Transfernieuws: Standard kaapt João Klauss weg voor de neus van KVM

17:08 17 uur 08. João Klauss niet naar KV Mechelen maar naar Standard. Standard heeft met de Braziliaan João Klauss zijn broodnodige offensieve versterking gevonden. Klauss stond de voorbije weken op de radar van KV Mechelen, maar hij werd uiteindelijk weggekaapt door Standard. De 23-jarige Klauss wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Hoffenheim, met ook nog eens een aankoopoptie. Mogelijk doet de naam een belletje rinkelen, want hij werd vorig seizoen uitgeleend aan LASK Linz, waar hij vlot de weg naar doel vond. Maar doorbreken bij Hoffenheim zat er niet in. Hij speelde dit seizoen 10 keer (onder meer 2x tegen AA Gent), maar scoren zat er niet in.

13:10 13 uur 10. OHL haalt verdediger bij Leicester. Oud-Heverlee Leuven en zusterclub Leicester City wisselen een speler uit. De 23-jarige Kroatische verdediger Filip Benkovic maakt het seizoen vol in onze competitie. Benkovic werd al een keer uitgeleend: in de heenronde aan Cardiff City. Eerder kwam de grote speler (1,94 meter) in actie voor Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow en Bristol City.

19:01 19 uur 01. Anderlecht kuist zijn kern op. Het uitgaande verkeer bij Anderlecht staat niet stil. Peter Zulj is de volgende (overbodige) speler voor wie een oplossing is gevonden. De Oostenrijkse international kwam al een tijdje niet meer in het stuk voor en doet het seizoen uit bij Göztepe. De Turken kregen geen aankoopoptie in het huurcontract.

10:27 10 uur 27. Anderlecht zwaait ook Luckassen uit. Een dag na Antonio Milic vertrekt ook zijn collega-verdediger Derrick Luckassen bij Anderlecht. De huurovereenkomst met de 25-jarige Nederlander van PSV Eindhoven wordt stopgezet, zo heeft paars-wit maandag bekendgemaakt.

Luckassen werd in de zomer van 2019 op uitleenbasis overgenomen van PSV en na een meer dan degelijk eerste seizoen, met daarin 18 competitiewedstrijden en 3 bekerduels, werd de huurovereenkomst in juli vorig jaar met een seizoen verlengd.

In het huidige startte de verdediger nog in de basis bij paars-wit, maar gaandeweg verdween hij steeds meer uit beeld. Zijn laatste speelminuten dateren al van begin november tegen Antwerp.

"Derrick bracht ons het afgelopen 1,5 seizoen de nodige ervaring, waardoor hij belangrijk was voor de ontwikkeling van onze jonge spelers", klinkt het bij sportief directeur Peter Verbeke. "We willen Derrick bedanken voor zijn inzet en professionalisme en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carriere."

Luckassen zal het seizoen nu uitdoen bij de Turkse club Kasimpasa, waar Fuat Capa de coach is.

