21) in eerste klasse. Statistieken die kunnen tellen en waar hij vast en zeker nog aan zal toevoegen." . 3e periode van Chevalier bij KV Kortrijk KV Kortrijk haalt Teddy Chevalier (33) weer aan boord. De ervaren Fransman staat voor een 3e termijn bij de West-Vlamingen. Hij tekende voor anderhalf seizoen.

19:34 19 uur 34. AA Gent leent zijn Zweed Smith uit aan Sankt-Pauli (Dui). AA Gent rekent niet meer op de Zweed Eric Smith. De 23-jarige middenvelder wordt nog maar eens uitgeleend, nu aan de Duitse tweedeklasser Sankt-Pauli, dat ook een aankoopoptie bedong. Smith kwam in 2018 van Norrköping in Gent terecht. Van mei tot december 2020 (27 matchen, 1 assist) was hij opnieuw aan die eerste ploeg uitgeleend. En het seizoen daarvoor was hij bij de Noren van Tromsö op uitleenbeurt. Tussen die 2 uitleenavonturen kwam Smith maar 2 keer in actie in de Jupiler Pro League, in het seizoen 2018-2019.

17:49 17 uur 49. Deense keeper Iversen verlaat OHL. De Deense doelman Daniel Iversen keert terug van OHL naar Leicester, waar de international nog tot 2025 onder contract ligt. Iversen kwam op de 2e speeldag tegen Genk onder de lat terecht en zorgde toen mee voor een punt. Ook in de volgende 4 matchen verdedigde de 23-jarige het OHL-doel. Op het veld van KV Oostende blesseerde Iversen zich in een luchtduel, waarna Rafael Romo na de rust zijn plaats innam. De Venezolaan groeide week na week en toen Iversen opnieuw fit was, raakte hij niet meer van de bank. Daarom keert hij terug naar zijn moederclub.



11:52 11 uur 52. Dewaest trekt naar Frankrijk. Racing Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan Toulouse. De huidige nummer twee uit de Franse tweede klasse heeft ook een aankoopoptie De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie. Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017. In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen. Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere. "De club wenst hem veel succes", laat Genk weten.

