Transfernieuws: Anderlecht stuurt peperdure Sanneh naar Denemarken

09:06 09 uur 06. Anderlecht vindt tijdelijke oplossing voor Sanneh in Denemarken. Anderlecht heeft zijn pakket met inkomende transfers vermoedelijk volledig uitgepakt, maar enkele spelers mogen nog andere oorden opzoeken. Bubacarr Sanneh was een van die "probleemgevallen" en de verdediger uit Gambia wordt naar Denemarken gestuurd. De situatie van de 26-jarige verdediger zit al een tijdje muurvast. Sanneh werd in de zomer van 2018 door de toenmalige sportieve cel onder leiding van Luc Devroe weggeplukt bij FC Midtjylland. Zijn prijskaartje van 8 miljoen euro kon hij nooit rechtvaardigen. Sanneh werd al eens uitgeleend aan Göztepe en KV Oostende, nu gaat de verdediger weer voetballen in Denemarken. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Aarhus, de huidige nummer 3 in de Deense competitie. . Anderlecht vindt tijdelijke oplossing voor Sanneh in Denemarken Anderlecht heeft zijn pakket met inkomende transfers vermoedelijk volledig uitgepakt, maar enkele spelers mogen nog andere oorden opzoeken. Bubacarr Sanneh was een van die "probleemgevallen" en de verdediger uit Gambia wordt naar Denemarken gestuurd.

De situatie van de 26-jarige verdediger zit al een tijdje muurvast. Sanneh werd in de zomer van 2018 door de toenmalige sportieve cel onder leiding van Luc Devroe weggeplukt bij FC Midtjylland. Zijn prijskaartje van 8 miljoen euro kon hij nooit rechtvaardigen.

Sanneh werd al eens uitgeleend aan Göztepe en KV Oostende, nu gaat de verdediger weer voetballen in Denemarken. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Aarhus, de huidige nummer 3 in de Deense competitie.

09:06 09 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353613682471796736

25-01-2021 25-01-2021.

11:34 11 uur 34. Charleroi verlost AA Gent van overbodige Botaka. Jordan Botaka maakt het seizoen vol bij Sporting Charleroi. De flankspeler kwam niet meer in de plannen van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck voor en wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend. Charleroi bedong ook een aankoopoptie. Botaka werd pas vorige zomer door AA Gent overgenomen van STVV, maar echt uitblinken deed hij in Gent nooit. Hij kwam slechts 15 keer in actie en scoorde geen enkel doelpunt. . Charleroi verlost AA Gent van overbodige Botaka Jordan Botaka maakt het seizoen vol bij Sporting Charleroi. De flankspeler kwam niet meer in de plannen van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck voor en wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend. Charleroi bedong ook een aankoopoptie.

Botaka werd pas vorige zomer door AA Gent overgenomen van STVV, maar echt uitblinken deed hij in Gent nooit. Hij kwam slechts 15 keer in actie en scoorde geen enkel doelpunt.

11:32 11 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352922064936644608

23-01-2021 23-01-2021.

21:26 21 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352710702734184448

21:25 21 uur 25. Flankaanvaller Jakob Bruun Larsen poseert al in het truitje van Anderlecht. Het is nog wachten op een officieel bericht van Anderlecht, maar de Deen Jacob Bruun Larsen zal paars-wit normaal gezien komen versterken. Het zou gaan om een huurovereenkomst tot het einde van dit seizoen. De 22-jarige flankaanvaller was aanwezig voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren en poseerde ook al in een truitje van Anderlecht. Zijn rugnummer was daar ook al op te zien: 11. Jacob Bruun Larsen komt over van Hoffenheim, dat in vorig jaar negen miljoen euro voor hem betaalde aan Dortmond. Maar de jonge Deen krijgt er amper speelminuten, iets dat hij bij Anderlecht dus wel hoopt te vergaren. Na Diaby, Hahn en Ashimeru wordt hij de vierde winteraanwinst voor de ploeg van Vincent Kompany. . Flankaanvaller Jakob Bruun Larsen poseert al in het truitje van Anderlecht Het is nog wachten op een officieel bericht van Anderlecht, maar de Deen Jacob Bruun Larsen zal paars-wit normaal gezien komen versterken. Het zou gaan om een huurovereenkomst tot het einde van dit seizoen.

De 22-jarige flankaanvaller was aanwezig voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren en poseerde ook al in een truitje van Anderlecht. Zijn rugnummer was daar ook al op te zien: 11.

Jacob Bruun Larsen komt over van Hoffenheim, dat in vorig jaar negen miljoen euro voor hem betaalde aan Dortmond. Maar de jonge Deen krijgt er amper speelminuten, iets dat hij bij Anderlecht dus wel hoopt te vergaren.

Na Diaby, Hahn en Ashimeru wordt hij de vierde winteraanwinst voor de ploeg van Vincent Kompany.

11:00 11 uur . Zulte Waregem legt doelman Bostyn vast tot 2025. Doelman Louis Bostyn (27) heeft zijn contract bij Zulte Waregem verlengd tot 2025. Dit seizoen kreeg Bostyn al 14 basisplaatsen en hield hij vier keer de nul. "De sterke prestaties van Bostyn worden nu ook beloond met een contractverlenging bij Essevee", laat de club weten. . Zulte Waregem legt doelman Bostyn vast tot 2025 Doelman Louis Bostyn (27) heeft zijn contract bij Zulte Waregem verlengd tot 2025. Dit seizoen kreeg Bostyn al 14 basisplaatsen en hield hij vier keer de nul.

"De sterke prestaties van Bostyn worden nu ook beloond met een contractverlenging bij Essevee", laat de club weten.

10:59 10 uur 59. Gisteren tegen OHL zat het Bostyn niet mee. Gisteren tegen OHL zat het Bostyn niet mee

10:58 10 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352560580008300544

22-01-2021 22-01-2021.