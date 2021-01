Transfernieuws: Cercle laat Keniaan Omolo naar Turkije vertrekken

13:52 13 uur 52. Cercle laat Keniaan naar Turkije gaan. Cercle Brugge en Büyüksehir Belediye Erzurumspor hebben een overeenkomst over de definitieve overgang van middenvelder Johanna Omolo naar de Turkse club. De 31-jarige Keniaan voetbalde sinds 2017 voor groen-zwart. In totaal kwam Omolo 72 keer in actie voor Cercle. Mede door enkele blessures was de middenvelder dit seizoen geen basisspeler. In de Turkse hoogste klasse gaat hij nu op zoek naar meer speelminuten. Omolo was in België vooral actief bij teams in de lagere reeksen. Zijn eerste club in ons land was Wezet, waar hij in 2007 aan de slag ging. Nadien verdedigde de Keniaan nog de kleuren van Beerschot, Lommel en Antwerp, toen nog in de tweede klasse. . Cercle laat Keniaan naar Turkije gaan Cercle Brugge en Büyüksehir Belediye Erzurumspor hebben een overeenkomst over de definitieve overgang van middenvelder Johanna Omolo naar de Turkse club.



De 31-jarige Keniaan voetbalde sinds 2017 voor groen-zwart. In totaal kwam Omolo 72 keer in actie voor Cercle. Mede door enkele blessures was de middenvelder dit seizoen geen basisspeler. In de Turkse hoogste klasse gaat hij nu op zoek naar meer speelminuten.



Omolo was in België vooral actief bij teams in de lagere reeksen. Zijn eerste club in ons land was Wezet, waar hij in 2007 aan de slag ging. Nadien verdedigde de Keniaan nog de kleuren van Beerschot, Lommel en Antwerp, toen nog in de tweede klasse.

14-01-2021 14-01-2021.

21:10 21 uur 10. Jupiler Pro League KV Mechelen plukt aanvaller Druijf weg bij AZ

17:08 17 uur 08. João Klauss niet naar KV Mechelen maar naar Standard. Standard heeft met de Braziliaan João Klauss zijn broodnodige offensieve versterking gevonden. Klauss stond de voorbije weken op de radar van KV Mechelen, maar hij werd uiteindelijk weggekaapt door Standard. De 23-jarige Klauss wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Hoffenheim, met ook nog eens een aankoopoptie. Mogelijk doet de naam een belletje rinkelen, want hij werd vorig seizoen uitgeleend aan LASK Linz, waar hij vlot de weg naar doel vond. Maar doorbreken bij Hoffenheim zat er niet in. Hij speelde dit seizoen 10 keer (onder meer 2x tegen AA Gent), maar scoren zat er niet in.

De 23-jarige Klauss wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Hoffenheim, met ook nog eens een aankoopoptie. Mogelijk doet de naam een belletje rinkelen, want hij werd vorig seizoen uitgeleend aan LASK Linz, waar hij vlot de weg naar doel vond. Maar doorbreken bij Hoffenheim zat er niet in. Hij speelde dit seizoen 10 keer (onder meer 2x tegen AA Gent), maar scoren zat er niet in.

13-01-2021 13-01-2021.

13:10 13 uur 10. OHL haalt verdediger bij Leicester. Oud-Heverlee Leuven en zusterclub Leicester City wisselen een speler uit. De 23-jarige Kroatische verdediger Filip Benkovic maakt het seizoen vol in onze competitie. Benkovic werd al een keer uitgeleend: in de heenronde aan Cardiff City. Eerder kwam de grote speler (1,94 meter) in actie voor Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow en Bristol City.

Benkovic werd al een keer uitgeleend: in de heenronde aan Cardiff City. Eerder kwam de grote speler (1,94 meter) in actie voor Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow en Bristol City.

13:10 13 uur 10. Filip Benkovic in Leicester-shirt.

12-01-2021 12-01-2021.

19:01 19 uur 01. Anderlecht kuist zijn kern op. Het uitgaande verkeer bij Anderlecht staat niet stil. Peter Zulj is de volgende (overbodige) speler voor wie een oplossing is gevonden. De Oostenrijkse international kwam al een tijdje niet meer in het stuk voor en doet het seizoen uit bij Göztepe. De Turken kregen geen aankoopoptie in het huurcontract.

