Transfernieuws: Moeskroen haalt ook Lepoint terug naar Henegouwen

10 uur 31. Lepoint gaat van Kortrijk naar Moeskroen. Moeskroen heeft na Harbaoui een nieuwe ex-speler opnieuw naar de club gelokt. Middenvelder Christophe Lepoint komt over van Kortrijk en ondertekende op Le Canonnier een contract voor anderhalf seizoen. De 36-jarige Lepoint speelde in het seizoen 2008-2009 al voor de club. Hij speelde toen 31 wedstrijden voor de Henegouwers, waarna AA Gent hem er wegplukte. Vervolgens zou Lepoint ook nog voor Waasland-Beveren, Charlton, Zulte Waregem en Kortrijk voetballen. Dit seizoen kwam hij nog maar 7 keer in actie. "Net als onze andere winteraanwinst, zal Christophe Lepoint zijn ervaring, grinta en kennis van het kampioenschap bijbrengen aan de groep van Moeskroen", meldt de club. .