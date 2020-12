11:41

11 uur 41. Racing Genk haalt opvolger voor Joakim Maehle in Ecuador. Racing Genk heeft zijn rechterflank versterkt met Angelo Preciado. De 22-jarige Ecuadoraanse international komt over van Independiente del Valle in eigen land. Als Preciado slaagt voor zijn medische testen, ondertekent hij in Limburg een contract tot medio 2023. De nieuwe Genkse aanwinst moet bij de nummer 2 uit de JPL de opvolger worden van de naar Atalanta vertrokken Joakim Maehle. Preciado is al twee jaar een vaste waarde in het nationale elftal van Ecuador. "Racing Genk hoopt zijn nieuwe aanwinst snel naar België te kunnen overvliegen voor zijn medische testen", laat de club nog weten. .