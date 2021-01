Transfernieuws: Dewaest wordt ploegmaat van Dejaegere bij Toulouse

11:52 11 uur 52. Dewaest trekt naar Frankrijk. Racing Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan Toulouse. De huidige nummer twee uit de Franse tweede klasse heeft ook een aankoopoptie De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie. Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017. In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen. Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere. "De club wenst hem veel succes", laat Genk weten. . Dewaest trekt naar Frankrijk Racing Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan Toulouse. De huidige nummer twee uit de Franse tweede klasse heeft ook een aankoopoptie

De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie.



Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017.

In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen.

Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere. "De club wenst hem veel succes", laat Genk weten.



07-01-2021

20:52 20 uur 52. Anderlecht verhuurt Thelin voor het 4e jaar op een rij. Anderlecht heeft opnieuw afscheid genomen van Isaac Kiese Thelin, de Zweedse spits die al sinds 2017 voor de club speelt, maar er zelden aan de bak komt/kwam. Na Waasland-Beveren, Leverkusen en Malmö trekt Thelin deze keer naar Turkije, meer bepaald naar Kasimpasa, waar met Fuat Cupa een Turkse Belg coach is.

16:06 16 uur 06. Andy King doet seizoen uit bij OH Leuven. Oud-Heverlee Leuven heeft zich voor de rest van de competitie versterkt met de 32-jarige Welshman Andy King, die in meer dan 300 matchen voor Leicester 56 keer raak trof. King werd in 2016 nog kampioen in de Premier League, maar werd sindsdien steeds uitgeleend, onlangs nog aan Huddersfield. King is ook een certitude bij de nationale ploeg van Wales. Zo was hij erbij op het EK van 2016, toen Wales in de kwartfinales België uitschakelde. "Andy zocht een nieuwe uitdaging en vond die bij OH Leuven", klinkt het. "Met zijn pakken ervaring kan hij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club."

King is ook een certitude bij de nationale ploeg van Wales. Zo was hij erbij op het EK van 2016, toen Wales in de kwartfinales België uitschakelde. "Andy zocht een nieuwe uitdaging en vond die bij OH Leuven", klinkt het. "Met zijn pakken ervaring kan hij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club."

05-01-2021

11:41 11 uur 41. Racing Genk haalt opvolger voor Joakim Maehle in Ecuador. Racing Genk heeft zijn rechterflank versterkt met Angelo Preciado. De 22-jarige Ecuadoraanse international komt over van Independiente del Valle in eigen land. Als Preciado slaagt voor zijn medische testen, ondertekent hij in Limburg een contract tot medio 2023. De nieuwe Genkse aanwinst moet bij de nummer 2 uit de JPL de opvolger worden van de naar Atalanta vertrokken Joakim Maehle. Preciado is al twee jaar een vaste waarde in het nationale elftal van Ecuador. "Racing Genk hoopt zijn nieuwe aanwinst snel naar België te kunnen overvliegen voor zijn medische testen", laat de club nog weten.

Als Preciado slaagt voor zijn medische testen, ondertekent hij in Limburg een contract tot medio 2023. De nieuwe Genkse aanwinst moet bij de nummer 2 uit de JPL de opvolger worden van de naar Atalanta vertrokken Joakim Maehle.

Preciado is al twee jaar een vaste waarde in het nationale elftal van Ecuador. "Racing Genk hoopt zijn nieuwe aanwinst snel naar België te kunnen overvliegen voor zijn medische testen", laat de club nog weten.