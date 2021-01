Transfernieuws: Avenatti ruilt Standard voor Antwerp, Kortrijk vindt verdediger in Lens

17:12

17 uur 12. Avenatti trekt naar Antwerp. Antwerp heeft in Luik vers bloed voor zijn aanvalslinie gevonden. De club neemt de Uruguayaanse spits Felipe Avenatti over van Standard. Antwerp huurt de 27-jarige spits tot het einde van het seizoen en heeft ook een aankoopoptie om Avenatti komende zomer definitief over te nemen. Voor Avenatti wordt Antwerp zijn 3e club in België. Voor zijn periode bij Standard verdedigde hij ook al de kleuren van Kortrijk, maar zijn doelpuntenproductie bij KVK (15 goals in 29 wedstrijden) was in Luik niet van hetzelfde niveau. In 40 matchen voor Standard trof hij 5 keer raak. .