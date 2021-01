Transfernieuws: Cercle haalt nieuwe spits bij Franse rode lantaarn

14:02 14 uur 02. Aanvallende versterking bij Cercle Brugge. Cercle Brugge heeft aanvaller Kévin Denkey overgenomen van het Franse Nîmes, de rode lantaarn in de Ligue 1. De 20-jarige Togolese international zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en een half. Denkey werd opgeleid bij Nîmes, waar hij begin 2017 zijn profdebuut vierde. Dit seizoen speelde hij tot dusver tien wedstrijden in de Ligue 1. Daarin scoorde hij een keer. "Het aantrekken van een spits was onze topprioriteit en daarbij stond de naam van Kévin Denkey bovenaan onze lijst", verklaart Carlos Avina, technisch directeur bij Cercle Brugge. "Kévin is niet alleen een talent, hij is ook een speler die onmiddellijk een positieve impact zal hebben op het team. Denkey is een aanvaller pur sang maar kan ook vanop de flank infiltreren. Hij is jong, wil zich bewijzen, is getalenteerd en daardoor past zijn profiel perfect bij onze strategie op de lange termijn." . Aanvallende versterking bij Cercle Brugge Cercle Brugge heeft aanvaller Kévin Denkey overgenomen van het Franse Nîmes, de rode lantaarn in de Ligue 1. De 20-jarige Togolese international zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en een half. Denkey werd opgeleid bij Nîmes, waar hij begin 2017 zijn profdebuut vierde. Dit seizoen speelde hij tot dusver tien wedstrijden in de Ligue 1. Daarin scoorde hij een keer.

"Het aantrekken van een spits was onze topprioriteit en daarbij stond de naam van Kévin Denkey bovenaan onze lijst", verklaart Carlos Avina, technisch directeur bij Cercle Brugge. "Kévin is niet alleen een talent, hij is ook een speler die onmiddellijk een positieve impact zal hebben op het team. Denkey is een aanvaller pur sang maar kan ook vanop de flank infiltreren. Hij is jong, wil zich bewijzen, is getalenteerd en daardoor past zijn profiel perfect bij onze strategie op de lange termijn."

14:02 14 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1348223340176138241

14:01 14 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1348229840139395072

10-01-2021 10-01-2021.

09:47 09 uur 47. Colombatto (STVV) naar Mexico. STVV ziet middenvelder Santiago Colombatto vertrekken naar Club León, een club uit de Mexicaanse eerste klasse. Het is niet duidelijk of het om een definitieve overgang of een uitleenbeurt gaat. De 23-jarige Argentijn werd in de zomer van 2019 door Sint-Truiden weggeplukt bij Cagliari. Hij speelde 31 wedstrijden voor de Kanaries. Dit seizoen trad de Argentijnse belofte-international aan in 11 matchen, maar sinds de komst van Peter Maes werd hij naar het achterplan verdreven. Club León doet het goed in Mexico. Het won vorige maand de titel in het eerste gedeelte van het Mexicaanse kampioenschap. . Colombatto (STVV) naar Mexico STVV ziet middenvelder Santiago Colombatto vertrekken naar Club León, een club uit de Mexicaanse eerste klasse. Het is niet duidelijk of het om een definitieve overgang of een uitleenbeurt gaat.

De 23-jarige Argentijn werd in de zomer van 2019 door Sint-Truiden weggeplukt bij Cagliari. Hij speelde 31 wedstrijden voor de Kanaries. Dit seizoen trad de Argentijnse belofte-international aan in 11 matchen, maar sinds de komst van Peter Maes werd hij naar het achterplan verdreven.

Club León doet het goed in Mexico. Het won vorige maand de titel in het eerste gedeelte van het Mexicaanse kampioenschap.



09:47 De nieuwe Mexicaanse werkgever van Colombatto. 09 uur 47. De nieuwe Mexicaanse werkgever van Colombatto Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347643459285512204

09-01-2021 09-01-2021.

08-01-2021 08-01-2021.

21:15 21 uur 15. 3e periode van Chevalier bij KV Kortrijk. KV Kortrijk haalt Teddy Chevalier (33) weer aan boord. De ervaren Fransman staat voor een 3e termijn bij de West-Vlamingen. Hij tekende voor anderhalf seizoen. "Chevalier speelde maar liefst 170 wedstrijden in het rood-witte shirt waarin hij 53 keer tot scoren kwam en 36 beslissende passes gaf. De vinnige aanvaller brak verschillende records bij KVK." "Teddy is topschutter aller tijden van de club, maar ook recordhouder van het meeste aantal doelpunten in één seizoen (21) in eerste klasse. Statistieken die kunnen tellen en waar hij vast en zeker nog aan zal toevoegen." . 3e periode van Chevalier bij KV Kortrijk KV Kortrijk haalt Teddy Chevalier (33) weer aan boord. De ervaren Fransman staat voor een 3e termijn bij de West-Vlamingen. Hij tekende voor anderhalf seizoen.

"Chevalier speelde maar liefst 170 wedstrijden in het rood-witte shirt waarin hij 53 keer tot scoren kwam en 36 beslissende passes gaf. De vinnige aanvaller brak verschillende records bij KVK."

"Teddy is topschutter aller tijden van de club, maar ook recordhouder van het meeste aantal doelpunten in één seizoen (21) in eerste klasse. Statistieken die kunnen tellen en waar hij vast en zeker nog aan zal toevoegen."

21:14 21 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347274381135912961